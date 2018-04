Sharp e TV 8K: 11.999€ per vedere 33 milioni di Pixel, ma non chiamatelo TV

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

L'arrivo in Europa del primo TV 8K ha destato scalpore. La tecnologia video sta facendo passi da gigante, ma con il 4K ancora in fase di espansione e l'annuncio di importanti novità nei prossimi anni, primo fra tutti l'HFR con i suoi 120 frame al secondo, siamo ancora molto lontani da una sua sostituzione. Eppure Sharp ha deciso di anticipare i tempi con il nuovo LV-70X500E, un monitor che presenta caratteristiche fuori parametro per gli standard attuali. Il termine "monitor" non è stato scelto a caso, perché al contrario di quanto si pensava all'inizio, il prodotto di Sharp non è dotato di tuner digitale o satellitare. Si tratta quindi di un monitor in piena regola, che fa parte di un ecosistema di prodotti necessari a supportare la sua risoluzione 8K con contenuti adeguati al nuovo standard.



Non chiamatela TV

Il monitor di Sharp vanta caratteristiche davvero fuori parametro. La diagonale è da 70", che possono sembrare tanti ma in 8K diventeranno lo standard. Più si sale con la risoluzione più servono pannelli di grandi di dimensioni per notare la differenza. I 33 milioni di pixel generati dalla risoluzione 7680x4320 che caratterizza il pannello Sharp, visualizzati su un 55" ad esempio, non consentirebbero di apprezzare appieno la risoluzione, con dettagli talmente piccoli da passare inosservati. L'azienda giapponese ha scelto la tecnologia Full Led per la retroilluminazione, con 216 zone gestibili dal local dimming, che consente una luminosità di picco di ben 1000 nit, ottima quindi per i contenuti HDR, presente qui con gli standard HDR10 e HLG.

Ma come sfruttare l'8K in assenza di trasmissioni satellitari-via cavo e senza supporti fisici in grado generare questa risoluzione? La domanda è lecita, e non va dimenticato che, allo stato attuale, l'unica connessione in grado di veicolare un flusso video di questo tipo è l'HDMI 2.1, di cui il TV Sharp è sprovvisto. Troviamo infatti 8 ingressi HDMI 2.0, niente di più. Ebbene, quattro di questi sono dedicati esclusivamente all'8K: unendo infatti 4 sorgenti, ognuna deputata alla gestione di una parte del pannello, si arriva così a coprire la sua risoluzione nativa, a testimonianza dell'enorme banda passante necessaria per visualizzare contenuti di questo tipo. Questo accorgimento, non certo adatto all'utenza consumer, unito all'assenza del tuner digitale-satellitare, fa del monitor di Sharp un prodotto indirizzato all'utenza professionale, utilizzabile dal foto ritocco fino al campo medico.

I futuri acquirenti possono contare su un ecosistema di prodotti correlati al monitor, del resto trovare contenuti 8K è impossibile allo stato attuale in Europa. Ecco perché Sharp ha creato una videocamera professionale in grado di registrare in 8K a 60fps, nonché attrezzatura specifica per la distribuzione e il salvataggio dei filmati. In un contesto simile, l'arrivo del primo monitor 8K in Europa assume finalmente un senso, trovando la sua collocazione nel settore professionale. Per tutti gli altri, gli 8K sono ancora lontani, e non se ne sente nemmeno il bisogno.