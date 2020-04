Sky e Sky Q: le offerte di Aprile 2020 per i nuovi abbonati

Torna il nostro appuntamento mensile con le migliori offerte proposte da Sky ai nuovi abbonati. Ad Aprile si registra una riduzione delle promozioni, in particolar modo per Sky Q via Satellite, su cui non viene offerto nessuno sconto. Interessanti invece le riduzioni dei prezzi per gli utenti che intendono abbonarsi a Sky utilizzando la fibra ottica: nel mese che si sta per concludere è questa l'opzione più conveniente.

Gli abbonati a Sky Q via satellite ai pacchetti calcio e sport, però, potranno godere ancora per qualche settimana dello sconto Coronavirus riconosciuto alla luce dello stop alle principali manifestazioni sportive.

Sky via Fibra

Partiamo questo mese da Sky Q via Fibra, su cui Sky propone le offerte più vantaggiose. Il bundle di base include solo Intrattenimento Plus, l'offerta che ingloba i canali di Sky TV, Sky Famiglia e Netflix. Per i primi dodici mesi è previsto il pagamento di un canone mensile di 19,90 Euro al posto di 43,39 Euro, con costi iniziali azzerati e comprensivi di consegna ed attivazione. La pay tv però permette anche di godere di promozioni molto interessanti sui singoli pacchetti:



- Proposta Cinema ha un costo di 19,90 Euro al mese anziché 44,20 Euro per il primo anno e garantisce l'accesso a tutti i canali di Sky Cinema;



- Proposta Calcio viene offerta a 33 Euro al posto di 43,20 Euro, sempre per il primo anno, e rappresenta l'opzione per tutti gli amanti del campionato di calcio in quanto permette di vedere 7 partite su 10 di Serie A a turno;



- Proposta Sport costa 33 Euro al posto di 43,20 Euro per i primi 12 mesi ma comprende tutte le manifestazioni sportive, tra cui il basket NBA, il wrestling WWE, il golf e la Champions ed Europa League.



Disponibili, come sempre, anche dei pacchetti combinati: Proposta Cinema + Sport ad esempio ha un costo di 43 Euro al mese (bloccato per le prime 12 mensilità) anziché 59,40 Euro e Proposta Calcio + Sport viene commercializzato a 48 Euro al posto di 58,40 Euro. Per gli amanti dell'intrattenimento domestico, invece, segnaliamo Intrattenimento Plus + Cinema a 29,90 Euro al posto di 59,90 Euro.



In questo caso non è ovviamente garantita la visione in 4K, solo in HD, ma il decoder supporta comunque tre registrazioni in contemporanea sulla memoria da 1 terabyte. La sottoscrizione è legata alla qualità della propria connessione che deve essere in grado di gestire il tutto.

Sky Q via satellite

Come sempre, l'offerta più completa di Sky Q è rappresentata dal satellite, che permette di accedere da un unico decoder a tutte le migliori app d'intrattenimento tra cui Netflix, DAZN, YouTube, Spotify e Mediaset Play. Inoltre, a differenza di quanto avviene sulle altre piattaforme, scegliendo Sky Q via satellite sarà possibile godere dell'esperienza in 4K HDR per i canali e gli eventi che lo supportano. Sky pone anche l'accento sull'innovativo Voice control che, come suggerisce il nome, consente di controllare la visione dei contenuti utilizzando la propria voce attraverso il telecomando dedicato.

Il decoder di Sky Q è anche predisposto per il nuovo standard di trasmissione DVB-T2 HEVC.

Via satellite sono due le offerte a disposizione. Entrambe sono caratterizzate dalla presenza del pacchetto Intrattenimento Plus che ingloba nell'abbonamento alla pay tv anche quello di Netflix.



Le differenze più importanti sono rappresentate dalle sottoscrizioni Sky Q Black e Sky Q Platinum: Sky Q Black ha un prezzo di 19,90 Euro al mese al posto di 43,39 Euro per i primi dodici mesi, e consente di registrare massimo tre programmi in contemporanea sul decoder da 1 terabyte. E' presente anche il servizio Sky Go Plus che a differenza di quello classico permette di scaricare i programmi su tablet, smartphone e PC e garantisce la visione su 4 dispositivi in contemporanea.

Sky Q Platinum è invece l'offerta ultratop: per il bundle comprensivo solo di Intrattenimento Plus ed il pacchetto base Sky TV richiede il pagamento di 39,90 Euro al mese al posto di 58,39 Euro per i primi dodici mesi. In questo caso è garantito anche il multiscreen wireless con Sky Q Mini, quattro registrazioni in contemporanea ed un hard disk su decoder di 2 terabyte. Chiaramente il contenuto dell'abbonamento si può personalizzare attraverso la sezione fai da te, ma non sono segnalate offerte rispetto ai prezzi classici.

Sky Q digitale terrestre

Non si segnalano grosse promozioni per coloro che intendono entrare nella famiglia Sky utilizzando il digitale terrestre. L'offerta d'ingresso è comprensiva solo del pacchetto Sky TV e del servizio Sky Go ed ha un prezzo di 14,90 Euro al mese anziché 19,90 Euro per i primi dodici mesi, senza alcun costo di attivazione.

E' possibile aggiungere anche il pacchetto Sky Sport o Sky Calcio a 10 Euro al mese, mentre non è possibile aggiungere Sky Cinema in quanto non è previsto dall'accordo firmato con Mediaset.