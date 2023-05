Sfatiamo i falsi miti: dal formaggio per topi al rosso dei tori

All'inizio degli anni Duemila, più precisamente nel 2003, venne trasmessa la prima puntata della serie TV chiamata MythBusters, andata in onda fino al 2018, in cui i conduttori e i loro assistenti si servivano di scienza, fisica, chimica, meccanica e non solo per sfatare miti più o meno noti presi dal mondo scientifico, cinematografico, e delle credenze popolari.

Negli anni abbiamo imparato quali scene d'azione dei nostri film preferiti fossero realistiche e quali invece condite, alle volte in modo deliziosamente esagerato, di furore hollywoodiano, ma anche i segreti dietro la fisica che regola le azioni che compiamo nella nostra quotidianità e in genere abbiamo imparato ad analizzare con un occhio più critico ciò che avvertiamo con i nostri sensi: è esattamente quello che cercheremo di fare insieme in questo speciale, andando a verificare o sfatare alcuni dei luoghi comuni più conosciuti.



"Come il rosso per i tori"

Sicuramente non è la prima volta che sentite parlare del "rosso per i tori", che sta a indicare qualcosa in grado di provocare una rabbia incontrollabile. Ma da dove deriva tale espressione?

Il tutto si rifà naturalmente alle corride, dove il Matador sventola un drappo rosso, chiamato muleta, per invogliare il toro ad attaccarlo e a colpire, ma in realtà la furia dell'animale non è da attribuire al colore del drappo, bensì al suo movimento.

Sono stati condotti numerosi test per verificare questa ipotesi, nei quali sono stati utilizzati drappi di colore diverso, tenuti fermi o in movimento, ed è stato rilevato come l'animale fosse maggiormente sensibile al movimento che al colore.

La scoperta che i tori non sono in grado di distinguere il colore rosso e il verde rende ancora più debole la correlazione tra questo famoso luogo comune e la realtà dei fatti.



"Non scrocchiare le dita o ti verrà l'artrite!"

Quante volte capita, durante una conversazione più o meno lunga, di ricevere un consiglio non richiesto riguardante la propria salute e le proprie abitudini? E non sempre questo viene gentilmente concesso in via gratuita da un medico, ma anche da persone che hanno costruito la propria competenza su fonti alle volte un po' discutibili.

Se siete degli scrocchiatori di dita seriali, in particolare, tra i suggerimenti è probabile che vi siate sentiti dire che questo gesto potrebbe provocare l'artrite: uno spauracchio non da poco, dato che si parla di un'infiammazione che può portare a dolori piuttosto forti alle mani.

Ecco, anche in questo caso potrete tranquillamente sorvolare sul consiglio, in quanto non ci sono studi che confermino tale diceria.

Ciò che si sente nel momento in cui si scrocchiano le dita, infatti, è il rumore generato dall'esplosione di una bolla di gas che si forma nel liquido sinoviale, che si trova intorno alle articolazioni delle mani.

Questo meccanismo non porta ai processi infiammatori tipici dell'artrite, ma è stato osservato che può comportare una lieve diminuzione nella forza della presa nelle persone che hanno l'abitudine di fare questo gesto molto spesso.

Quindi sì... smentito ma non troppo!



"I dinosauri furono uccisi da un asteroide"

Forse uno dei luoghi comuni più famosi che ci sia capitato di sentire riguarda la fine dell'era dei dinosauri, un evento così potente e improvviso da causare un'estinzione di massa della quasi totalità delle specie viventi sul nostro pianeta circa 65 milioni di anni fa.

In effetti, circa l'80% delle specie animali e vegetali furono spazzate via dall'impatto di un gigantesco meteorite con la superficie terrestre e dal conseguente lungo inverno globale causato dalla concentrazione di polveri e detriti eiettati nell'atmosfera, ma sarebbe sbagliato pensare che tutti i dinosauri scomparvero in quella circostanza.

Le specie di più piccole dimensioni infatti subirono un'evoluzione nei moderni uccelli, fatto testimoniato dai fossili ritrovati dai paleontologi al di sopra dello strato di detriti identificato come quello formatosi dopo l'impatto dell'asteroide. Al contempo, i mammiferi ebbero la possibilità di evolversi in specie più grandi e complesse in quanto non più prede dei dinosauri.

Quindi sì, effettivamente ci fu un'estinzione di larghissime dimensioni sulla Terra, ma non così totale come siamo abituati a credere.



"Smettila di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi!"

Le persone accusate di essere un po' troppo rinunciatarie forse si saranno già sentite urlare contro frasi come "smettila di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi!".

La metafora dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia per paura è abbastanza nota ed utilizzata; eppure, anche in questo caso la base su cui si poggia tale idea non ha riscontro nella realtà: gli struzzi, infatti, sono conosciuti per essere tutt'altro che rinunciatari se attaccati.

Anzi, con le loro grandi dimensioni e le loro lunghe gambe non hanno timore, se necessario, di affrontare predatori esperti e temibili come gli stessi leoni; le loro lunghe leve, poi, sono sicuramente d'aiuto per scappare in caso di necessità, non solo per colpire.

Capita, tuttavia, che in alcune circostanze essi capiscano che ormai la battaglia sia persa e in quel caso tendono ad accovacciarsi fingendosi morti. Con una colorazione della testa e della parte superiore del collo in alcuni casi simile a quella del terreno, possono darci l'illusione che stiano seppellendo la testa nella sabbia, ma non è così: più che una base scientifica, quindi, una sorta di illusione ottica.



"Come il formaggio per i topi"

Uno dei luoghi comuni più diffusi nei cartoni animati, e non solo, riguarda l'amore indiscusso dei topi per il formaggio.

Cosa abbiamo sempre visto usare per catturare un topo? Un bel pezzetto di groviera. Ebbene, questo amore incondizionato che tanto abbiamo visto narrare nella nostra infanzia in realtà non ha particolari riscontri nella realtà: i topi tendono a mangiare qualsiasi cosa abbia un valore nutrizionale e, da alcuni studi, addirittura è risultato che se dovessero scegliere tra un cibo dolce, come ad esempio un frutto, e il formaggio, sceglierebbero proprio il frutto!

Questo mito per cui i piccoli roditori adorano il formaggio potrebbe affondare le sue radici nel medioevo, quando il cibo veniva conservato in modi differenti: la carne veniva appesa ai soffitti, il grano veniva custodito nei silos, mentre il formaggio veniva avvolto in semplici panni e lasciato in punti più raggiungibili ai topi e ad altri piccoli animali. Per questo motivo, potremmo dire che la loro preferenza fosse dettata in realtà... dalla comodità.



Di solito vi proponiamo articoli come quello sulle conseguenze di una Terra Piatta, approfondimenti in cui ci siamo divertiti a fornirvi spunti per dei discorsi basati su fatti scientifici sorprendenti. Oggi, invece, vi abbiamo probabilmente dato qualche spunto per diventare dei piantagrane durante le cene tra amici, ma almeno sarete dei piantagrane informati!