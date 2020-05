Smartphone Android, esistono alternative ad iPhone SE 2020?

Apple ha fatto molto parlare di sé in questo periodo per via di iPhone SE 2020, uno smartphone che utilizza il "vecchio" design con pulsante Home fisico, ma presenta sotto alla scocca una componentistica di ultima generazione (compreso il processore A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11). Per il resto, una delle caratteristiche peculiari della gamma SE sono le dimensioni compatte, che in questo modello sono di 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (il display è stato portato dai 4 pollici del primo SE ai 4,7 pollici dell'edizione 2020).

È uno smartphone che ha sicuramente diviso l'utenza al suo lancio, ma in realtà la critica ne sta parlando bene e su Amazon Italia è già sold out. Insomma, come avevamo detto in tutti gli articoli relativi all'annuncio, la società di Cupertino sa perfettamente cosa vuole la sua utenza. Pensate che la mossa di Apple ha scatenato la curiosità degli appassionati, che stanno cercando delle alternative Android ad iPhone SE 2020.

Premesso che stiamo chiaramente parlando di soluzioni diverse, andiamo dunque ad analizzare il mercato alla ricerca di smartphone che abbiano dimensioni compatte e un comparto hardware che possiamo definire "odierno". Abbiamo preso in considerazione solamente dispositivi usciti nel 2019 o nel 2020.



Google Pixel 4

Lanciato nel 2019 a fianco della variante Pixel 4 XL, Google Pixel 4 non sembra aver attirato l'attenzione allo stesso modo del "fratello maggiore", ma in realtà l'azienda californiana ha realizzato un dispositivo con hardware da top di gamma (dello scorso anno) con delle dimensioni pari a 147,1 x 68,8 x 8,2 mm. Certo, non è uno smartphone compatto esattamente quanto iPhone SE 2020, ma è probabilmente il dispositivo più vicino alla proposta Apple che esista in campo Android. Google ha infatti un ecosistema molto interessante e ha già annunciato che il supporto software per Pixel 4, così come per la sua variante XL, andrà avanti almeno fino ad ottobre 2022. Non mancano un ottimo comparto fotografico, un display con refresh rate di 90 Hz, l'eccezionale qualità costruttiva offerta dai dispositivi della società californiana (presente anche la certificazione IP68), un completo comparto connettività (con tanto di USB Type-C 3.1 e NFC, manca il jack audio) e delle ottime prestazioni (il processore è il Qualcomm Snapdragon 855, affiancato da 6GB di RAM).



Tutto questo senza contare le classiche funzionalità software di Google, dalla modalità astrofotografia fino alle "gesture aeree" Motion Sense. Peccato solamente per la memoria non espandibile, per l'assenza di un sensore grandangolare e per un'autonomia non esattamente al top.

Tuttavia, Google Pixel 4 è sicuramente una delle migliori soluzioni in questo segmento di mercato. Le principali differenze con la variante XL che abbiamo recensito su queste pagine si trovano, oltre che nelle dimensioni, nello schermo e nella batteria. Il prezzo di partenza è fissato a 679 euro sul Google Store (64GB di memoria interna).



Samsung Galaxy S10e

Uno dei dispositivi compatti più apprezzati dagli italiani, che è stato a lungo ai vertici della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, è Samsung Galaxy S10e. Lanciato nel 2019, lo smartphone presenta delle dimensioni pari a 142,2 x 69,9 x 7,9 mm. È il dispositivo più compatto che abbiamo inserito in questa guida all'acquisto e sicuramente è molto apprezzato dagli utenti anche da questo punto di vista.

Ma i punti di forza non si fermano qui, dalla solidità costruttiva all'ottimo schermo, passando per il buon comparto fotografico, S10e è uno smartphone completo. Purtroppo l'autonomia non è esattamente al top e i sensori di sblocco non dei più veloci, ma le prestazioni non sono per niente male (processore Exynos 9820).

Per quanto riguarda la connettività, tutto è al suo posto: ci sono sia il jack per le cuffie che la porta USB Type-C e non mancano neppure NFC e ricarica wireless. Un aspetto molto interessante è il prezzo, che ormai ha raggiunto i 550 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (6/128GB).



Xiaomi Mi 9 SE

Lanciata nel corso del 2019, la Special Edition di Xiaomi Mi 9 è riuscita a portare l'esperienza utente garantita dal modello base in un dispositivo dalle dimensioni più contenute (147,5 x 70,5 x 7,45 mm) e con un peso "piuma" (155 grammi). Stiamo quindi parlando di uno smartphone particolarmente maneggevole, considerato da molti come uno dei migliori dispositivi compatti attualmente presenti sul mercato. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 9 SE.

I principali punti di forza dello smartphone sono l'ottimo display AMOLED da 6 pollici, il buon comparto fotografico e il piacevole design. Tuttavia, Mi 9 SE non è un dispositivo perfetto, dato che un punto debole importante è l'autonomia (siamo spesso arrivati a sera con il 10% circa di carica residua). Le prestazioni non sono male invece (sotto alla scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 712).



Un compromesso a cui l'azienda cinese ha dovuto scendere per realizzare un dispositivo compatto. Per il resto, il livello di connettività è abbastanza completo (NFC e porta USB Type-C sono presenti). Peccato per la mancanza del jack audio per le cuffie (è comunque presente un adattore in confezione). In ogni caso, Xiaomi Mi 9 SE è una soluzione interessante per chi vuole puntare a uno smartphone Android compatto, anche a fronte del suo prezzo di circa 350 euro su Amazon Italia (modello 6/64GB, a volte si trova a un prezzo inferiore).

Samsung Galaxy A40

Arrivato in Italia nel 2019, Samsung Galaxy A40 è un dispositivo dalle dimensioni di 144,4 x 69,2 x 7,9 mm. I suoi principali punti di forza si trovano nell'ottimo schermo, nell'interessante software, nel buon comparto fotografico e nel completo reparto connettività (che include anche triplo slot, NFC e USB Type-C). Sotto alla scocca troviamo un processore Exynos 7904. Peccato solamente per una qualit costruttiva non esattamente al top e per un'autonomia sotto alla media. Tuttavia, la proposta dell'azienda sudcoreana è molto apprezzata nella fascia economica, dato che viene venduta a 175 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (modello 4/64GB).