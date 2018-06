Sky sul digitale terrestre e la fibra ottica: tutte le novità

A quindici anni dalla sua nascita, Sky continua a crescere ed evolversi. Dopo l'accordo tra Sky e Mediaset, che nelle ultime settimane ha visto arrivare sul digitale terrestre un'anteprima dei canali Sky, è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa la nuova offerta che combina Sky e Premium in un'unica soluzione, con due pacchetti per quindici canali di intrattenimento, serie tv, documentari e sport. L'arrivo di Sky sul digitale terrestre non è però l'unica novità presentata martedì a Milano: Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia, ha infatti annunciato la nuova possibilità di ricevere i pacchetti Sky anche via fibra e ha presentato i nuovi prodotti e le nuove funzioni relative a Sky Q, come la Soundbox (il nuovo sistema audio che garantisce un'esperienza di visione nuova e più coinvolgente) e il Controllo Vocale. E nel 2019 Netflix verrà integrato all'esperienza Sky Q, che diventerà ancora più completa. Ecco nel dettaglio tutte le novità in arrivo.



Sky sul digitale terrestre

I canali Sky si uniscono a quelli Premium in due pacchetti. Il primo, Sky Tv, include i canali Sky Uno, Sky Atlantic, FOX, National Geographic, Sky TG24, e quelli di cinema e serie tv Premium Action, Premium Crime, Premium Joi, Premium Stories, Premium Cinema, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Comedy. Il secondo pacchetto riguarda invece contenuti sportivi, con Sky Sport 24 e Sky Sport 1, quest'ultimo disponibile anche in Alta Definizione.

Anche i clienti Mediaset Premium potranno così accedere ai programmi di Sky Uno come X Factor e Masterchef, e ancora alle grandi serie di Sky Atlantic come Game of Thrones e Gomorra, senza tralasciare i documentari di National Geographic. Tanti anche i contenuti sportivi, come il calcio con la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, ma anche con Formula 1 e MotoGP per i motori, il basket NBA e il tennis con gli ATP Masters 1000 e il torneo di Wimbledon.

Per vedere i canali Sky sul digitale basta attivare un abbonamento su una tessera abilitata alla visione dei canali a pagamento del digitale terrestre. Chi sottoscrive l'abbonamento a Sky TV e Sky Sport entro il 30 giugno 2018 può usufruire del prezzo promozionale per un anno di 19,90 euro al mese per entrambi i pacchetti invece di 29,90 euro al mese.



Sky e la fibra ottica

Altra novità annunciata in conferenza stampa è Sky via fibra, per accedere a Sky direttamente attraverso la rete. Basterà infatti connettere l'apposito decoder My Sky a internet per poter accedere ai diversi pacchetti con l'Alta Definizione e le funzionalità del My Sky.

I clienti Sky via fibra potranno quindi mettere in pausa o rivedere dall'inizio - con la funzione Restart - i contenuti dei canali tv, accedere alla library di migliaia di titoli di Sky On Demand, vedere contenuti in mobilità con Sky Go e Sky Go Plus e accedere a Sky Kids, l'app dedicata ai più piccoli. L'esperienza Sky Q anche via fibra sarà disponibile nel corso del 2019 con il lancio di una nuova versione di Sky Q appositamente studiata.



L'evoluzione di Sky Q

Continua anche l'evoluzione di Sky Q, che connette tutti i device di casa e integra le diverse tecnologie di ricezione, dal satellite alla fibra, passando per il digitale terrestre. Oltre ai cinque canali Premium Cinema in HD già disponibili da fine aprile, per chi vede Sky con la parabola sono ora visibili, sempre senza costi aggiuntivi, anche i 4 canali Premium di serie tv: Premium Crime HD (incluso per i clienti Sky HD) e Premium Stories HD, Premium Joi HD e Premium Action HD, visibili ai clienti con Sky Famiglia e Sky HD.

A luglio al box Sky Q Platinum si affiancherà il nuovo Sky Q Black, per far vivere tutta l'esperienza di visione di Sky Q anche a chi la desidera solo sul televisore principale. A settembre arriverà la nuova Sky Soundbox, il sistema audio di Sky sviluppato in collaborazione con Devialet, che consente di fruire di un suono avvolgente a 360 gradi e che, se collegato a Sky Q, ottimizza il suono in funzione del contenuto che si sta vedendo, regolandone automaticamente anche il volume.

Il Controllo Vocale, che sarà introdotto a ottobre, permetterà invece di scegliere cosa vedere direttamente con la voce rendendo la navigazione e la ricerca di contenuti più facile e veloce. Premendo un tasto sul telecomando di Sky Q sarà possibile cercare un titolo o un attore attraverso la voce, cambiare canale, ma anche mettere in pausa la tv e muoversi tra i menu dell'interfaccia di Sky Q, semplicemente "parlando" al telecomando. Insieme a questa funzionalità, verranno introdotti ulteriori miglioramenti al sistema di raccomandazioni, attraverso cui Sky Q suggerirà i titoli più affini a quelli scelti dall'utente