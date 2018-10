Si riaccende Rai 4K con Ulisse di Alberto Angela: ecco come vedere il canale

Si riaccende questa sera, 13 ottobre alle ore 21:45, Rai 4K. Ancora una volta è protagonista Ulisse di Alberto Angela, che sta riscuotendo tanto successo, al punto che il programma televisivo è diventato un vero e proprio fenomeno anche sui social. Come per le altre puntate, anche per questa la trasmissione è visibile solo su Tivùsat con tessera gold attiva, ma è stata modificata la frequenza, che è passata a 11.075 verticale. RAI, nell'ambito della nuova strategia societaria di modernizzazione del servizio pubblico, sta puntando molto sulla nuova tecnologia in Ultra HD, e come leggiamo sul sito web di Tivùsat intende offrire la stessa esperienza di visione anche per la nuova stagione dei Medici e per la Champions League.

A molti però non è chiaro in che modo sia possibile accedere a Rai 4K, e sono sempre più le domande che ci arrivano a riguardo, a cui intendiamo rispondere tramite questa breve guida.

Come accedere a RAI 4K

Accedere a RAI 4K è possibile attraverso due strade, ovvero con una CAM o con un apposito Decoder. E' bene precisare che per ottenere un'esperienza di visione ottimale è necessario un televisore in 4K HDR compatibile con lo standard HLG: a tal proposito Tivùsat ha pubblicato sul proprio sito web una lista accessibile attraverso questo link in cui sono presenti tutti i modelli compatibili con RAI 4K.

Successivamente, in base a quanto indicato nella lista è possibile scegliere come procedere. Nel caso in cui è presente la dicitura "Compatibile con CAM", è necessario l'acquisto di una CAM da inserire direttamente nell'apposito slot del televisore. I costi sono variabili, e possono essere acquistate anche su Amazon. Ci sentiamo però di consigliare una soluzione di questo tipo, che a poco più di 80 Euro offre in un unico pacchetto la CAM e la scheda Tivùsat HD gold da attivare.

Se invece si sceglie la soluzione del decoder, i prezzi salgono di circa quaranta Euro. Anche in questo caso è necessario acquistare un ricevitore satellitare con smart card gold da attivare. Sempre su Amazon è disponibile un Humax Tivumax HD-6400S a 126,99 Euro, ma la scelta è veramente molto varia. Quello che vi abbiamo linkato è certificato sia TIvùsat HD che TivùOn, il che vuol dire che è compatibile con entrami gli standard richiesti da Tivùsat.

Come anticipato, la frequenza di RAI 4K è cambiata in 11.075 verticale (11075 V), ma non è definitiva. Nel corso degli ultimi mesi infatti l'emittente pubblica ha più volte cambiato l'impostazione, per cui potrebbe accadere di nuovo. Per inserire i dati di sintonizzazione, che pubblichiamo periodicamente ogni qualvolta vi è un cambiamento, è necessario effettuare la sintonizzazione manuale del decoder o della CAM, procedimento che cambia a seconda del dispositivo utilizzato.