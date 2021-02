Signal: la privacy per sfidare WhatsApp

La ricerca della privacy è diventato un must della nuova era tecnologica. In un mondo dove le nostre conversazioni, le nostre ricerche e tutto quello che facciamo su internet sono materia di scambio e fonte pubblicitaria, sono in tanti a voler ritrovare un minimo della libertà perduta. Si va sempre più alla ricerca di servizi puntuali ed efficienti ma capaci anche di garantire che i dati che utilizzano rimangano privati.

Le app di messaggistica sono da tempo al centro di queste discussioni, perché potenzialmente in grado di avere tra le mani ciò che di più intimo può esistere su internet, le nostre conversazioni private con i nostri conoscenti. Per anni si è andati alla ricerca dello strumento più giusto per raggiungere questo scopo: sembra che quello appena iniziato sia diventato l'anno di Signal.

Alla scoperta di Signal

Signal è un'app sulla piazza da ormai 8 anni. Si tratta di un servizio di messaggistica istantanea con funzioni praticamente uguali a quelle offerte da servizi ben più importanti e utilizzati come WhatsApp o Telegram. Ci si registra con il proprio numero di telefono e si ha la possibilità di avviare chat singole o di gruppo con i propri contatti. Niente di più semplice e niente di profondamente diverso da quello che già fanno app simili. Quello che nelle ultime settimane sta facendo la fortuna di questa applicazione è proprio la sua quasi maniacale attenzione alla privacy.

La dove altre app, quella di Facebook su tutte, stanno mostrando non poche lacune e creando non pochi grattacapi, Signal lo ha trasformato in un vero e proprio punto di forza, un tratto distintivo che sta facendo la sua fortuna e potrebbe farla anche in futuro. Con le recenti polemiche sul cambio delle condizioni d'uso in materia di privacy su WhatsApp in tanti stanno andando alla ricerca di una reale alternativa. Signal sembra essere di colpo diventata l'app di messaggistica del momento.

Riservatezza a tutti i livelli

L'applicazione si basa su un codice open source, liberamente accessibile da chiunque e su un sistema di crittografia end-to-end che fa in modo che le conversazioni possano essere viste solo tra chi le sta facendo in quel momento. Il sistema crittografico è in parte simile a quello di WhatsApp, ma per certi versi più profondo e accurato: Signal infatti non solo non ha accesso alle conversazioni degli utenti, ma non conserva nemmeno i metadati contenuti al suo interno, come luogo, data e partecipanti alla sessione.

Non è presente nessun cloud in cui le chat vengono salvate, visto che queste possono essere memorizzate solo nelle memorie fisiche dei dispositivi di chi quelle conversazioni le avvia. Più che la bontà dei suoi sistemi però, a fare la fortuna di Signal e la sua stessa natura: alla sua base non vi è un'azienda commerciale ma una vera e propria fondazione senza alcuno scopo di lucro.

L'importanza dei metadati

I vari protocolli di sicurezza sembrano essere i più solidi e sicuri sulla piazza. A fare la differenza è però proprio la scelta di non condividere con l'esterno i metadati, perno sul quale è nata tutta la polemica che sta ultimamente colpendo Facebook e WhatsApp. Quando le modifiche alle condizioni d'uso saranno attuate, infatti, tutti i metadati delle conversazioni tenute sulla popolare app verranno condivise con tutto il resto del gruppo, dando vita, di fatto, ad una vera profilazione su tutte le piattaforme che porterà, questo il timore di molti, a più pubblicità mirate con cui bersagliare gli utenti.

Da qui la rabbia degli iscritti, scontenti dal fatto che l'azienda abbia modificato unilateralmente le proprie condizioni solo per trarre un vantaggio economico dai dati che possiede. Un modus operandi ben diverso da Signal, che sembra fare della trasparenza il suo marchio di fabbrica, garantendo sicurezza su più livelli e varie opzioni per mostrarsi al sicuro da qualsiasi tipo di ingerenza esterna.

Un po' di storia

A tranquillizzare molti è anche la storia dietro Signal. Lo sviluppo dell'app è stato sin dall'inizio portato avanti da un gruppo di attivisti per la privacy e finanziato da uno dei fondatori di WhatsApp, che lasciò l'azienda nel 2017 perché non d'accordo con la gestione portata avanti da Facebook. La Signal Foundation è sin dalla sua nascita finanziata da donazioni ed è gestita da Moxie Marlinspike, un esperto proprio di crittografia che negli anni ha sviluppato numerosi sistemi di protezione dati, tra cui l'omonimo Signal Protocol, il sistema end-to-end open source sul quale sono basati praticamente tutti i sistemi crittografici delle più importanti app di messaggistica istantanea su piazza.

Un curriculum niente male, rafforzato dai riconoscimenti pubblici più disparati, con Edward Snowden prima e Elon Musk poi che hanno consigliato agli utenti di installare il servizio e di utilizzarlo al posto di app ben più famose.

Un successo inaspettato

Il pubblico riconoscimento del fondatore di Tesla ha portato sui lidi di Signal un successo come mai si era visto nei suoi 8 anni di vita. In poco tempo si è passati da 10 a 50 milioni di utenti, un urto improvviso che ha buttato addirittura giù i server dell'app per qualche ora. Ora che il momento critico è stato superato scopriremo se Signal si mostrerà un fuoco di paglia o se sarà capace di diventare una valida alternativa ad app fino ad ora più famose e di maggior successo. Ad oggi i suoi numeri sono infinitamente più bassi rispetto a quelli di WhatsApp, che può contare su due miliardi di iscritti, e Telegram, ferma a 500 milioni, ma anch'essa forte di un ritorno di popolarità di un certo peso nell'ultimo periodo.

A cosa porterà tutto questo non ci è dato saperlo: il dominio di WhatsApp e la sua popolarità sembrano per ora inattaccabili e, polemiche a parte, non sembra ci siano ancora servizi analoghi in grado di superarne la portata e la diffusione. Tutti lo usiamo e difficilmente riusciremo a separarcene per migrare su app che la maggior parte dei nostri contatti non usa.

Profili in vendita

Va comunque sottolineato quanto l'attenzione alla privacy debba continuare ad essere in primo piano, per garantire quanto più possibile la nostra libertà nell'uso della rete. Va detto che anche WhatsApp, erroneamente rispetto a quanto credono in tanti, non ha accesso a nessuna delle nostre conversazioni che, nel loro contenuto, rimangono private e disponibili solo per mittenti e destinatari. Ma anche la sicurezza dei metadati che gravitano intorno alle nostre conversazioni è un tema da tenere in forte considerazione, per l'uso errato che realtà commerciali potrebbero farne.

Volenti o nolenti siamo più che mai inseriti in un sistema che sfrutta i nostri dati a scopo commerciale e che fa proprio di quei dati una fonte di introiti imprescindibile. La maggior parte degli strumenti che usiamo è inserita in un contesto economico dove noi e l'uso che facciamo di internet siamo la maggiore fonte di guadagno.

Alternative imprescindibili

Ben vengano quindi alternative che provino a ritagliarci delle nicchie sicure, in cui non avere paura di essere profilati o bombardati da annunci pubblicitari che tutto sanno di quello che facciamo, di dove ci troviamo e delle nostre abitudini. Ben venga Signal e la sua aura positiva, il suo voler apparire quanto più possibile lontana dalle logiche del mercato della rete. Servizi così, a scanso di punti critici non ancora emersi, rappresentano il significato più puro della rete, quello che negli anni è stato sempre più sacrificato: un luogo libero e alla portata di tutti, un modo per esplorare il mondo con libertà e tranquillità, per comunicare senza paure e senza vincoli. Perdere parte della nostra privacy per tutto questo è un sacrificio che prima o poi non saremo più disposti a compiere.