Social Network, ecco perché i colori utilizzati (come il blu) non sono casuali

Avete mai notato che i maggiori social network utilizzano tutti colori più o meno simili nel loro logo? Ebbene, il tutto non è assolutamente casuale e fa parte di alcune ricerche di marketing legate alla cosiddetta psicologia dei colori. Parecchi studi hanno dimostrato come i colori possano influire seriamente sulla nostra psiche e giocare con le nostre emozioni, tanto da essere entrati in frasi di uso comune come: "La mia vita è grigia". Ma perché mai i social network ne fanno uso? Ebbene, proprio per convincerci del fatto che si tratti di luoghi ospitali, divertenti e del tutto innocui. Insomma, vogliono farci sentire a casa. D'altronde, non è un segreto che social network come Facebook siano stati creati con l'intento di "ottenere la maggior quantità del tempo delle persone e della loro attenzione", come dichiarato da Sean Parker, inventore di Napster nonché uno dei primi investitori nell'azienda di Zuckerberg. Andiamo a vedere, dunque, quali sono i colori più utilizzati e il perché.

Perché il colore blu?

Facebook, Twitter e LinkedIn stanno pubblicizzando la loro immagine con diverse sfumature di blu/azzurro, proprio come stanno facendo popolari piattaforme come WordPress, StumbleUpon, Tumblr e Reddit. Nessun gigantesco complotto tra miliardari californiani: il blu è la "mattonella fondamentale" della psicologia dei colori destinati al branding, una pratica che viene spesso utilizzata nel marketing di qualsiasi tipo, basti pensare ai vestiti. Il colore in questione, infatti, nell'immaginario comune è associato a un qualcosa di intelligente, classico e con cui ci si può immediatamente identificare e sentirsi bene. In alcuni contesti, la nostra psiche lo identifica come "sinonimo" di innovazione e creatività. Aggiungeteci il fatto che il blu è il colore più popolare al mondo e il quadro è completo.

Perché il colore rosso?

Il secondo colore più utilizzato è il rosso. Un colore energico, che può denotare passione, rabbia, ferocia, desiderio, eccitazione e velocità. Ecco perché le aziende che cercano di promuovere un marchio "trendy", innovativo e pensato per essere di tendenza optano per questo colore piuttosto che per il "rilassante" blu. Google+ è probabilmente l'esempio più popolare di un social network avente un logo in rosso. Altra piattaforma della società californiana a utilizzare questo colore è YouTube, che rispecchia esattamente qualcosa di relativamente giovane. Non è finita qui però: il rosso viene utilizzati per servizi specifici come i feed RSS e in alcune sfumature più tendenti all'arancione può indicare qualcosa di urgente, da andare a vedere subito. Insomma, attira la nostra attenzione, perché la nostra psiche funziona in quel modo.

Perché il colore bianco?

La maggior parte (se non tutti) i loghi presentano del bianco da qualche parte. Pulito, puro e calmante, è anche sinonimo di stabilità. I colori più freddi come il blu, il viola e il verde possono sembrare un po' insipidi, quindi il bianco offre un po' di "energia" e contrasto, se combinato con essi. Mentre il rosso, il giallo e l'arancione possono essere troppo aggressivi e luminosi, i toni bianchi "rompono" quel sentimento e lo rendono più equilibrato.

Perché i colori sono importanti

I social network devono, per forza di cose, offrire dei colori particolarmente equilibrati, visto che non sono solo dei luoghi destinati a catturare la vostra attenzione per il tempo necessario per fare qualche acquisto, ma mirano a mantenervi all'interno della piattaforma il più a lungo possibile. L'esempio più calzante, in questo caso, è quello dei luoghi di ristoro. Quando uscite con gli amici per una tazza di caffè o un pasto, probabilmente siete propensi a scegliere un certo tipo di ambiente. Vivace e chiassoso? Calmante e silenzioso? I social network stanno semplicemente cercando di soddisfare i nostri gusti, al fine di fornire un luogo piacevole, personalizzato e di relax sul web. Insomma, le scelte di design sono importanti tanto per siti come Facebook quanto per i luoghi di ritrovo fisici, dato che devono fornire al cliente una certa sensazione. In definitiva, è molto semplice: ogni colore innesca in noi delle emozioni. Si sa: dove ci sono emozioni, c'è marketing.