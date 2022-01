Sky Wifi, la fibra semplice, potente e spettacolare per tutta la famiglia

Sono passati ormai quasi due anni dalla nostra prima prova di Sky Wifi e il servizio ultrabroadband ne ha fatta di strada. La platea di città in cui è attivabile è infatti ben più ampia rispetto ai 26 centri cittadini coperti inizialmente: attualmente Sky Wifi è disponibile in oltre 3000 comuni.

Non cambia però l'obiettivo finale, poiché Sky Wifi si configura non come un semplice servizio di broadband ma come un ecosistema personalizzato per tutta la famiglia che offre una connettività stabile e ottimizzata per lo streaming e il download di contenuti. Andiamo a vedere quali sono le promozioni proposte ai clienti e non, ma soprattutto scopriamo i protagonisti di questo sistema.

Offerte per tutti i gusti e tutte le esigenze, anche con Sky Q

L'offerta di partenza prevede Sky Wifi a 24,90 Euro al mese al posto di 29,90 Euro per 18 mesi, con costo di attivazione una tantum a 29 Euro anziché 49 Euro. A questo piano è possibile aggiungere a 0 euro per i primi 18 mesi l'opzione Voce con chiamate illimitate scegliendo Sky Wifi Plus.

Per chi vive in abitazioni di dimensioni superiori ai 100mq o su più piani, è presente l'offerta Sky Wifi Ultra Plus con Sky Wifi pod a 0 euro per 18 mesi. Garantita anche in questo caso la connettività in fibra ultraveloce con chiamate illimitate. Nel bundle, gli utenti riceveranno uno Sky Wifi Hub intelligente e due Sky Wifi pod.



L'avvio della campagna di gennaio coincide anche con il lancio di una nuova vantaggiosa offerta dedicata ai nuovi clienti Sky che consente di abbonarsi al servizio Sky Wifi a un prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, con un'offerta dedicata per chi desidera provare l'esperienza di visione di Sky Q con tutti i contenuti TV di Sky e anche Netflix, per 30 giorni.

Per maggiori dettagli, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale dell'offerta Sky Wifi.

Non un semplice router ed extender, ma un ecosistema intelligente

Durante la presentazione delle promozioni abbiamo citato i vari apparati che vengono utilizzati. Sky Wifi infatti non è solo un "semplice" servizio di connettività, ma un ecosistema in continua espansione, caratterizzato da Sky Wifi Hub, gli Sky Wifi pod e l'applicazione Sky Wifi per smartphone.

Sky Wifi Hub è l'elemento centrale dell'ecosistema. Si tratta di un modem intelligente di nuova generazione per la fibra in grado di studiare le abitudini degli utenti e i dispositivi connessi, per poi agire di conseguenza regolando le impostazioni, garantendo sempre la massima velocità. Il modem è infatti in grado di capire quanti dispositivi si connettono e come lo fanno, e può rilevare interferenze ed ostacoli per adattare la connessione di conseguenza.

Al suo interno sono presenti otto antenne che forniscono una copertura uniforme e il dispositivo sfrutta la tecnologia Dual Band a 2,4 o 5 GHz per garantire la frequenza più adatta ed il canale Wifi migliore: questo si traduce in un segnale stabile e sempre potente, ottimizzato sia per la visione di contenuti in streaming che per l'esperienza da gaming. Sky Wifi Hub, inoltre, supporta la connessione di oltre 100 dispositivi.



Per coloro che vivono in abitazioni più grandi arrivano gli Sky Wifi pod, ovvero dei dispositivi che utilizzano la tecnologia mesh e che collegati allo Sky Wifi Hub vanno a creare un'unica rete stabile, intelligente, potente e semplice da attivare.

Facili da configurare ed associare, tramite l'applicazione Sky Wifi per smartphone, sono intelligenti ed insieme al modem centrale possono riconoscere i dispositivi fissi e quelli mobili per imparare le abitudini quotidiane degli utenti. Sky nelle infografiche e nella documentazione ufficiale diffusa osserva che i due Sky Wifi pod inclusi nel piano Ultra Wifi sono consigliati per case con un'area superiore ai 100 mq o su più piani, mentre se si necessita di una copertura ancora maggiore si possono aggiungere ulteriori dispositivi.

Rispetto alla configurazione classica composta da router + extender, la Rete Mesh Ultra Wifi porta con sé diversi vantaggi: è unica e garantisce una navigazione stabile e veloce, ma può anche riconoscere i dispositivi per studiarne le abitudini e fornire connessioni stabili anche se ci si sposta tra varie stanze. Inoltre, la connessione dinamica aggira le interferenze ed evita in questo modo le cadute del segnale.



L'ultimo elemento dell'ecosistema è l'app Sky Wifi per iOS ed Android, vale a dire un vero e proprio centro di controllo (definito dalla stessa Sky "Un telecomando del tuo Wifi") che permette di gestire in mobilità la propria connessione. L'applicazione permette di cambiare il nome della rete, ma anche di modificare la password e creare profili personali per ciascun componente della famiglia.

Quest'ultimo aspetto è probabilmente il più utile, in quanto consente al gestore di ottenere un resoconto dell'utilizzo della rete, di mettere in pausa la connessione per 30 minuti, 1 ora o 2 ore, ma anche di decidere il tempo massimo di utilizzo della rete. Molto importanti sono poi le opzioni legate al parental control per proteggere i più piccoli da contenuti inappropriati e per creare dei veri e propri momenti "detox" da internet e dai social.



All'interno dell'applicazione troviamo anche la nuova funzionalità "Wifi Sicuro", una protezione ancora più avanzata contro le minacce del web. Wifi Sicuro protegge tutti i dispositivi connessi alla rete, non solo durante la navigazione, da contenuti potenzialmente dannosi riducendo i rischi legati a malware, virus, phishing ed intrusioni informatiche. Nello specifico, utilizzando l'applicazione Sky Wifi, Wifi Sicuro invia delle notifiche in caso di attività sospette, mentre all'interno della dashboard è possibile consultare la cronologia delle notifiche recenti e i rischi legati ad esse.

Nella maggior parte dei casi, Wifi Sicuro agisce da solo e in background e non richiede alcuna azione da parte degli utenti, in altri invece fornirà dei consigli per incrementare la sicurezza della rete domestica: può suggerire di installare un antivirus o di aggiornarlo, ma anche di disconnettere dalla rete un device compromesso, cambiare la password di rete, controllare le impostazioni legate al port forwarding e DMZ.

Wifi Sicuro può anche impedire il collegamento a siti potenzialmente pericolosi, che potrebbero contenere malware o virus, e notificare le attività sospette dei dispositivi, i tentativi di accesso non autorizzati e in base alla reputazione dell'IP può bloccare l'accesso alla rete. Come spiegato da Sky, inoltre, Wifi Sicuro blocca anche i dispositivi infettati da virus o malware per impedirgli di attaccare la rete. L'attivazione è facoltativa e avviene attraverso la card "Proteggi la tua rete" dell'app Sky Wifi, dove potremo trovare anche una lista di tutte le azioni adottate dalla feature Wifi Sicuro negli ultimi 7 giorni.



Insomma, come abbiamo avuto modo di spiegare, il servizio ultrabroadband di Sky guarda oltre la semplice connettività veloce e fornisce una serie di dispositivi e funzioni che lo rendono un unico nel suo genere.