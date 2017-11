Sky Q: più streaming e meno satellite, nel segno del futuro

Uno Sky tutto nuovo, in 4K e HDR, con tanti servizi in più e con un'interfaccia degna del 2017. In Italia sono quasi 5 milioni gli abbonati alla piattaforma satellitare, che quest'anno ha visto crescere il suo fatturato e che si sta preparando alla più grande innovazione arrivata negli ultimi anni, Sky Q. Non solo un nuovo decoder, ma anche tanti nuovi servizi sono in arrivo per gli abbonati, che lo attendono con impazienza. I motivi? Diversi, ma di certo il fatto che il servizio, al netto degli update tecnologici arrivati con l'HD e con Sky OnDemand, è rimasto sostanzialmente lo stesso dalla sua nascita non fa che accrescere l'attesa degli abbonati. La nuova interfaccia dovrà tenere il passo con quelle della concorrenza, sia nazionale che internazionale, con l'utenza sempre più abituata a vedere i contenuti in streaming e quando vuole, possibilmente alla massima qualità video-audio. A prescindere dalle nuove tecnologie implementate, la cosa certa è che Sky cambierà, e molto, la sua natura, lasciando come base le trasmissioni satellitari ma puntando in modo più marcato sulla rete e sullo streaming per rendere più moderna una piattaforma che sente oggi il peso del tempo.

Il nuovo Sky

Sky Q dovrebbe debuttare prima della fine dell'anno, ma non aspettatevi da subito trasmissioni in 4K e HDR. Queste ci saranno, ma non tutto il palinsesto passerà all'UHD fin da subito, servirà tempo. Tempo che invece non sarà necessario per saggiare la nuova interfaccia, che dovrà far dimenticare quella attuale, vecchia e soprattutto lenta nei decoder meno recenti, che accompagna Sky fin dal suo sbarco in Italia. Sono passati molti anni da allora e i palati più fini, soprattutto osservando quanto fatto da piattaforme come Netflix, non sono certo soddisfatti dell'attuale situazione. Lag e rallentamenti sono la normalità, ma Sky Q dovrebbe porre fine alla vicenda, grazie a un hardware che sarà per forza di cose migliore rispetto a quello attuale. Hardware che permette di decodificare anche il formato HEVC, necessario allo streaming in 4K e HDR e che sarà molto utile anche a tutti i possessori di TV non compatibili con il nuovo DVB-T2, in arrivo in Italia nel 2022, con uno switch off che renderà obsolete milioni di TV. Sky Q funziona anche da decoder per il digitale ed è già pronto per il nuovo formato, permettendo così ai futuri utenti di non dover acquistare un secondo apparato.

Nuova interfaccia e nuovi standard di visione, ma non solo, perché lo streaming entrerà in modo prepotente nel mondo di Sky. L'On Demand rimarrà, con una nuova grafica a dare più valore ai contenuti, arte in cui Netflix è maestra, ma con succose novità. Sky Q infatti è un ecosistema di servizi interconnessi, che utilizzano la rete per veicolare contenuti su diversi dispositivi. Non sappiamo con certezza quali opzioni saranno portate in Italia, ma basandoci sul servizio disponibile nel Regno Unito, possiamo tratteggiare alcuni degli elementi che lo caratterizzeranno. Il decoder fungerà da base per lo streaming infatti, in cui un nuovo tipo di Multivision darà maggiore spazio di manovra agli utenti.

Come ora sarà possibile vedere Sky su più TV, ma a differenza di oggi saranno utilizzati dei piccoli set top box che potranno anche accedere ai film e alle serie TV salvate nella memoria del decoder principale, senza per altro il bisogno di cavi satellitari, sfruttando invece il Wi-Fi o il cavo di rete. Ma non finisce qui, perché grazie a nuove app per iOS e Android i contenuti presenti nel decoder potranno essere trasferiti sui device mobile. Scopriremo presto quali di questi servizi saranno portati Italia, ma il potenziale per rivoluzionare Sky c'è. A questo punto non resta altro che attendere il 22 novembre per scoprire cosa sarà davvero Sky Q.