Sky e DAZN: le offerte di Giugno 2019

La stagione calcistica 2018/2019 è terminata ma lo sport su Sky non si ferma nemmeno in estate. La mastodontica offerta proposta da Sky, che quest'anno si è arricchita con l'arrivo dei canali di Mediaset Premium, rende i pacchetti ancora più ricchi. A questo si aggiunge la possibilità di fruire della pay tv non solo sugli impianti satellitari, ma anche su digitale terrestre e nelle abitazioni coperte da connettività in fibra ottica. L'offerta si completa poi con Sky Q, l'ecosistema proprietario di Sky che ha già toccato quota un milione di clienti e che a breve vedrà l'ingresso di Netflix tra le app.

Restano attive anche le promozioni sui pacchetti DAZN, la piattaforma di Perform che consente di vedere tre partite del campionato di Serie A per turno, a cui si aggiungono le sette esclusive di Sky. Anche per la prossima stagione, infatti, sarà necessario sottoscrivere il doppio abbonamento, ma fortunatamente le parti si sono messe d'accordo ed hanno proposto dei pacchetti ad hoc per risparmiare.

Sky Q: si parte da 29,90 Euro

Partiamo come sempre dall'offerta top di Sky, su cui viene proposto anche uno sconto importante dal momento che il pacchetto base parte da 29,90 Euro, rispetto ai 43,20 Euro di listino. A questo prezzo, bloccato per i primi dodici mesi, è possibile portare a casa l'abbonamento base comprensivo dei pacchetti Sky TV, Sky Calcio e Sky HD, che ovviamente possono essere personalizzati ed ampliati a seconda delle esigenze. L'offerta è disponibile anche per i gli attuali clienti.

A questi si aggiungono i 129 Euro di attivazione, rispetto ai 249 Euro precedenti. Una scelta, quella di Sky, che va verso una precisa direzione: spingere quanto più possibile l'adozione della propria piattaforma Sky Q, che nella visione della pay tv rappresenta a tutti gli effetti il futuro della televisione a pagamento.



Venendo al costo dei singoli pacchetti, che possono essere aggiunti a piacimento, Sky Famiglia ha un prezzo di 5 Euro al mese per dodici mesi, mentre per Sky Cinema il prezzo (comunque bloccato per un anno) è di 15 Euro, lo stesso di Sky Sport.

Nell'offerta base proposta da Sky è incluso anche il 4K HDR, accessibile ovviamente sui televisori compatibili, e Sky Go Plus. Nel caso in cui non dovesse essere presente una parabola, il montaggio richiede 30 Euro in più da pagare una tantum.

My Sky via Fibra a partire da 29,90 Euro al mese

Allo stesso prezzo d'ingresso è possibile sottoscrivere l'offerta di Sky via Fibra. Il costo di 29,90 Euro al mese infatti è bloccato per i primi dodici mesi, dopo di che si passa a 44,20 Euro. I pacchetti inclusi sono Sky TV e Sky Cinema, mentre per quanto riguarda i servizi figurano Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus. E' previsto il pagamento di un costo una tantum di 49 Euro, che include la consegna del My Sky e l'attivazione.

Questa offerta però è accessibile solo dagli abbonati Fastweb, Vodafone, Tim, Wind Tre, Infostrada e Tiscali con router Dual Band e disponibilità reale di banda di 15 Mbps, la soglia minima per vedere in TV un programma in alta definizione e gestire in contemporanea due registrazioni ed uno streaming.

Come sempre in questi casi è possibile personalizzare l'offerta in base alle proprie esigenze. Anche per My Sky via Fibra si conferma la natura modulare delle offerte Sky: Sky Famiglia passa infatti a 5 Euro per i primi dodici mesi, Sky Cinema a 10 Euro, Sky Sport e Sky Calcio a 15 Euro.



Sky su digitale terrestre parte da 14,90 Euro

L'offerta più economica è senza dubbio quella da digitale terrestre. Sky infatti propone un pacchetto d'ingresso a 14,90 Euro al mese al posto di 19,90 Euro, che però include solo l'offerta di Sky TV ed il servizio Sky Go.

A questi si aggiungono costi iniziali per 39 Euro, da sostenere una tantum per l'attivazione della smart card.

E' però possibile aggiungere anche altri pacchetti, su cui Sky propone delle offerte. Ad esempio il pacchetto Sky Sport sarà incluso fino al 31 Agosto in tutti gli abbonamenti, dopo di che si passerà ad un addebito di 10 Euro al mese dal 1 Settembre.

Sky Calcio, che consente di vedere in esclusiva 7 partite su 10 della Serie A a giornata, ha un costo di 10 Euro al mese, mentre non è disponibile il pacchetto Sky Cinema.

Di recente è anche arrivata la notizia che coloro che sono abbonati a Sky da digitale terrestre potranno accedere ai canali Premium. Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

DAZN: due pacchetti per risparmiare fino al 25%

Restano disponibili anche le offerte sui pacchetti DAZN. Rispetto a qualche mese fa però sono solo due e consentono di risparmiare fino al 25%. Le due promozioni saranno attive fino al 30 Giugno 2019 e se sottoscritte garantiscono anche la visione della Copa America che quest'anno è esclusiva DAZN.

Per il pacchetto mensile il prezzo riservato agli abbonati Sky passa da 9,99 a 7,99 Euro, con possibilità di disattivarlo a piacimento. La più vantaggiosa è senza dubbio quella trimestrale, su cui il risparmio è di 8 Euro e può essere sottoscritta a 21,99 Euro.