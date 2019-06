Sky-Dazn: com'è andata la prima stagione?

La stagione 2018/2019 è stata rivoluzionaria per il calcio nostrano, sia sul piano del gioco, con l'arrivo di una superstar mondiale del calibro di Cristiano Ronaldo, sia sul fronte dei diritti televisivi. Il duopolio Mediaset/Sky caratteristico del nostro modo di concepire lo sport in TV ha visto prevalere l'azienda di Murdoch, che si è imposta sul mercato condividendo però la scena con un nuovo modo di concepire la diretta, non più appannaggio della televisione ma disponibile anche su internet. Nonostante le grandi aspettative però la rivoluzione di Dazn ha lasciato dei "morti" sul campo. Cerchiamo di capirne i motivi.



Una partita di rimonta

Le premesse non erano buone: un'indagine del 2018 svolta da Strategic Analytics segnalava una tendenza in calo per gli abbonamenti pay-tv a livello europeo. Nel solo Regno Unito le famiglie che non hanno rinnovato il proprio pacchetto sono state 424.000 confermando un trend già ampliamente radicato negli Stati Uniti. Molti altri paesi hanno subìto la stessa sorte, in particolare Danimarca, Svizzera e Germania (anche se con tassi meno significativi) mentre in Russia, Francia e Spagna, dove il mercato è meno maturo, gli abbonamenti sono cresciuti. In realtà il numero generale di sottoscrizioni nel 2018 in tutta Europa è aumentato con una percentuale dell'1,3% raggiungendo quota 128.5 milioni di utenti, ma si è dimezzato rispetto al 2,2% dell'anno precedente.

Sempre dalla stessa ricerca è emerso che gli operatori telefonici che hanno fatto il loro ingresso nel mondo della pay-tv hanno ottenuto risultati migliori dei tradizionali operatori via cavo o satellitari. Ciò nonostante, Comcast (NBC e Sky) e Liberty Global rimangono i principali attori sul mercato con quote che coinvolgono rispettivamente il 14,9% e il 13,8% degli abbonati.



La situazione italiana

La partita è iniziata nell'estate del 2018 con l'addio di Mediaset Premium, schiacciata sotto al peso dei diritti della Champions League. Sky si è ritrovata ad essere l'unica pay-tv in grado di sostenere i costi del mercato italiano: dopo una lunga lotta contro gli spagnoli di Mediapro, l'emittente satellitare ha offerto 780 milioni per 266 partite fino al 2021, oltre 200 milioni in più rispetto all'accordo precedente a fronte di 114 partite in meno. Stiamo parlando di quei tre incontri a settimana aggiudicati da Dazn per 193 milioni. Insomma, per vedere il calcio in TV, nella stagione 2018/19 è stato necessario un abbonamento al colosso di Comcast e al competitor Dazn, che però si è rivelato un comprimario al di sotto delle aspettative.



L'obbiettivo era quello di moltiplicare l'utenza anche grazie all'assorbimento dei clienti Mediaset. Tuttavia secondo un'inchiesta del Fatto Quotidiano (fonte Lega Calcio) il duopolio Sky-Mediaset portava un numero di abbonamenti medi vicino ai 4 milioni, con l'accoppiata Dazn-Sky si è passati ad una media di 3,3-3,5 milioni. Il piano di recuperare i costi è solo parzialmente riuscito e l'obbiettivo di raggiungere 6 milioni di abbonati è fallito nonostante la posizione dominante sul mercato.



L'analisi del gioco

I motivi che hanno portato a questa situazione sono molteplici. In primis, la nuova frammentazione del calendario televisivo ha probabilmente spaventato gran parte dell'utenza abituata ad avere un riferimento univoco. Se poi aggiungiamo la necessità di sottoscrivere un pacchetto dal costo maggiorato (o addirittura due pacchetti separati) la fuga degli utenti è presto spiegata e non sono bastati l'arrivo del giocatore "più forte del mondo", Cristiano Ronaldo, e della conduttrice più desiderata d'Italia, Diletta Leotta. Inoltre, la domanda più in voga della stagione tra i tifosi non è stata relativa alle previsioni sul campionato ma pittosto su chi mettesse a disposizione il proprio abbonamento Dazn, tra account condivisi, mesi gratuiti e keys di promozioni varie.



Nel caso specifico di Dazn il problema è anche di carattere tecnologico: secondo la stessa azienda infatti il bitrate riportato dalle connessioni italiane sarebbe significativamente inferiore a quello registrato negli altri paesi in cui opera. Ovviamente questo dato si ripercuoterebbe sulla qualità del servizio streaming, che si è rivelata al di sotto delle aspettative. Da rilevare infine, il problema della pirateria: secondo Fapav (Federazione anti-pirateria) il fenomeno è in crescita e conta più di 2 milioni di utenti illegali.

Il nostro modo di concepire il calcio in TV è profondamente cambiato. Da una parte Sky ha ottenuto (a caro prezzo) il monopolio e dall'altra Dazn sta imponendo la propria visione sul mercato italiano. Le prossime due stagioni andranno avanti in questo modo ma la Serie A e il mondo dell'intrattenimento sportivo devono correre ai ripari e trovare il modo di sostenere un apparato dai costi sempre più alti. Rimane da capire se a perderci sarà ancora l'utente finale.