Siccità nel Nord Italia: il peggio deve ancora arrivare?

La siccità nel Nord Italia da più giorni sta causando un vero e proprio squilibrio ambientale, determinando un ingente disastro per il nostro Paese.

La comunità scientifica ha più volte posto all'attenzione del Governo l'attualità, sempre più stringente, di questa emergenza. L'irreversibilità di questa situazione è la più grossa paura degli esperti, un disastro più volte preannunciato e troppo spesso inascoltato. Lo abbiamo sperimentato lo scorso anno, quando c'è stato il razionamento idrico nel Nord Italia, e anche nel 2023 la situazione non è tanto differente, purtroppo.

Se nel 2022 la siccità era la peggiore di sempre, questo record potrebbe essere infranto prima del previsto.



Il 2022 un anno poco piovoso



Nel 2022 in Italia è stato rilevato l'anno più caldo dal 1800. L'anno precedente si è chiuso con circa 50 miliardi di metri cubi d'acqua in meno rispetto ai valori di media storicamente rilevati nel nostro Paese e, purtroppo, il 2023 non sta avendo un andamento troppo differente, come dimostrano i dati che settimanalmente vengono diffusi dall'Osservatorio Anbi in merito alla situazione delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale.

La persistente crisi idrica che si sta verificando negli ultimi tempi, colpendo in particolar modo le regioni del Nord Italia, non è una fase transitoria e temporanea, ma la netta conseguenza di un ciclo idrico inabile a rigenerarsi naturalmente, determinato dai repentini cambiamenti climatici degli ultimi decenni.

Soluzione ideale, che arginerebbe la situazione attuale, sarebbe la costruzione di nuove infrastrutture e il miglioramento di quelle già esistenti al fine di preservare l'acqua degli eventi meteorologici sempre più radi. Dal punto di vista geografico l'Italia dispone complessivamente di molte risorse idriche, per quanto il nord rimanga la porzione in cui sono distribuite minori risorse idriche.



Indagini statistiche

In riferimento alle proprie indagini, l'Osservatorio Anbi documenta che i grandi bacini naturali del Nord Italia rimangono tutti sotto media e solo il lago Maggiore registra una lenta crescita; gli altri continuano a calare.

Il Lario è al 19,4% di riempimento, il Sebino al 16,4%. Il lago di Garda è pieno al 35,7%, vale a dire che contiene meno della metà di quanto era invasato 12 mesi fa e mezzo metro più basso rispetto alla media storica. Restano drammatiche le condizioni del fiume Po, addirittura peggiori di quelle eccezionali registrate nel 2022: il deficit idrico supera il 70% nelle stazioni a monte per scendere al 53,48% a Pontelagoscuro; dopo quello di Piacenza, anche il rilevamento di Cremona segna il nuovo minimo storico.

Ma è in particolare al Nord Ovest che si sono accentuate le analisi: in Piemonte è molto grave la situazione di tutti i fiumi, che continuano a calare di settimana in settimana, registrando portate inferiori a quelle dell'anno scorso.

Tanaro (-77,72%) e Sesia (-70,4%) registrano i deficit più significativi. In Valle d'Aosta, solo sulle Grandes Murailles lo spessore del manto nevoso è aumentato rispetto alla settimana scorsa, mentre la coltre bianca presente sulla regione è generalmente inferiore allo scorso anno; sono in calo sia la Dora Baltea (18,60 metri cubi al secondo, contro una media di Febbraio pari a mc/s 27,3) che il torrente Lys.



Previsioni e analisi dei dati



Gli esperti sostengono che il Nord Ovest sia divenuto la testimonianza di come una crisi idrica ormai consolidata non possa risolversi con qualche precipitazione. L'esempio arriva dal Piemonte dove, nonostante a gennaio sia piovuto l'80% in più dell'anno scorso, il deficit pluviometrico rispetto alla media mensile si attesta al 63,6%, arrivando a toccare il -81,1% sul bacino della Sesia.

Le speranze idriche per i prossimi mesi sono riposte nel +64% di neve caduta in montagna rispetto all'anno scorso, il cui scioglimento è però condizionato da un andamento delle temperature ormai imprevedibile.



Le previsioni del tempo non aiutano a risolvere il problema, nonostante i meteorologi abbiano annunciato l'arrivo di perturbazioni intense, finalmente a carattere invernale: questo, purtroppo, non basterà a sistemare la condizione di siccità che interessa il nostro Paese e in particolar modo il Nord Italia.

Durante il mese di gennaio, infatti, le perturbazioni si sono concentrate nella parte centro meridionale della penisola, versando sul meridione piogge intense e forti temporali.

La situazione è completamente diversa nei settori del Nord-Ovest, nei quali la siccità perdura da oltre un anno, con deboli piogge e nevicate perlopiù inconsistenti. Per fortuna è stata registrata un po' di neve in montagna, ma la riserva di acqua dolce che avremo nei mesi caldi sarà comunque insufficiente e il manto nevoso raramente potrà superare i 70 centimetri.



Siccità al Nord: grave danno ambientale, fiumi e laghi in pericolo



Un ulteriore elemento a testimonianza della mancanza d'acqua sono i livelli dei Grandi Laghi del Nord, ancora tutti sotto media, con percentuali di riempimento dal 20% (Sebino) al 22,4% (Lago di Como) e l'eccezione del Benaco (37,1%), unico a non scendere anche sotto i livelli dell'anno scorso. Anche il lago Maggiore che, nel 2022, è rimasto per ben 167 giorni sotto lo zero idrometrico, oggi è quasi un metro sotto il livello medio. Oltre ai laghi, anche i fiumi destano notevoli preoccupazioni, registrando dati ben sotto i livelli normali. La portata del fiume Po a Torino ha toccato il -78%.

Sempre in Piemonte le portate di quasi tutti i corsi d'acqua hanno tendenza negativa, inferiore in alcuni casi anche al 2022.

In Lombardia la situazione non tende certamente a migliorare: calano ulteriormente i flussi dei fiumi Adda e Brembo, la cui portata (8,67 metri cubi al secondo) è inferiore a quella di Gennaio 2022 (mc/sec 9,16). Le recenti precipitazioni sono state scarse, con la punta nelle province di Mantova e Cremona, dove sono caduti una dozzina di millimetri di pioggia. Ciò detto va considerato che permanendo queste condizioni meteo sarà impossibile riequilibrare l'enorme deficit nelle riserve idriche, attualmente pari al 42,5% sulla media storica ed ulteriormente inferiore al 2022 (-0,42%).