SKY Q e My Sky: le offerte di Maggio 2019

Maggio è il mese in cui si chiude la stagione calcistica (ad eccezione della Champions League) ed in cui è calato il sipario definitivo sul Trono di Spade, ma Sky è comunque pronta ad offrire ai propri clienti tanti eventi sportivi (dai major di Tennis alla Formula 1, passando per il mondiale Under 20 di calcio) e serie TV. In attesa del nuovo listino che arriverà dopo l'estate, diamo uno sguardo alle offerte previste per i nuovi abbonati.

Abbonamento Sky Q

L'abbonamento Sky Q è disponibile a 29,90 Euro al mese al posto di 43,20 Euro per i primi dodici mesi. Il pacchetto base include Sky TV, che garantisce la visione dei canali "basic", e Sky Sport, in cui sono compresi tutti gli eventi sportivi (Champions League, Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, Basket e tennis), ma non consente di accedere a tutta la Serie A. In questo caso sarà necessario aggiungere, al costo di 15 Euro al mese, il pacchetto Sky Calcio. Lo stesso prezzo è anche previsto per Sky Cinema, mentre Sky Famiglia ha un costo di 5 Euro al mese.

I servizi accessori nel pacchetto Sky Q consentono l'accesso alla programmazione in HD e 4K, a Sky On Demand ed anche Sky Go Plus.

E' previsto il pagamento una tantum di un costo iniziale di 129 Euro, che prevede l'installazione del decoder con parabola e la sua attivazione.

L'offerta è disponibile anche per i clienti Sky che intendono installare nella propria abitazione il decoder di Sky Q, su cui l'emittente televisiva sta puntando tanto e che presto si arricchirà con tante applicazioni, tra cui Netflix.

My Sky via Fibra

E' disponibile anche l'offerta che consente di accedere a Sky tramite fibra ottica. E' però richiesto un contratto per la connettività in fibra ottica sottoscritto con un operatore tra Vodafone, TIM, Wind Tre, Infostrada o Tiscali. La disponibilità reale della connessione deve essere di 15Mbps, il requisito minimo per vedere in TV un programma in alta definizione e gestire due registrazioni e lo streaming.



L'offerta base, che include il pacchetto Sky TV e Sky Sport, prevede il pagamento di 29,90 Euro al mese per i primi dodici mesi, al posto di 43,20 Euro. I servizi inclusi sono Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus, mentre i costi accessori da sostenere una tantum sono di 49 Euro e comprendono la consegna del decoder My Sky e la sua attivazione.

In merito alla personalizzazione dei pacchetti, il costo è di 15 Euro al mese per Sky Cinema e Sky Calcio, mentre Sky Sport ha un prezzo di 10 Euro; Sky Famiglia costa invece 5 Euro al mese per 12 mesi.

Sky su Digitale Terrestre

Le offerte Sky si rivolgono anche alla piattaformaDigitale Terrestre. L'offerta di lancio è disponibile a 14,90 Euro al mese al posto di 19,90 Euro, un prezzo che comprende solo il pacchetto Sky TV ed il servizio Sky Go. In questo caso il prezzo da sostenere una tantum è di 39 Euro ed include solo l'attivazione della smart card.

Per quanto riguarda i costi dei singoli pacchetti, Sky Sport sarà incluso gratuitamente fino al 31 Agosto 2019, dopo di che bisognerà pagare 10 Euro al mese a partire dal 1 Settembre. Sky Calcio invece ha un prezzo di 10 Euro al mese. Non è chiaramente possibile rimuovere il pacchetto base Sky TV.