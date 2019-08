Sky e Sky Q: le offerte di Agosto 2019

Tempo di sconti per Sky, che a ridosso della nuova stagione sportiva propone delle interessanti offerte per spingere sempre più clienti ad abbonarsi. Questo mese la pay tv ha deciso di tagliare i costi iniziali per Sky Q e My Sky via Fibra, bloccando i prezzi delle prime 12 mensilità su tutti e tre i fronti.

Ovviamente i pacchetti sono personalizzabili a seconda delle proprie esigenze, ma è indubbio che almeno a livello sportivo l'offerta di Sky sia la più completa del mercato, soprattutto per gli appassionati di calcio.

Sky Q

Partiamo come sempre dall'offerta più completa, ovvero Sky Q. Le novità sono tante a livello di prezzi rispetto allo scorso mese, complice anche l'inizio della nuova stagione calcistica che ormai è alle porte.

Il risparmio più importante è quello sui costi iniziali che includono l'installazione del decoder Sky Q Black senza parabola e la sua attivazione. Si passa a soli 49 Euro per coloro che presentano richiesta online.

Per quanto riguarda il canone mensile, per i primi dodici mesi Sky propone a 29,90 Euro i pacchetti Sky TV e Sky Calcio, che permettono di seguire rispettivamente tutti i migliori talent show e serie tv originali ed il campionato di Serie A , dopo di che si passa a 43,20 Euro al mese.



Tra i servizi accessori inclusi figurano Sky HD e 4K HDR, Sky On Demand e Sky Go Plus. Il pacchetto è personalizzabile a seconda della proprie esigenze: Sky Famiglia ha un costo di 5 Euro al mese, Sky Cinema di 10 Euro e Sky Sport (che garantisce la visione della Champions League, i campionati esteri e l'Europa League) di 15 Euro al mese. I prezzi sono bloccati per il primo anno.

My Sky via Fibra

Disponibile anche qualche sconto per gli utenti che intendono ad abbonarsi a Sky sfruttando la connessione casalinga in fibra ottica, che lentamente sta entrando nelle case di tutti gli italiani. In questo caso i costi iniziali di consegna ed attivazione del My Sky sono pari a zero, ed a 29,90 Euro al mese per il primo anno è possibile portare a casa un abbonamento comprensivo degli stessi pacchetti di quello sopra (Sky TV e Sky Calcio), a cui si aggiungono i servizi Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus.

Per il corretto funzionamento e per garantire un'ottima esperienza di visione, Sky richiede una connessione FTTH o ultraveloce FTTC ad una velocità reale di 15 Mbps, che permette di accedere anche ai programmi in alta definizione e gestire contemporaneamente due registrazioni ed uno streaming da dispositivi mobili. In caso contrario, non sarà possibile effettuare la richiesta di attivazione.

Sky ha bloccato anche in questo caso i prezzi dei singoli pacchetti: Sky Sport per i primi dodici mesi avrà un costo di 15 Euro, mentre Sky Cinema e Sky Famiglia costeranno rispettivamente 10 e 5 Euro.

Sky su Digitale Terrestre

Infine, troviamo anche l'offerta di Sky su Digitale Terrestre, che però non subisce alcuna variazione rispetto al mese precedente.

I costi iniziali di attivazione della smart card restano infatti a 39 Euro, mentre per i primi dodici mesi la pay tv garantisce la visione dei pacchetti Sky TV e Sky Calcio a 24,90 Euro al posto di 34,90 euro, con la possibilità di aggiungere Sky Sport a soli 10 Euro al mese in più, mentre non è disponibile l'opzione Sky Cinema.

Secondo Sky si tratta dell'opzione più pratica ed economica, complice anche la diffusione del digitale terrestre, ma nei servizi accessori è incluso solo Sky Go e non l'alta definizione, il che si traduce in un'esperienza di visione non certo ottimale.