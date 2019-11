Sky e Sky Q: le offerte di Novembre 2019 per i nuovi clienti

Torna, puntuale come sempre, il nostro appuntamento con le migliori offerte proposte da Sky ai nuovi clienti. Il mese di Novembre, che proietta gli appassionati di calcio al cuore della stagione sportiva con tanti big match e diversi appuntamenti con le competizioni europee, è anche ricco di offerte e la pay tv da ai nuovi utenti la possibilità di attivare vari pacchetti a meno di 30 Euro al mese, a fronte della sottoscrizione di un contratto di almeno un anno.

Inoltre, come indicato sul sito web ufficiale di Sky, tale offerta sarà disponibile solo per chi decide di effettuare l'attivazione online.



Sky Q via Fibra

Partiamo questo mese con Sky via Fibra ottica, che permette di accedere all'intera offerta di Sky senza la necessità di installare una parabola, ma semplicemente tramite una connessione in fibra da 100 megabit al secondo, in grado di garantire la visione di un contenuto in streaming e la registrazione di due programmi. Come indicato dalla stessa Sky nella pagina promozionale, per poter accedere a questa offerta è necessario disporre di una velocità di download di almeno 15 Mbit/sec, da misurare tramite uno speed test.

Il pacchetto base comprende a 29,90 Euro al mese anziché 44,20 Euro l'offerta di Sky TV che include gli show ed i reality di Sky Original, e Sky Cinema, mentre per quanto riguarda i servizi accessori inclusi figurano Sky HD, l'On Demand, Sky Q Fibra e Sky Go Plus.

Degno di nota anche l'aspetto riguardante i costi iniziali per la consegna ed attivazione, che sono pari a zero al posto di 148 Euro.

Sky Q via satellite

Allo stesso prezzo (29,90 Euro) per i primi dodici mesi, si può anche sottoscrivere l'offerta Sky Q 4K HDR via Satellite, che garantisce sicuramente la migliore esperienza in assoluto.

In questo caso però le offerte sono due e variano a seconda della scelta del tipo di Sky Q. Per coloro che scelgono Sky Q Black, ovvero la proposta base che garantisce comunque la visione in 4K HDR e su Sky Go Plus, pagheranno 29,90 Euro al mese per un anno salvo poi passare a 43,20 Euro, con sconto sui costi iniziali che passano da 219 a 49 Euro.

Se si si opta per Sky Q Platinum, che prevede la consegna di un decoder da 2 terabyte al posto di 1TB di Sky Q Black e la possibilità di registrare quattro programmi in contemporanea con visione su più schermi via wireless, il costo mensile sale a 44,90 Euro al mese per un anno, salvo poi tornare a 58,20 Euro.

Per quanto riguarda i contenuti, invece, il bundle di default è lo stesso di Sky Q via Fibra e comprende il pacchetto Sky TV e Sky Cinema, ma chiaramente è possibile personalizzarlo in un secondo momento tramite l'apposito tool disponibile sul sito web ufficiale.



Sky Q via Digitale Terrestre

Come sempre, Sky mette a disposizione anche la proposta via digitale terrestre, che permette di sfruttare il proprio decoder usato per Mediaset Premium o Tivùsat (o quello integrato nel televisore) inserendo semplicemente la smart card che sarà inviata a casa.

Anche in questo caso il prezzo di lancio è di 29,99 Euro, bloccato per un anno salvo poi passare a 44,90 Euro. A differenza di Sky via Satellite però a cambiare sono i pacchetti.

Il motivo è molto semplice: l'accordo in essere tra la pay tv ed il Biscione non prevede l'arrivo su Mediaset Premium e Digitale Terrestre dei canali di Sky Cinema (a differenza di quanto avviene in caso contrario), ecco perché Sky include nel canone iniziale Sky TV, Sky Calcio che permette di guardare ogni settimana sette partite su dieci della Serie A, il calcio femminile e tutti gli approfondimenti, e Sky Sport che comprende tutte le partite dei campionati internazionali, le coppe europee (Champions League ed Europa League), i maggiori tornei di tennis e golf, tutta la MotoGP e la Formula 1. Il costo iniziale da sostenere è di 19 Euro al posto di 39 Euro, e comprende l'attivazione della smart card.



Sky quindi ha deciso di mettere sullo stesso piano le tre diverse proposte: la scelta è tra le mani degli utenti. Per completezza, ricordiamo che da questo mese è possibile attivare anche l'offerta Intrattenimento Plus comprensiva di Netflix.