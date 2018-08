Sky e DAZN: tra 4K e disagi, il sabato di fuoco del calcio in TV

Il sabato di fuoco del calcio in TV è ormai passato, lasciandosi dietro non poche polemiche. Questa volta non è solo DAZN ad essere finita sotto i riflettori, ma anche Sky. Nel primo caso, durante Napoli-Milan, non sono mancati i problemi, almeno da quanto si evince sui social, anche se la situazione sembra essere decisamente migliorata rispetto alla prima giornata di campionato.

Diverso invece il discorso per Sky, la cui prima trasmissione in 4K ha suscitato non poche polemiche, per una qualità decisamente inferiore alle aspettative, con problemi anche importanti nella riproduzione del colore e nella definizione delle immagini, che abbiamo sperimentato anche noi durante la visione diretta.



Ancora problemi

Nel descrivere la nostra esperienza di visione, partiamo dalla partita delle 18, Juventus-Lazio. La gara, che ha visto trionfare la compagine bianconera, era molto attesa non solo a livello sportivo, ma anche dal punto di vista tecnologico, essendo la prima del campionato italiano trasmessa da Sky in 4K HDR. Le ottime esperienze di visione avute con il campionato inglese e la Formula 1 lasciavano sperare molto bene, ma qualcosa è andato storto. I problemi si sono infatti palesati fin da subito, con una definizione al di sotto delle aspettative, peggiorata da una compressione marcata del flusso video, evidente soprattutto nelle inquadrature che mostravano un'ampia fetta del campo di gioco.

Non sono mancati anche altri difetti, che abbiamo potuto sperimentare durante la partita, a partire dal colore, con bianchi molto accesi, quasi abbaglianti, e un range cromatico errato (bastava osservare la tonalità della pelle di giocatori per notarlo). Durante la partita abbiamo osservato anche la presenza di una granulosità marcata nelle immagini, una sorta di rumore video che non avevamo mai visto finora, nemmeno nelle partite in SuperHD. Problemi anche con l'audio, ma solo quello del commento: i suoni dal campo sono arrivati perfettamente sincronizzati, la telecronaca invece, almeno nel primo tempo, era in leggero anticipo su quanto avveniva sul campo, di poco ma quanto bastava per commentare prima del dovuto le azioni dei giocatori.

Insomma, la prima partita in 4K del campionato italiano non ha convinto, soprattutto se rapportata al livello raggiunto dai match di Premier League, che invece non presentano i problemi riscontrati durante Juventus-Lazio.

La giornata di ieri era importante anche per capire i miglioramenti apportati da DAZN alla qualità e alla stabilità dello streaming. In questo caso, è davvero difficile farsi un'idea generale su quanto avvenuto: online i feedback negativi ci sono, e non sono pochi, ma la nostra esperienza di visione è stata migliore rispetto a quella della scorsa settimana. Questa volta, invece che affidarci all'app Android TV per NVIDIA SHIELD, abbiamo puntato sull'accoppiata Galaxy Note 9 e Chromecast. La qualità di visione rimane, e quasi certamente rimarrà, piuttosto lontana da quella raggiungibile con il SuperHD di Sky, ma a migliorare nettamente è stata la stabilità.

Se con Lazio-Napoli avevamo sperimentato in diverse occasioni cali nella qualità video, seguiti anche da blocchi completi della trasmissione, con Napoli-Milan abbiamo potuto vedere tutta la partita senza problemi, anche se il frame rate è rimasto bloccato a 25 fps per tutto il tempo. Insomma, un sabato caldo per il calcio in TV, che a dispetto dell'arrivo di tecnologie nuove non riesce ancora a convincere del tutto.

La prossima settimana ci sarà il terzo turno del campionato di Serie A, a cui seguirà la sosta per la nazionale. Sia Sky che DAZN hanno quindi il tempo per apportare ulteriori miglioramenti ai rispettivi servizi, che devono cambiare marcia se vogliono andare incontro alle esigenze del pubblico e degli appassionati.