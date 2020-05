Sky e Sky Q: le offerte di Maggio 2020

Come ogni mese torna il nostro appuntamento con le migliori offerte di Sky proposte ai nuovi abbonati. Con la fine del lockdown cadono le restrizioni sulle attivazioni, di cui abbiamo avuto modo di parlare nel precedente numero di questa rubrica, e si ampliano anche le opzioni a disposizione di coloro che vogliono entrare nella famiglia della pay TV.

Sky Q via Fibra

L'offerta base proposta da Sky per coloro che intendono abbonarsi sfruttando la connessione in fibra ottica ha un prezzo di 24,90 Euro al mese per i primi 12 mesi, al posto di 43,39 Euro, con costi iniziali azzerati. In questo modo è possibile risparmiare 148 Euro rispetto al listino precedente.

Il bundle include la consegna ed attivazione del decoder, ed il pacchetto Intrattenimento Plus, che dà accesso a Sky TV, Sky Famiglia e Netflix, ma anche a Sky HD e Sky Go Plus.

Chiaramente è possibile scegliere anche altre opzioni, ed a riguardo il listino è molto vario:



- Proposta Cinema, ha un costo mensile di 24,90 Euro al posto di 44,20 Euro per i primi dodici mesi, e consente di accedere a tutta l'offerta cinematografica di Sky Cinema e Mediaset Premium;



- Intrattenimento Plus + Cinema costa 34,90 Euro al mese per i primi 12 mesi al posto di 59,50 Euro, e mixa le due offerte di cui sopra;



- Proposta Calcio è il pacchetto dedicato agli amanti del grande calcio e consente di guardare 7 partite di Serie A a settimana, le partite delle squadre straniere di UEFA e Champions League, fino a cinque partite di Premier League a settimana, a 33 Euro al mese al posto di 43,20 Euro per il primo anno;



- Proposta Sport invece dà accesso a tutta la UEFA Champions ed Europa League, cinque partite a turno del campionato inglese, tre match di Bundesliga, una partita di Serie A, tutti i Gran Premi di Formula 1, MotoGP e World sueprbike, il basket NBA ed il tennis con gli ATP Masters 1000 e Wimbledon. Il costo mensile è di 33 Euro, al posto di 43,20 Euro per i primi dodici mesi.

Sono disponibili anche altri pacchetti misti: Proposta Cinema + Sport costa 43 Euro al posto di 59,40 Euro per il primo anno, mentre Proposta Calcio + Sport 48 Euro al posto di 58,40 Euro.

Per completare l'attivazione è necessario disporre di una connessione in grado di garantire la visione e registrazione simultanea dei contenuti. Sky, poco prima dell'attivazione, richiederà uno speed test che permetterà di conoscere se si rispettano a pieno i requisiti.

Sky Q via satellite

Questo mese, a differenza di quanto avvenuto ad Aprile, Sky propone anche delle offerte per coloro che intendono abbonarsi attraverso il satellite, quindi sfruttando al meglio l'esperienza Sky Q.

L'offerta base ha un costo di 24,90 Euro al mese per i primi dodici mesi ed è caratterizzata dal pacchetto Intrattenimento Plus che abbiamo avuto modo di conoscere poco sopra.

La differenza però è sostanziale, perchè alle opzioni Sky HD e Sky Go Plus si aggiunge anche il 4K HDR, che è centrale ed esclusiva di Sky Q via satellite. L'accesso avviene attraverso il decoder Sky Q Black, che verrà consegnato dal tecnico al momento dell'installazione della parabola. E' previsto però un costo una tantum di 49 Euro, anziché 219 Euro.

Anche in questo caso sono disponibili tantissime altre offerte, come avviene per la variante in fibra ottica. I prezzi sono praticamente gli stessi, con i prezzi bloccati per i primi dodici mesi.

Sky Q via digitale terrestre

Infine, chiudiamo con l'offerta di Sky Q via digitale terrestre, che è senza dubbio quella più conveniente a livello di prezzi, ma più povera in termini di contenuti.

La promozione proposta da Sky ai nuovi abbonati ha un costo di 14,90 Euro al mese per i primi dodici mesi, al posto di 19,90 Euro, con costo di attivazione incluso. In questo modo si avrà accesso al pacchetto Sky TV che include una selezione di canali d'intrattenimento ed il cinema e serie tv di Mediaset Premium. Come servizio accessorio invece c'è Sky Go, nella versione base che comunque consente di accedere alla programmazione anche da mobile.

Più ristretta la cerchia di offerte aggiuntive: su digitale terrestre non si può infatti sottoscrivere la Proposta Cinema ed Intrattenimento Plus, alla luce degli accordi stretti da Sky con Mediaset, mentre è disponibile la Proposta Calcio a 24,90 euro al mese al posto di 34,90 e la Proposta Sport allo stesso prezzo.

Restano invariati i contenuti rispetto alla controparte via satellite e fibra, mentre il pacchetto "Proposta Calcio + Sport" è in offerta a 34,90 Euro al posto di 44,90 Euro.