Si può giocare bene su Android con uno smartphone low-cost?

Gli smartphone da "gaming" stanno iniziando ad arrivare numerosi sul mercato. I maggiori esponenti di questo nuovo, e ancora quasi del tutto inesplorato, settore sono sicuramente Razer Phone, Xiaomi Black Shark e Nubia Red Magic. Ovviamente, online sono emerse le solite critiche che da sempre accompagnano l'arrivo sul mercato di una nuova tipologia di prodotti. In questo caso, una larga fetta di appassionati del mondo smartphone ha fatto sapere di ritenere questi dispositivi "inutili", in quanto "i giochi girano bene anche su smartphone low-cost". Per porre fine una volta per tutte a questi dubbi, abbiamo deciso di effettuare dei test lato gaming con uno degli ultimi entry-level in uscita: Honor 7A. Si tratta di un dispositivo montante una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 430, Android 8.0 Oreo e 2GB di RAM, che uscirà a maggio nei negozi e costerà 139 euro. Insomma, chi meglio di lui poteva aiutarci in questa impresa?



Esistono titoli validi da giocare su smartphone?

Innanzitutto, prima di effettuare i test, rispondiamo a questa comune domanda: esistono titolo validi da giocare su smartphone? D'altronde, a nostro modo di vedere, prima di esaminare la "potenza bruta" di una macchina, bisogna analizzare attentamente le esperienze videoludiche che essa offre. Iniziamo con il dire che le principali piattaforme di distribuzione sono il Google Play Store e l'App Store. Oramai famosa è la massiccia presenza di titoli free-to-play con all'interno fastidiose microtransazioni, che ha creato una brutta nomea al mercato mobile nel corso degli anni. Tuttavia, la situazione si sta lentamente risollevando, con prodotti del calibro di Hearthstone, PUBG e Fortnite che stanno dimostrando come sia possibile rendere godibile a quasi tutti il modello economico in questione. Non mancano poi titoli single player di un certo rilievo, come "Monument Valley 2", "Final Fantasy XV: Pocket Edition", "Se mi ami, non morire" e Reigns: Her Majesty, per citare produzioni recenti. Senza contare il fatto che gli store Android e iOS sono ormai diventati territorio fertile per il retrogaming, con i gamer che possono recuperare titoli del calibro di Rayman Classic, GTA: San Andreas, Bully e Final Fantasy IX. Non mancano poi le "esclusive", con la piattaforma di Apple che si è mossa in questo senso con, ad esempio, Sky: Light Awaits e tutta la serie Infinity Blade, sviluppata da Epic Games. Ultima ma non meno importante, l'esclusiva temporale di Fornite. Insomma su smartphone esistono molte produzioni valide.



I nostri test su uno smartphone low-cost

Uno dei titoli più esigenti in termini di risorse è sicuramente PUBG Mobile. Il gioco Tencent Games, infatti, presenta dei modelli 3D e delle animazioni che risultano spesso ostici da gestire per delle configurazioni low-cost. Tuttavia, ultimamente sono stati fatti passi da gigante per quanto riguarda l'ottimizzazione software. Infatti, i nostri test hanno constatato come sia possibile giocare fluidamente al titolo con Honor 7A, ovviamente al minimo del dettaglio. Come potete vedere nel video qui sopra, contenente 20 minuti di gameplay catturati nel corso dei test che porteranno alla recensione, il titolo si mantiene praticamente sempre stabile. Pochi i cali di framerate, mentre è risultato molto più fastidioso il popup delle texture. Stesso discorso per quanto riguarda Assassin's Creed Identity e Super Mario Run, con quest'ultimo che non ha mai presentato particolari cali. Si passa poi a Pokémon GO, Hitman Sniper e Rayman Classic, che invece girano allo stesso modo di uno smartphone top di gamma. Insomma, la grande maggioranza dei titoli presenti su Google Play Store è tranquillamente giocabile su Honor 7A, nonostante esso monti un processore oramai datato, uno Snapdragon 430. Uno dei fattori che potrebbe spaventare i gamer più incalliti è il pannello con risoluzione solamente HD, che però in questo caso risulta essere buono e non si fa sentire troppo sulla qualità generale. La sua risoluzione inferiore anzi rende più leggera, per la CPU, la riproduzione di un gioco. Per rispondere alla domanda del titolo: sì, oggi è possibile giocare a quasi tutto il parco titoli Android anche con uno smartphone low-cost.

Perché dovrei comprare uno smartphone da gaming allora?

Gli smartphone da gaming arrivati finora sul mercato montano tutti, per forza di cose, il sistema operativo Android. Scordatevi, dunque, le esclusive iOS. Il parco titoli è, dunque, lo stesso a cui un qualsiasi utente può accedere con un dispositivo, anche low-cost.

Quali sono quindi le motivazioni che hanno spinto i produttori a realizzare smartphone dedicati al gioco? Innanzitutto, il fattore grafica, con tutti i titoli che vengono spinti al massimo dei dettagli. Poi, ovviamente, si parla di fluidità, con gli smartphone da gaming che arrivano a far girare PUBG Mobile anche a 120 FPS, come potete vedere nel video qui sopra. L'esempio più calzante è quello relativo a PS4 e PS4 Pro: con la prima potete giocare a tutti i titoli, ma con la seconda si possono alzare i dettagli o puntare su una maggiore fluidità. Ebbene, qui la nostra PS4 è lo smartphone low-cost, mentre quello da gaming è la PS4 Pro.

Ci sono, però, anche altre differenze. Da tenere in considerazione il pannello montato dallo smartphone, che spesso presenta una qualità generale superiore a uno smartphone low-cost. Un altro fattore interessante è il refresh rate a 120 Hz, introdotto inizialmente da Razer Phone, che però al momento non è possibile sfruttare pienamente a causa dei pochi titoli compatibili. Infine, non è da sottovalutare l'utilizzo di un sistema di raffreddamento custom, che permette di non far sentire troppo il calore sulla scocca. Insomma, proprio come il mercato dei PC da gaming, il tutto si rivolge alla fascia enthusiast e non al gamer medio. In definitiva, per giocare su smartphone non servono prodotti dedicati, basta molto meno per far girare praticamente tutti i titoli mobile, a patto di scendere a compromessi, in alcuni casi, con la qualità grafica.