Sky e Sky Q: le offerte di Dicembre 2019

Puntuale come sempre arriva il nostro appuntamento con le offerte rivolte da Sky ai nuovi clienti, in attesa di scoprire quali novità ha in serbo per il 2020 con il lancio delle promozioni per la telefonia fissa ed internet.

Sostanzialmente rispetto al mese passato non si registrano grosse modifiche in termini di prezzi: l'offerta si articola su tre piani in quanto già da un anno la Pay TV può essere seguita su tre diverse piattaforme: fibra, satellite e digitale terrestre.

Sky Q via fibra ottica

Partiamo dalla proposta rivolta a coloro che intendono seguire Sky usando la propria connessione in fibra ottica. E' battezzata "Proposta Cinema" ed a 24,90 Euro al mese per i primi dodici mesi, al posto di 44,20 Euro, consente di portare a casa un abbonamento contenente i pacchetti Sky TV e Sky Cinema.

Sky TV include tutto l'intrattenimento completo con gli show ed i reality di Sky, le serie tv Sky Original, le serie tv internazionali su Fox e canali dedicati, tutti i programmi di cucina, musica, viaggi, lifestyle ed arte ed anche lo sport di Eurosport.

Nel pacchetto Sky Cinema invece sono compresi tutti i canali Sky Cinema, Premium Cinema, i canali tematici divisi per genere, una collezione dedicata a saghe ed eventi, i migliori blockbuster di Hollywood ed i film campioni d'incasso.

Sky, per incentivare gli abbonamenti, ha anche tagliato i costi iniziali che sono a zero al posto di 148 Euro. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi accessori Sky HD, l'on demand e Sky Go Plus.



I vantaggi della sottoscrizione di Sky Q via Fibra sono senza dubbio dati dall'immediatezza di utilizzo: non è necessaria né una parabola né tanto meno alcuna installazione: basta collegare il decoder al router ed il gioco è fatto. Dal momento che fa parte dell'ecosistema Sky Q è anche possibile accedere al controllo vocale, effettuare tre registrazioni in contemporanea e memorizzare file sull'hard disk da 1 terabyte.



Tra i requisiti minimi richiesti da Sky per attivare con successo l'offerta Sky Q via fibra ci sono:

- Una connessione FTTH o FTTC;

- Disponibilità reale di 15Mbps, che garantisce la visione di un programma in alta definizione e due registrazioni in contemporanea.

Attenzione: l'offerta da 24,90 Euro al mese scadrà il 16 Dicembre a mezzanotte, dopo di che probabilmente tornerà ai 29,90 Euro precedenti.



Sky Q via satellite

Lo stesso giorno scadrà anche l'offerta su Sky Q via satellite, anch'essa da 24,90 Euro al mese al posto di 44,90 Euro per il primo anno.

Contrariamente a quanto avviene per il digitale terrestre, però, è richiesto un costo iniziale una tantum di 99 Euro al posto di 219 Euro, che copre l'attivazione ed installazione di Sky Q Black.

Come ampiamente riportato su queste pagine anche in passato, Sky Q Black rappresenta l'offerta entry-leve di Sky Q via satellite, ma garantisce comunque la visione dei contenuti in 4K HDR, il controllo vocale ed un hard disk da 1 terabyte che permette di effettuare tre registrazioni contemporanee. Sono ovviamente inclusi tutti i vantaggi dell'ecosistema, tra cui la possibilità di installare le applicazioni di Netflix, YouTube e Spotify e la visione di DAZN1 tramite l'offerta dedicata.

A 24,90 Euro al mese è possibile sottoscrivere il pacchetto contenente Sky TV e Sky Cinema, ma ovviamente l'abbonamento può essere personalizzato inserendo anche gli altri pacchetti.



Sky a tal proposito propone altri abbonamenti, anch'essi disponibili a prezzo scontato per i primi dodici mesi:

- Proposta Calcio: 29,90 Euro al mese anziché 43,20 Euro. Permette di vedere tutti i canali di Sky Calcio, tra cui sette partite di Serie A a turno;



- Proposta Sport: 29,90 Euro al mese al posto di 43,20 Euro. E' l'opzione che dà accesso al calcio internazionale, alla Champions League e alla Uefa Europa League, oltre che alla Formula 1, alla MotoGP, all'NBA ed al grande tennis;



- Proposta Cinema + Sport, a 44,90 Euro al mese anziché 59,40 Euro, mixa i pacchetti Cinema e Sport, ad un prezzo ridotto di 15 Euro per i primi dodici mesi;

- Proposta Calcio + Sport a 44,90 Euro al posto di 59,90 Euro è l'opzione riservata a tutti i sportivi.



Chi lo desidera può anche optare per Sky Q Platinum e richiedere l'installazione dei mini decoder che permettono di usare lo stesso abbonamento in più stanze contemporaneamente.



Sky Q su digitale terrestre

Nessuna offerta temporanea invece per Sky Q via digitale terrestre. E' infatti disponibile a 29,90 Euro al mese per il primo anno l'opzione che consente di sottoscrivere l'abbonamento Calcio e Sport, a cui ovviamente si aggiunge il pacchetto base di Sky TV dedicato all'intrattenimento ed ai cooking show più famosi.

Anche in questo caso non è presente alcun costo di attivazione, ma si tratta chiaramente di una opzione rivolta solo a coloro che intendono accedere a Sky senza parabola e senza alcuna modifica all'impianto. Sono presenti anche delle restrizioni: ad esempio non è possibile vedere contenuti in 4K, tanto il pacchetto Cinema, che non viene offerto per l'accordo firmato tra Mediaset e la pay tv.

Il vantaggio però è rappresentato dal fatto che basta la tessera del digitale terrestre per poter accedere all'offerta di Sky, in maniera immediata.