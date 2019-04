Sky e Sky Q: tutte le offerte di Aprile 2019

Come ogni mese torna il nostro appuntamento con le offerte proposte da Sky ai propri clienti e a coloro che intendono effettuare l'abbonamento alla Pay TV. Le opzioni sono davvero tante ed includono tre modi per accedere al catalogo e servizi accessori, con Sky che ultimamente ha allargato ulteriormente l'offerta di canali a seguito dell'accordo con Mediaset Premium, che ha portato all'arrivo di Premium Cinema. Ma vediamo insieme quali sono le varie proposte.

Sky su digitale terrestre

Per questo mese, partiamo dall'offerta proposta da Sky a coloro che intendono registrarsi al servizio sul digitale terrestre, che parte da 14,90 Euro al mese.

Il costo iniziale per i nuovi abbonati è di 39 Euro per l'attivazione della smart card, a cui si aggiungono costi mensili di 14,90 Euro al posto di 19 Euro per accedere al pacchetto base Sky TV ed al servizio Sky Go, che consente di visualizzare i canali anche da mobile e su PC in streaming.

L'offerta è personalizzabile aggiungendo i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio, a 10 Euro l'uno. Il primo si contraddistingue per l'offerta del calcio internazionale a cui si aggiungono la Champions League e l'Europa League, oltre ad anticipi e posticipi di Serie A. Il secondo invece garantisce la visione di calcio più completa: 7 incontri su 10 per ogni turno di Serie A, fino al 2021.

Sky TV invece include quattro canali d'intrattenimento ed otto canali Premium di cinema e serie tv.

Sky via fibra ottica

E' anche possibile abbonarsi all'offerta My Sky Via Fibra, per vedere il servizio tramite la connessione in fibra ottica. In questo caso i costi sono più elevati, in quanto è anche necessario il decoder My Sky.

Da qui i 49 Euro di costi iniziali (al posto di 148 Euro), che includono anche la consegna l'attivazione del decoder.

L'offerta base, a 29,90 Euro al mese per il primo anno al posto di 43,20 Euro, include il pacchetto Sky TV e Sky Sport, a cui si aggiungono i servizi Sky HD, Sky On Demand, My Sky ed anche Sky Go Plus.



Anche in questo caso è possibile personalizzare l'offerta scegliendo tra più pacchetti: Sky Famiglia, che include i programmi per ragazzi, ha un costo di 5 Euro al mese per 12 mesi. Sky Cinema invece ha un costo di 15 Euro, lo stesso di Sky Calcio, mentre Sky Sport è di poco sotto, a 10 Euro al mese.



Per accedere all'offerta Sky fibra ottica però è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi, richiesti da Sky per garantire un'esperienza di visione ottimale. Innanzitutto è necessario che la casa sia coperta dalla fibra ottica e disponga di un abbonamento con un operatore tra Fastweb, Vodafone, Tim, Wind Tre, Infostrada e Tiscali.

Inoltre, è necessario disporre di un router Dual Band (2,4 GHz - 5 GHz) in grado di trasmettere la connessione via WiFi. A livello di velocità, la rete deve raggiungere i 15 Mbps, che sono necessari per ottenere la visione in alta definizione in streaming ed anche gestire contemporaneamente due registrazioni.

Sky via satellite (Sky Q)

L'ultima offerta disponibile è quella via satellite, che include anche Sky Q, il rinnovato ecosistema introdotto lo scorso anno. Per i primi dodici mesi Sky propone l'offerta base (comprensiva di Sky TV e Sky Sport) a 29,90 Euro al mese al posto di 43,20 Euro, con un costo iniziale di 129 Euro. Inclusi nel prezzo troviamo Sky HD (o in 4K HDR per chi possiede un televisore compatibile), Sky On Demand e Sky Go Plus. Per quanto riguarda i prezzi dei singoli pacchetti, questi sono uguali a quelli di Sky via Fibra ottica, almeno per i dodici mesi: Sky Famiglia a 5 Euro, Sky Cinema e Sky Calcio a 15 Euro l'uno e Sky Sport a 10 Euro.