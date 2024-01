Smartphone e IA: cosa possiamo aspettarci nel 2024?

L'intelligenza artificiale è una delle tecnologie più innovative e promettenti del nostro tempo e non passa giorno in cui non vengano annunciate nuove funzionalità e prodezze che fino a qualche anno fa potevamo relegare solo alla fantascienza: grazie ai progressi nel campo del machine learning, dell'elaborazione del linguaggio naturale e della computer vision, l'IA è in grado di apprendere, comprendere e generare contenuti originali, anziché limitarsi a fornire risposte pre-programmate o eseguire attività predefinite dagli sviluppatori.



Questa capacità "creativa", che prende il nome di IA generativa, sta rivoluzionando diversi ambiti, dalla musica alla letteratura, dalla fotografia al design, modificando profondamente l'approccio a diverse discipline e alle attività professionali.

Ma cosa succede quando tutto questo potenziale viene racchiuso negli smartphone, dispositivi tra i più diffusi e utilizzati in tutto il mondo? Il 2024 segnerà la consacrazione definitiva di questa tecnologia nella telefonia mobile, con tanto di hardware dedicato alla sua gestione: proviamo, allora, a scoprire insieme quali saranno le principali novità portate in dote dalle IA negli smartphone dell'anno appena iniziato.



IA: un nuovo modo di utilizzare lo smartphone

Stando a un recente rapporto di Countepoint Research, nel prossimo triennio saranno distribuiti più di un miliardo di smartphone con l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa, cento milioni solo nel corso del 2024. Tra i produttori più attivi in questo senso, Samsung e Qualcomm primeggiano sul fronte Android, mentre Apple investirà sempre più risorse per l'implementazione dell'IA nei nuovi iPhone.

A prescindere dal produttore, in ogni caso, i nuovi flagship punteranno tutto sull'implementazione dell'intelligenza artificiale, presentando chatbot proprietari e funzionalità più o meno esclusive.

L'IA generativa sarà la protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e potrebbe cambiare considerevolmente il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi mobili, incidendo profondamente sulle abitudini quotidiane dell'utenza.

Le IA avranno un impatto immediato a partire dal modo in cui cerchiamo le informazioni su internet: niente più browser o motori di ricerca, ma domande dirette al proprio assistente virtuale di riferimento.



I chatbot implementati sui nuovi smartphone saranno in grado di rispondere in modo naturale, completo e persino personalizzato in base alle proprie preferenze, cercando le informazioni richieste nei propri database di addestramento o spulciando al posto nostro sul web, reinterpretando le fonti (anche in lingue differenti) e adattandole al discorso. Inoltre, le stesse informazioni saranno fruibili sotto forma di riassunti, schematizzazioni, analisi comparate, il tutto in pochi secondi e tramite semplici richieste vocali.

Molte di queste funzionalità sono già disponibili sui dispositivi odierni tramite app dedicate, come Copilot di Microsoft, a sua volta basato su GPT-4, ma abbiamo solo iniziato a scalfire la superficie di questa nuova tecnologia.

Oltre alla produzione testuale, infatti, gli smartphone più recenti saranno in grado di fornire una serie di servizi relativi alla creazione di immagini, generando output visivi inediti a partire da un testo scritto, da un suono, da una foto appena scattata o addirittura da uno schizzo.

Va da sé, poi, che le immagini, originali o prodotte dall'IA, potranno essere modificate e migliorate.



In abbinamento ai potenti processori d'immagine che già sono equipaggiati in molti telefoni, l'IA spingerà ancora più in alto la qualità degli scatti effettuati con il dispositivo, migliorando la resa in base allo scenario riprodotto ed eliminando artefatti e difetti senza la necessità di intervenire in post-produzione. Anche le possibilità creative prenderanno nuove strade e l'IA guiderà gli utenti con tutorial e consigli personalizzati in base al contesto.

Una vera e propria rivoluzione potrebbe poi arrivare sul fronte della traduzione in tempo reale: gli smartphone con IA generativa saranno in grado di tradurre testi e voci in centinaia di lingue, con una maggiore accuratezza, fluidità e contestualizzando il contenuto del testo in maniera più precisa. Si potranno tradurre messaggi, documenti, siti web, video e podcast, il tutto nel giro di pochi istanti.

Non è da escludere che già da quest'anno assisteremo all'arrivo di funzionalità relative alla traduzione simultanea che consentiranno di comunicare con persone di idiomi differenti senza alcuna limitazione, magari utilizzando gadget tecnologici ad hoc o molto più semplicemente un paio di auricolari.



Quelli che da tempo chiamiamo "assistenti virtuali" saranno capaci di offrire soluzioni più intelligenti e in linea con le abitudini, i bisogni e persino le emozioni degli utenti. L'IA sarà capace di apprendere il modo in cui utilizziamo lo smartphone e le periferiche ad esso associate: in questo modo, l'intelligenza artificiale potrà, per esempio, prevedere il nostro ritorno a casa e preparare di conseguenza l'abitazione, accendendo le luci o i riscaldamenti e, allo stesso modo, di dare ordini a un eventuale robot per le pulizie una volta usciti.



Per concludere, la sicurezza, ambito in cui l'IA generativa può portare vantaggi significativi. Al di là dell'identificazione biometrica, sempre più sensibile e precisa, gli smartphone in arrivo potranno contare sulle capacità di apprendimento dell'intelligenza artificiale volta a riconoscere e a definire le minacce provenienti dall'esterno, riducendo il pericolo di incappare in spam, phishing, ransomware e adottando contromisure in tempo reale nel caso di attacchi mirati.

Saranno delegate all'IA, poi, anche le funzioni di manutenzione ordinaria e non, correggendo errori di sistema e bug senza l'intervento diretto dell'utente, confinando alle operazioni in background gran parte del lavoro.



Tanti vantaggi ma anche qualche sfida all'orizzonte

Dopo aver elencato alcune delle possibilità offerte dall'implementazione dell'IA generativa negli smartphone in dirittura d'arrivo, è facile comprendere quale sarà l'impatto sugli utenti finali.

A risentire in maniera positiva di queste nuove tecnologie saranno innanzitutto la produttività e la creatività: molti dei compiti più "meccanici" che oggi richiedono diversi passaggi e una discreta perdita di tempo, saranno svolti in pochi secondi e in maniera del tutto automatica.

Le funzionalità relative alla creazione di testi, immagini e suoni daranno il via libera a nuovi modi di esprimere la propria creatività, con l'aiuto personalizzato dell'IA. Anche la sicurezza e la gestione del dispositivo saranno demandati agli assistenti virtuali, eliminando le complicazioni più fastidiose.



Tutte queste possibilità però, aprono le porte ad una nuova serie di problematiche con cui dovremo fare i conti. Oltre ai requisiti hardware, che dovranno essere adattati per fornire la potenza di calcolo necessaria (almeno per le operazioni "locali"), vi sono alcuni temi sensibili relativi alla privacy e alla gestione dei dati degli utenti, nonché all'etica e all'educazione sull'utilizzo di queste nuove tecnologie.

Se per i primi il compito di trovare la quadra spetta alle istituzioni (in colpevole ritardo), per i secondi occorrerà l'impegno di tutti gli attori coinvolti: già da tempo si discute del pericolo di creare contenuti falsi, ingannevoli o comunque dannosi tramite le IA, senza contare tutti i problemi relativi ai diritti d'autore. Oltre a un utilizzo consapevole da parte degli utenti, sarà necessario sviluppare meccanismi di controllo e verifica.

In ogni caso, le prospettive sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli smartphone sono più allettanti che mai e già a partire dai primissimi giorni del 2024 potremo iniziare a scoprire cosa ci aspetta concretamente nel corso dell'anno.