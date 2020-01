Sky e Sky Q: le offerte di Gennaio 2020

Nuovo anno ma vecchie offerte per i nuovi utenti che intendono abbonarsi a Sky Q. La Pay TV infatti ha prorogato le proposte dello scorso mese per i nuovi clienti che intendono sottoscrivere un abbonamento.

Le tre offerte per i primi dodici mesi hanno lo stesso costo, ma cambiano i modi di fruizione dei canali e soprattutto i contenuti. Non si registrano infatti cambiamenti di rilievo, complici anche le numerose offerte proposte negli scorsi mesi, soprattutto a ridosso dell'attuale stagione sportiva.

Sky Q via Fibra

Partiamo dall'offerta di Sky che prevede l'accesso al catalogo della Pay TV utilizzando la connessione in fibra ottica. Attivando l'abbonamento solo online tramite il sito web ufficiale si può accedere ad uno sconto che a 29,90 Euro al mese per i primi 12 mesi (al posto di 44,20 Euro) consente di sottoscrivere il pacchetto Sky TV, contenente tutti gli show e i reality di Sky, le serie TV Sky Original ed internazionali, lo sport di Eurosport e Sky Cinema.

E' previsto il pagamento iniziale di 19 Euro da sostenere una tantum, al posto dei 148 Euro canonici. Questo comprende la consegna di Sky Q via Fibra e la sua attivazione. Nel pacchetto sono presenti anche i servizi accessori Sky HD, l'On Demand e Sky Go Plus.

I vantaggi portati da questo sistema sono tanti: il primo è sicuramente rappresentato dall'immediatezza di utilizzo. Basta infatti collegare il decoder ed il gioco è fatto, non è necessaria né la parabola né alcun tipo d'impianto, ma solo una connessione in fibra ottica che consenta di registrare i programmi ed effettuare la trasmissione dei canali.



I requisiti ufficiali di Sky per garantire un'ottima esperienza di visione sono i seguenti:

- Connessione FTTH o FTTC;

- Disponibilità reale di 15 Mbps.



Il decoder in dotazione è compatibile con il controllo vocale ed ha 1 terabyte di memoria. Come tutti i decoder di Sky Q, anche quello per per accedere a Sky via Fibra permette di usufruire di tutti i canali in chiaro del digitale terrestre, dei contenuti di Mediaset on demand e delle applicazioni Netflix, DAZN, YouTube e Spotify.

Sky Q via satellite

Il fulcro dell'intera offerta resta ancora una volta il satellite, che rappresenta il bundle più completo. Anche Sky sul proprio sito web sottolinea che utilizzando l'antenna satellitare è possibile ottenere la migliore esperienza di Sky Q, anche con il 4K HDR, che non viene garantito negli altri due bundle.

Il prezzo è lo stesso: 29,90 Euro al mese per i primi dodici mesi al posto di 44,20 Euro. Anche il contenuto del pacchetto è identico: Sky TV e Sky Cinema, ma è possibile sottoscrivere anche altre tipologie di offerte:



- Proposta Sport: ha un costo di 29,90 Euro per il primo anno al posto di 43,20 Euro e consente di accedere all'intero catalogo di grandi eventi sportivi, inclusa la Uefa Champions League ed Europa League;



- Proposta Calcio: a 29,90 Euro al mese per i primi 12 mesi al posto di 43,20 euro dà accesso a 7 partite del campionato di Serie A a settimana ed ai campionati stranieri;



- Proposta Calcio + Sport: a 44,90 Euro al mese al posto di 58,90 Euro mixa questi ultimi due pacchetti.



Nell'abbonamento di default proposto da Sky è presente lo Sky Q Black, che dà accesso al 4K HDR, a cui si aggiunge il controllo vocale, la possibilità di registrare in contemporanea 3 programmi sull'hard disk da 1 terabyte ed ovviamente l'installazione di tutte le app incluse nell'ecosistema.

Tra i servizi inclusi citiamo Sky On demand e Sky Go Plus. E' però previsto un costo di attivazione unatantum di 99 Euro al posto di 219 Euro.

Sky Q via digitale terrestre

Stesso prezzo (29,90 Euro al mese) per l'offerta di Sky Q via digitale terrestre. L'opzione è etichettata come la più pratica ed economica, ma chiaramente coloro che intendono sottoscriverla dovranno sottostare ad alcuni limiti, ma anche a qualche vantaggio.

Tra questi c'è che il costo iniziale di 19 Euro al posto di 39 Euro. Non è necessario alcun adeguamento dell'impianto ma solo un decoder per il digitale terrestre in cui inserire la Card che si riceverà a casa. La proposta di Sky per i primi dodici mesi include il pacchetto Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport: non è possibile personalizzarlo in quanto su digitale terrestre non è disponibile l'opzione Cinema, sulla base degli accordi stretti con Mediaset.