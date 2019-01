Sky: offerte, sconti e promozioni per Sky Q, Cinema e Calcio, Gennaio 2019

Lo scorso anno Sky è arrivato sul digitale terrestre, inoltre ha lanciato la nuova piattaforma Sky Q, attraverso cui garantisce un'esperienza di visione più qualitativa, grazie al 4K e all'HDR, più interattiva e una nuova interfaccia agli oltre 600.000 abbonati che l'hanno scelto. Nel 2019 l'obiettivo della pay tv, che da poco ha acquistato anche la piattaforma R2 su cui si basa Mediaset Premium, è confermare i numeri degli scorsi mesi e consolidare la propria copertura e base di utenti.

Per farlo Sky ha preparato alcune offerte molto interessanti che già lo scorso anno avevano spinto in molti ad abbonarsi e scegliere il servizio.

Sky Q

Per scoprire le promozioni offerte da Sky partiamo da quelle relative a Sky Q.

Sky propone a 29,90 Euro al mese per i primi 12 mesi (al posto di 49,60 Euro) un pacchetto contenente Sky TV (con tutto l'intrattenimento per la famiglia, inclusi i cooking show ed X-Factor), Sky Famiglia (che include documentari, serie tv e programmi educativi per bambini e ragazzi) e Sky Cinema (a cui si sono aggiunti anche i canali di Mediaset Premium).

Gli utenti che sceglieranno questa offerta avranno anche inclusi i servizi Sky HD e 4K HDR, Sky On Demand e Sky Go Plus. E' previsto un costo iniziale di 99 Euro che prevede l'installazione di Sky Q Black e la sua attivazione.

My Sky via Fibra

Per coloro che intendono effettuare l'abbonamento per la visione di Sky attraverso la fibra ottica è disponibile anche l'offerta My Sky via Fibra, che a 39,90 Euro al mese al posto di 59,40 Euro per i primi dodici mesi offre il pacchetto Sky TV, Sky Sport (che garantisce la trasmissione di una partita di Serie A a turno, la Bundesliga, la Premier League e le coppe continentali per club) e Sky Cinema.

In questo caso nella lista dei servizi inclusi non figura ovviamente Sky Q Black, mentre è presente Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus. Il contributo iniziale da pagare è di 49 Euro e prevede la consegna ed attivazione del decoder My Sky.

Digitale Terrestre

L'ultimo pacchetto che viene proposto è quello del digitale terrestre, che per i primi dodici mesi viene offerto a 29,90 Euro al posto di 44,90 Euro. I pacchetti inclusi sono Sky TV (che garantisce la visione di quattro canali Sky ed otto di Premium Cinema e Serie TV), Sky Sport (solo per due canali, che permettono di vedere tutte le partite delle squadre italiane impegnate in Champions League ed Europea League) e Sky Calcio, su due canali. Incluso anche il servizio Sky Go, mentre il costo iniziale da sostenere è di 39 Euro, in cui è compresa l'attivazione della Smart Card.

Il costo dei singoli pacchetti

Non si registrano particolari novità sul fronte dei prezzi per i singoli pacchetti, che possono essere aggiunti e rimossi dagli abbonati a seconda delle loro esigenze. Sky TV, il pacchetto base, resta a 21,60 Euro al mese, mentre Sky Famiglia (che include anche l'applicazione Sky Kids) può essere attivato a 5,40 Euro al mese. Più alti ovviamente i costi per i pacchetti cardine, che spingono gli abbonamenti. Sky Cinema, alla luce della recente aggiunta dei pacchetti di Mediaset Premium, tocca quota 16,20 Euro al mese. Sky Sport, il pacchetto che garantisce la visione di una partita a settimana del nostro campionato, del calcio internazionale e delle coppe europee, oltre che dell'NBA e della Formula 1 tra le altre, costa 15,20 Euro al mese.



Il prezzo è praticamente lo stesso di Sky Calcio, che consente di vedere tutte le partite di Serie A trasmesse da Sky: occorre però sottolineare che le partite di DAZN non sono incluse in alcun tipo di abbonamento, ma è necessario sottoscrivere uno dei tre ticket proposti da Sky ai propri clienti oppure un abbonamento a parte direttamente con DAZN.

Il ticket DAZN di sette mesi garantisce un risparmio del 20% e può essere attivato a 54,99 Euro al posto di 69,93 Euro. L'offerta da tre mesi, che è anche la più vantaggiosa, passa a 21,99 Euro al posto di 29,97 Euro (per un risparmio del 25%), mentre il ticket DAZN da 1 mese è accessibile a 7,99 Euro al posto di 9,99 Euro.

Sky ha da poco lanciato anche l'applicazione di DAZN per Sky Q, che consente di accedere alla piattaforma di Perform direttamente dal decoder.