Sky e Sky Q: le offerte di Settembre 2020

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, Sky rinnova le proposte per i nuovi abbonati che intendono entrare nella famiglia della pay tv. Sebbene non ci siano grosse promozioni che fanno gridare al miracolo, le proposte di Sky sono articolate su tre fronti, come le piattaforme in cui è possibile sottoscrivere gli abbonamenti: la parabola, dov'è possibile godere della massima esperienza di Sky Q anche con il 4K HDR, il digitale terrestre e la fibra ottica.

Sky Q via parabola

Partiamo come sempre dalle offerte di Sky per coloro che intendono sottoscrivere un abbonamento via satellite, attraverso cui è possibile godere anche del 4K HDR e di tutti i vantaggi di Sky Q Black o Sky Q Platinum, a seconda della scelta.

Dal momento che nel mese di Settembre non vengono proposti bundle, ci soffermeremo sui costi dei singoli pacchetti, che possono essere anche mixati attraverso il sito web dedicato di Sky.

Partendo da Intrattenimento Plus, che include i pacchetti Sky TV, Sky Famiglia e l'accesso a Netflix oltre che a tutte le serie tv targate Sky, gli interessati potranno sottoscrivere due diverse promozioni: se si sceglie Sky Q Black il costo è di 19,90 Euro al mese per i primi 12 mesi al posto di 43,39 Euro, con il costo unatantum di 99 Euro. Se invece si opta per Sky Q Platinum il canone mensile passa a 34,99 Euro al mese per il primo anno e poi passa a 58,39 Euro; in questo caso il costo una tantum per l'attivazione è di 199 Euro.



Il pacchetto Sky Calcio invece dà diritto alla visione della Serie A Tim, dei campionati europei e della Serie A femminile, insieme a Sky TV. Se si sceglie Sky Q Black il canone mensile è di 33 Euro al mese per i primi 12 mesi, per poi passare a 43,20 Euro. Con Sky Q Platinum invece il canone richiesto per il primo anno è di 48 Euro per poi aumentare a 58,20 Euro. Immutati i costi di attivazione.

Le condizioni sono identiche anche se si sceglie Sky Sport, ma per gli appassionati di sport a 360° c'è il pacchetto "Sport + Calcio", che nella versione con Sky Q Black ha un costo di 48 Euro al mese per i primi 12 mesi (anziché 58,40 Euro), e con Sky Q Platinum viene proposto a 63 Euro per il primo anno al posto di 73,40 Euro.



Per Sky Cinema con Sky Q Black invece il prezzo richiesto è di 19,90 Euro, mentre con Sky Q Platinum si arriva a 34,90 Euro. Dopo il primo anno però si passa rispettivamente a 44,20 e 59,20 Euro, sulla base del meccanismo spiegato poco sopra.

Sky Q via internet

Per Sky Q via internet il listino prezzi è più ristretto, dal momento che non è possibile scegliere tra Sky Q Black o Platinum, e caratterizzato dalla totale assenza di costi di attivazione. Restano ovviamente i prezzi bloccati per i primi 12 mesi, dopo di che si passa a quelli classici salvo nuove offerte. Le proposte di Sky sono le seguenti:



- Intrattenimento Plus: 19,90 Euro al mese per i primi dodici mesi al posto di 43,39 Euro;

- Sky Calcio: 33 Euro al mese per il primo anno al posto di 43,20 Euro;



- Sky Sport: 33 Euro al mese per i primi dodici mesi al posto di 43,20 Euro;



- Sky Sport + Calcio: 48 Euro al mese per il primo anno al posto di 58,40 Euro;



- Sky Cinema: 19,90 Euro al mese al posto di 44,20 Euro al mese per i primi dodici mesi.



Per la sottoscrizione di Sky Q via internet è richiesta una connessione in grado di garantire in contemporanea la registrazione di un programma e la visione della diretta. Per questo motivo, al momento della richiesta l'operatore telefonico provvederà ad effettuare uno speed test.



Sky Q sul digitale terrestre

Su digitale terrestre, come noto, non è disponibile il pacchetto Cinema a causa degli accordi raggiunti tra Sky e Mediaset.

E' possibile scegliere il pacchetto "Selezione Sky TV", comprensivo degli show, serie tv e canali di Mediaset Premium al prezzo di 19,90 Euro, con il costo di attivazione una tantum di 39 Euro. In questo caso non si tratta di una promozione, dal momento che il prezzo è bloccato per sempre.

Discorso diverso per il bundle con una selezione di Sky Sport e Sky Calcio, che permette di seguire il grande sport e la Serie A TIM, anche in alta definizione, al prezzo di 34,90 Euro al mese per i primi dodici mesi, dopo di che si passa a 44,90 Euro. Il costo di attivazione è lo stesso e nel bundle troviamo anche il pacchetto base Sky TV.