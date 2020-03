Sky e Sky Q: le offerte di Marzo 2020

Nuovo mese, nuove offerte di Sky per spingere quante più persone possibili ad abbonarsi. E' però innegabile che anche la pay tv dovrà sottostare alle disposizioni del Governo in termini di contenimento del Coronavirus, ed infatti ha informato i potenziali nuovi clienti che "in seguito al Decreto dell'8 marzo, Sky Italia sospende le installazioni di Sky Q satellite. Puoi valutare le nostre proposte Sky Q via fibra e Sky sul digitale terrestre che non necessitano di installazione".

i seguito le tre proposte, che però riguardano solo il digitale terrestre e la fibra ottica, per le ragioni di cui abbiamo parlato sopra.

Sky via Fibra ottica

Partiamo dalla fibra ottica, perchè le offerte di questo mese sono due e permettono di risparmiare una somma importante di denaro. A Marzo, infatti, Sky ha lanciato gli "Sky Q Crazy Days" per i nuovi abbonati che scelgono la fibra ottica.

A 19,90 Euro al mese, anziché 43,39 Euro, è possibile sottoscrivere la "proposta intrattenimento plus" che include il pacchetto Sky TV, con tutto l'intrattenimento e i reality show di Sky, incluse le serie Sky Original e quelle TV internazionali, il pacchetto Sky Famiglia e i documentari. A questo si aggiunge anche Netflix, con la sottoscrizione Standard che permette di vedere i contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea. Presenti anche Sky HD e Sky Go.



Sempre a 19,90 Euro, ma al posto di 44,20 Euro, è possibile sottoscrivere la "Proposta Cinema" che abilita la visione dei canali cinematografici. Il pacchetto Cinema garantisce l'accesso a tutti i canali di Sky e Premium Cinema, inclusi quelli tematici divisi per genere. In questo modo sarà possibile accedere anche alle collezioni dedicate a saghe ed eventi, ai Blockbuster hollywoodiani e ai campioni d'incasso italiani. E' presente anche l'opzione Sky HD, mentre non c'è Netflix, che dovrà essere sottoscritto a parte.

Un aspetto importante di questi due pacchetti è che possono essere sottoscritti anche da coloro che sono già clienti Sky, e non prevedono alcun costo di recesso in caso di uscita anticipata. Dopo i primi 12 mesi, infatti, si passa rispettivamente a 43,39 e 44,20 Euro al mese. Sky sottolinea sul sito che non bisogna sostenere nemmeno il costo iniziale di 148 Euro.

Sky Q via fibra può essere sottoscritto solo da coloro che sono dotati di connessione FTTH o FTTC con disponibilità reale di richiesta di 15Mbps, necessari per vedere in TV un programma in HD e gestire altre due registrazioni.

Sky Q via digitale terrestre

Interessante anche l'offerta per coloro che intendono sottoscrivere un abbonamento a Sky tramite il digitale terrestre. E' disponibile infatti a 29,90 Euro al posto di 44,90 Euro la "Proposta Calcio + Sport".

Pagando questo canone mensile è possibile ottenere l'accesso ad una selezione di Sky TV, tra cui i canali d'intrattenimento ed il cinema e le serie TV Premium, e tutto lo sport di Sky Calcio e Sky Sport. In questo modo ad esempio è possibile vedere le sette partite a settimana di Serie A (almeno quando riprenderà il campionato), tutta la Champions League ed Europa League, a cui si aggiungono Formula 1, MotoGP, le partite di NBA, gli eventi di tennis degli ATP Masters 1000 ed il wrestling made in WWE.



Si tratta della soluzione più veloce, in quanto basta semplicemente inserire la tessera nel televisore o nel decoder digitale terrestre. Non è richiesta nemmeno la parabola da installare, e tra i servizi inclusi c'è ovviamente a Sky Go nella versione base e non Plus.

Non è previsto alcun costo iniziale, a differenza di quanto avveniva prima quando erano richiesti 39 Euro una tantum. L'offerta, come quelle precedenti, è attivabile anche da coloro che sono già clienti Sky.