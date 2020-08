Sky e Sky Q: le migliori offerte di Agosto 2020

Nel mese che ha segnato la fine di questa insolita stagione calcistica, costellata dal lockdown di tre mesi e da un tour de force che ha costretto le squadre di Serie A a giocare ogni tre giorni, Sky propone delle nuove offerte che arricchiscono ulteriormente il proprio catalogo.

La pay tv spinge ulteriormente sull'offerta Intrattenimento Plus, disponibile da inizio anno e caratterizzato dall'integrazione in un unico pacchetto di Netflix e del pacchetto d'intrattenimento. Lo schema è quello classico: prezzo scontato per i primi 12 mesi ed attivazione gratuita.

Sky Q via fibra

Questo mese partiamo con l'offerta di Sky Q via fibra ottica, che come noto non necessita di alcuna parabola, ma solo di una connessione ad internet in grado di sorreggere il carico di lavoro necessario per effettuare le registrazioni dei programmi e lo streaming delle dirette.

In questo contesto si aggiunge l'unica promozione di questo mese, che a 33 Euro al mese per i primi 12 mesi al posto di 43,20 Euro consente di accedere allo sport di Sky (inclusa la Champions ed Europa League, oltre che la Formula 1 e Moto GP), agli show e alle serie TV anche in alta definizione.

Questo costo è comprensivo dei costi di attivazione, che sono gratuiti e consentono di risparmiare la bellezza di 148 Euro, necessari per la consegna e l'attivazione.

Complessivamente, per i primi dodici mesi è previsto un risparmio di 112,40 Euro, e l'abbonamento include anche i servizi accessori Sky HD e Sky Go Plus.

Se si sceglie di aggiungere anche il pacchetto calcio, invece, il totale passa a 48 Euro per il primo anno al posto di 58,40 Euro, mentre l'offerta "Intrattenimento Plus" comprensiva di Netflix + Sky Cinema ha un prezzo di 29,90 Euro per i primi dodici mesi al posto di 59,59 Euro.

Se invece non siete interessati a Netflix, è disponibile il bundle "Sky Cinema + Sky Famiglia" a 24,90 Euro al posto di 49,60 Euro, ovviamente anche in questo caso bloccato per i primi dodici mesi. Queste ultime due offerte però erano disponibili anche lo scorso mese.

Sky Q via parabola

Passiamo quindi all'offerta top dell'ecosistema Sky Q, quella attraverso la parabola, che dà accesso anche al 4K HDR.

Il pacchetto base Sky TV, che include le serie tv e gli show di Sky, ha un costo di 29,90 Euro al mese per i primi dodici mesi, dopo di che passa a 43 Euro. Anche in questo caso, il costo di attivazione (comprensivo di consegna ed attivazione) è incluso, mentre tra i servizi accessori troviamo anche il nuovo Sky Go Plus che consente anche di effettuare il download dei contenuti per la visione offline.

Il pacchetto Intrattenimento Plus comprensivo di Netflix e Sky Cinema ha un costo di 19,90 Euro al mese per i primi dodici mesi al posto di 43,39 Euro se si sceglie Sky Q Black, mentre passa a 39,90 Euro al mese per il primo anno invece che 58.39 Euro se si sceglie Sky Q Platinum.

Come sempre, vi rimandiamo al nostro articolo per scoprire le differenze tra Sky Q Black e Platinum, ma il sovrapprezzo del pacchetto è dettato anche dal diverso tipo di abbonamento a Netflix che viene proposto: nel caso di Platinum infatti la sottoscrizione alla piattaforma di streaming inclusa nel pacchetto è quella ultratop con il supporto al 4K HDR.

Se si sceglie Sky Sport, invece, il prezzo è di 33 Euro al posto di 43,20 Euro, ovviamente bloccato per il primo anno. Su Sky Q Platinum invece si passa a 44,90 Euro al posto di 58,20 Euro, gli stessi identici prezzi per Sky Calcio.

La combo Sky Sport + Sky Calcio invece ha un prezzo di 48 Euro su Sky Q Black e di 59,90 Euro su Sky Q Platinum, ma dopo il primo anno si passa a 58,40 e 73,40 Euro.

Sky Q via digitale terrestre

Più magra l'offerta di Sky su digitale terrestre, anche a causa dei diversi accordi presi tra Sky e Mediaset.

Questo mese segnaliamo la promozione che a 34,90 Euro al mese al posto di 44,90 Euro per il primo anno consente di ottenere l'accesso ai pacchetti serie tv, show, calcio e sport, il che significa che sarà possibile anche vedere le coppe internazionali, sette partite su 10 di Serie A a giornata, le produzioni originali di Sky come Gangs of London, ma anche gli show come X-Factor e lo spettacolo della Formula 1 e del Moto GP.