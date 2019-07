Sky e Sky Q: le offerte di Luglio 2019

Puntuale come ogni mese torna il nostro appuntamento con le offerte proposte da Sky a coloro che intendono sottoscrivere un nuovo abbonamento, a ridosso della nuova stagione calcistica e nel bel mezzo di quella motoristica. Come sempre, le proposte di Sky si articolano su tre piani, che consentono di godere di altrettanti tipi di esperienze di visione a seconda del metodo scelto.

Digitale Terrestre: il più economico

Partiamo dal digitale terrestre, che rappresenta il metodo più pratico ed economico per accedere all'offerta Sky.

Su Digitale Terrestre è previsto un costo iniziale di attivazione della smart card di 39 Euro, da sostenere una sola volta, mentre a 14,90 Euro al mese per il primo anno (salvo poi passare a 19,90) è possibile sottoscrivere il pacchetto contenente Sky TV, che include una selezione di canali Sky e di Mediaset Premium.

E' possibile aggiungere a 10 Euro al mese il pacchetto Sky Sport e/o Sky Calcio, dopo un anno è però previsto un rincaro a 15 Euro.

My Sky Via Fibra

My Sky via Fibra prevede un costo iniziale una tantum di 49 Euro e consente di ricevere a casa il decoder My Sky e di attivarlo autonomamente.

Nel pacchetto da 29,90 Euro al mese, che diventano 44,20 Euro dopo i primi dodici mesi, è incluso il Sky TV e Sky Cinema, oltre ai servizi accessori Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus.

L'abbonamento è personalizzabile a seconda delle proprie esigenze: è possibile aggiungere a 15 Euro al mese i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio, a 10 Euro Sky Cinema ed a 5 Euro Sky Famiglia per i primi dodici mesi.

Pagando 20 Euro una tantum invece è possibile implementare nell'abbonamento il nuovo Sky link dual band.

Tuttavia, l'offerta di My Sky via Fibra ha delle limitazioni importanti, in quanto come suggerisce il nome richiede una connessione fibra con un operatore tra Fastweb, Vodafone, Tim, Wind Tre, Infostrada e Tiscali, con router dual band (2,4 GHz - 5 GHz) in grado di garantire una connessione WiFi ottimale, soprattutto per la visione dei contenuti in alta definizione.

Per quanto riguarda la velocità invece Sky richiede che la disponibilità reale sia di 15 Mbps, da misurare tramite uno speedtest. Si tratta di un'ottima soluzione soprattutto nelle aree coperte dalle connessioni in fibra ottica, è altamente sconsigliata in caso di connessioni a banda non stabile ed ADSL.



Sky Q: il più completo

L'offerta top è senza dubbio quella proposta da Sky Q via satellite, che però è anche la più costosa. Per l'attivazione ed installazione di Sky Q Black con parabola, la pay tv chiede un costo una tantum di 129 Euro, mentre per i primi dodici mesi l'abbonamento comprensivo di Sky TV e Sky Cinema ha un prezzo di 29,90 Euro al posto di 44,20 Euro.

Nel pacchetto base sono inclusi i servizi accessori quali Sky HD e 4K HDR, Sky On Demand, Sky Q Black e Sky Go Plus.



Aggiungendo altri pacchetti i costi aumentano: Sky Sport e Sky Calcio hanno un prezzo di 15 Euro l'uno per il primo anno, mentre nello stesso lasso di tempo per la visione di Sky Cinema sarà necessario aggiungere un pacchetto da 10 Euro, con successivo rincaro a partire dal 13esimo mese successivo alla sottoscrizione.

Per coloro che non posseggono una parabola è anche possibile aggiungere l'installazione, che ha un costo di 30 Euro una tantum.

Sono invece un'incognita i pacchetti di DAZN, che sono stati proposti durante la scorsa stagione a prezzi ribassati. E' probabile che Sky riprenda lo stesso approccio anche dalla prossima stagione di Serie A, ma al momento non sono disponibili informazioni. Sky Q è senza dubbio l'abbonamento più dinamico, e lo dimostrano anche i dati diffusi da Sky che parlano di oltre un milione di famiglie che l'hanno già scelto.