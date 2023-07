Tra smartphone e accessori, il mondo della tecnologia è diventato noioso?

Non mentiamoci: i tempi d'oro in cui da uno smartphone all'altro c'era di mezzo un salto generazionale imperdibile sembrano essere ormai lontani, se non altro almeno a livello emozionale.

Certo, ancora oggi ci sono incrementi prestazionali importanti, così come progressi sensibili in campo fotografico , che negli ultimi anni sono diventati particolarmente evidenti, ma la saturazione di fondo del mercato Android non può più passare sottotraccia. Sarà che di mezzo c'è una situazione non delle migliori a livello economico, che le presentazioni si sono fatte ormai tanto frequenti da risultare difficili da seguire anche per un appassionato e che la categoria dei "flagship killer" è oggi in grado di soddisfare una vasta platea di pubblico: i fattori in gioco sono tanti, ma l'entusiasmo si sta innegabilmente un po' spegnendo, anche in coloro che seguono il settore da tempo .



La situazione del mercato smartphone attuale

Chi rimane a seguire questo mondo con costanza è la nicchia di appassionati più affezionata, ma anche lo "zoccolo duro" ormai inizia a rendersi conto che qualcosa non è più come prima.

Dalle indiscrezioni relative alla possibile uscita del brand vivo dal mercato italiano (a meno di tre anni dal suo approdo nel nostro Paese) fino a dati di vendite in continuo crollo - anche nel Q2 2023 secondo i dati di Canalys, visto che si descrive un mercato globale in calo del 10% (nonché in declino ormai dal Q1 2022).

C'è chi vede uno spiraglio di luce, ma c'è anche un altro lato della medaglia, ovvero un mercato che vede al centro i soliti grandi nomi: a dominare le vendite ci sono sempre Samsung (21%) e Apple (17%), seguite da Xiaomi (13%) e OPPO (10%).

Tutti i grandi brand, però, sono comunque in calo: Samsung ha perso il 14%, Apple ha perso il 13%, Xiaomi ha perso il 16% e OPPO ha perso l'8%.

Se a questo si aggiunge l'esistenza di alcuni lanci nel segno della continuità, in un momento in cui si potrebbe anche affermare che persino uno smartphone pieghevole (per forza di cose è all'apice in termini di tecnologie) risulta per certi versi ormai poco innovativo, capite bene che potrebbe esserci qualcosa da rivedere in questo meccanismo.

Insomma, non si tratta di una questione legata a un singolo brand, bensì di una riflessione che può essere estesa al periodo che stanno passando il mondo degli smartphone e quello della tecnologia in generale (al netto delle novità software e hardware, quali quelle dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata/virtuale).



C'erano una volta le grandi presentazioni per cui restare svegli

Non sono passati poi così tanti anni dalle grandi presentazioni a livello di smartphone, che riuscivano a mantenere incollati gli appassionati allo schermo. Poco più di 15 anni fa, nel 2007, Steve Jobs presentò il primo iPhone, dispositivo che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di interagire con la tecnologia, proiettandoci col passare degli anni in un mondo fatto di applicazioni e servizi Web.

Certo, da quel primo concept di smartphone di passi ne abbiamo fatti. Per certi versi, però, si potrebbe dire che è da quei tempi che non si vedono vere grandi rivoluzioni capaci di avere il medesimo impatto sulla telefonia mobile e più in generale sulla tecnologia consumer.

Lo sa bene Carl Pei, CEO di Nothing ed ex figura di spicco di OnePlus, che come molti altri appassionati ha vissuto quell'epoca (non troppo lontana nel tempo) ed essendo cresciuto in Europa, ovvero in Svezia, conosce anche cosa significhi passare delle notti insonni con piacere per seguire in diretta eventi tecnologici in cui venivano presentate un'innovazione dopo l'altra.

Quei tempi sono innegabilmente passati: se si pensa oggi a degli eventi ancora in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico in modo consistente, probabilmente l'unico esempio degno di nota è rappresentato dai keynote di Apple. Tuttavia, anche questi appuntamenti per certi versi stanno perdendo un po' di mordente e presentazioni come quella di Apple Vision Pro, per quanto capaci di suscitare passione ed emozione, devono ancora concretizzarsi in un prodotto da mettere in mano alle masse.

Siamo evidentemente in un momento di flessione per l'industria ed è interessante che una figura come Pei abbia condiviso proprio questo tipo di visione in un'intervista rilasciata a luglio 2023 a The Vergecast, il podcast del popolare sito Web statunitense The Verge.

Nel corso della conversazione, Pei, fresco del lancio di Nothing Phone (2), torna a utilizzare il motto che contraddistingue la sua nuova avventura imprenditoriale sin dall'inizio, ovvero "make Tech fun again" ("far tornare la Tecnologia divertente").

Il CEO di Nothing ha spiegato di credere che molte persone possano ritrovarsi nel suo pensiero: "quando ero più giovane, Apple faceva dei lanci epici. Sono cresciuto in Europa, dunque dovevo rimanere sveglio la notte per vederli", incalza Pei. "Ne valeva la pena: ogni prodotto era un grande salto in avanti rispetto al precedente. Tutto ti faceva sentire come se la traiettoria in fase di delineamento fosse sempre più eccitante".

"10 anni fa, sembrava che la società fosse molto più ottimista in merito alla direzione intrapresa dal mondo Tech. Tuttavia, negli ultimi anni quel sentimento, almeno per me, è praticamente scomparso. Quando parlo con le altre persone, che si tratti di consumatori o investitori, mi sembra che questa percezione sia condivisa. Stiamo dunque pensando a come poter far tornare quei momenti, in cui le cose sembravano migliorare sempre di più, sperando di ispirare anche gli altri a prendere a cuore la questione, che si tratti della community o della concorrenza", conclude il CEO di Nothing nel suo ragionamento.

La discussione tra Pei e il redattore di The Verge, David Pierce, prosegue dunque con quest'ultimo che indica quanto il grande successo ottenuto da questo tipo di prodotti nel corso degli ultimi 10 anni possa essere tra le cause per cui ora gli smartphone in possesso della maggior parte delle persone non risultino più un elemento entusiasmante.

A questo punto, nel ragionamento di Pierce arriva un'analogia interessante: "sono elettrodomestici. E penso che in una certa misura vada bene. Fanno molte cose e le fanno davvero bene. Hanno anche ampio successo. Tuttavia, abbiamo superato il punto in cui essere davvero entusiasti di ogni singolo upgrade delle specifiche tecniche, semplicemente perché non contano più molto".

Il dibattito prosegue quindi chiedendosi se si tratti di una "totale mancanza di immaginazione e innovazione" del settore o se sia "solamente il fatto che tutti hanno uno smartphone, quindi ci siamo tutti abituati e va bene così". La prospettiva di Pei, interna al settore, sembra risultare netta: "la storia è una specie di flusso e riflusso. Penso che ci siano periodi della storia in cui la tecnologia non avanza molto, mentre altri in cui succede molto in poco tempo. Dal mio punto di vista attualmente ci troviamo in uno di quei periodi lenti".

Il CEO di Nothing spiega quanto secondo lui l'innovazione arrivi quando di mezzo ci sono "molte piccole e medie imprese" che tentano di competere tra loro, come accaduto in passato. "Molte di queste grandi aziende hanno già vinto", prosegue Pei. "Sono diventate davvero grandi. Hanno modelli di business molto ben definiti, tipologie di consumatori a cui fare riferimento molto ben definite e tutto ciò funziona. Perché allora dovrebbero rischiare con qualcosa di nuovo?".

Le parole di Pei si possono condividere o non condividere, ma quella che ci sia la necessità di "dare una svolta" al mondo degli smartphone e per certi versi della tecnologia in generale (per quanto i progressi in campo di IA e realtà aumentata/virtuale si stiano facendo piano piano intriganti) sembra essere una sensazione sempre più diffusa.

A tal proposito, è interessante notare anche quanto lo stesso CEO di Nothing pensi che non possa essere solamente il lancio di Phone (2) a fare la differenza, indicando di riferirsi per il momento ancora a un pubblico di nicchia, ma che ci sia bisogno di una virata collettiva da parte del mondo Tech. Chissà che la direzione intrapresa da Apple con Vision Pro o che la rivoluzione IA non riescano a far risalire la curva nei prossimi anni, ma questo è innegabilmente il periodo migliore per fare mente locale sul tutto: il dibattito iniziato all'estero non sembra arrivare con tempistiche casuali.

Così come non è casuale questa riflessione, che va a sostituire per questo mese lo spazio usualmente destinato all'articolo sui migliori smartphone Android.

Dal canto nostro, saremo sempre qui a raccontare di giorno in giorno le novità più intriganti del mondo smartphone e della tecnologia in generale, visto che gli annunci di certo non mancheranno, sperando di potervi accompagnare nella scoperta di innovazioni sempre più intriganti in questo ambito. Il 2023 ci sta già dando un primo assaggio di cosa è possibile fare in campi come l'intelligenza artificiale: ora attendiamo con impazienza l'innovazione degli anni a venire, in cui si spera che anche i venti a livello economico possano virare verso una situazione maggiormente favorevole per i produttori (e per tutti).