Sky e Sky Q: le offerte di Febbraio 2020

In attesa del debutto nella telefonia fissa, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre dell'anno, Sky continua a proporre ai nuovi utenti offerte e promozioni per spingerli ad abbonarsi. Rispetto a Gennaio 2020 non si registrano grossi cambiamenti a livello di prezzi, mentre per quanto riguarda i contenuti qualcosa è stato modificato. Vediamo come.

La principale novità è rappresentata dal fatto che Sky non propone offerte a coloro che intendono abbonarsi sfruttando il digitale terrestre, ma solo agli interessati a Sky Q via Fibra e Sky Q Satellite.

Sky Q via Fibra

Partiamo dalle promozioni rivolte agli utenti che intendono abbonarsi sfruttando la propria connessione in fibra ottica.

Sky per il mese di Febbraio sta proponendo a tutti i nuovi abbonati l'opzione "Intrattenimento Plus", che permette di accedere a Netflix direttamente dal proprio decoder, ed integra nel canone mensile anche quello per la piattaforma di streaming di Reed Hastings.

A 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi anziché 43,39 Euro, è possibile portare a casa la "Proposta Cinema", che garantisce la visione di tutti i canali d'intrattenimento. Salendo a 29,90 Euro al mese si può scegliere o la "Proposta Calcio", che è rivolta a coloro che sono interessati al campionato di Serie A, o la "Proposta Sport" che include tutta la Champions League ed Europa League, e gli altri sport come NBA, wrestling, golf e tennis.

Sono disponibili anche dei bundle: "Proposta Cinema + Sport" può essere sottoscritto a 44,90 Euro al posto di 59,40 Euro per i primi dodici mesi, lo stesso prezzo di "Proposta Calcio + Sport", mentre "Intrattenimento Plus + Cinema" passa a 39,90 Euro al mese al posto di 59,50 Euro.

I costi iniziali che comprendono la consegna ed attivazione sono pari a 19 Euro, anziché 148 Euro. Tra i servizi accessori troviamo anche Sky HD e Sky Go Plus.

Sky Q via Satellite

E' disponibile anche l'offerta per coloro che intendono abbonarsi tramite satellite. Anche in questo caso, le promozioni sono tante e prevedono il pagamento di costi iniziali una tantum di 99 Euro al posto di 219 Euro, che comprendono l'installazione di SkyQ Black e la sua attivazione.

A 24,90 Euro per dodici mesi anziché 43,39 Euro è possibile sottoscrivere la promozione che consente di portare a casa l'abbonamento comprensivo di Intrattenimento Plus, Sky HD, il 4K HDR e Sky Go Plus.

E' disponibile anche la "Proposta Cinema" a 24,90 Euro al posto di 44,20 Euro. A 29,90 euro al mese al posto di 43,20 Euro è possibile sottoscrivere o la "Proposta Calcio" o la "Proposta Sport".

Non mancano i bundle: "Proposta Cinema + Sport" passa a 44,90 Euro al posto di 59,40 Euro, lo stesso costo mensile offerto anche sulla "Proposta Calcio + Sport", mentre "Intrattenimento Plus + Cinema" passa a 39,90 Euro anziché 59,90 Euro.

Ovviamente i prezzi sono tutti bloccati per i primi dodici mesi, dopodiché salvo cambiamenti, si pagherà quello pieno.

Sky permette anche di aggiungere la parabola a 30 Euro, da pagare ovviamente una tantum.

Tra le novità di questo mese su Sky Q segnaliamo l'arrivo dell'applicazione Mediaset Play, che consente di accedere all'intero catalogo del Biscione direttamente dal decoder. Non è chiaro se il prossimo mese arriverà anche Disney+, in concomitanza con il lancio italiano o meno.