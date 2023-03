Sony presenta la gamma BRAVIA XR 2023: tra luce, IA e un audio 'spaziale'

Alzi la mano chi non è rimasto perlomeno spiazzato scoprendo che non ci sarebbero state le TV BRAVIA al CES 2023: se il grande protagonista del keynote Sony in quel di Las Vegas è stato senza ombra di dubbio PSVR2, però, le novità in termini di Home Entertainment non hanno tardato più di tanto ad arrivare.

A distanza di quasi due mesi dal primo appuntamento dell'anno, torniamo finalmente a parlare di Sony e lo facciamo direttamente da Londra, dove l'azienda ci ha mostrato in anteprima la sua nuova gamma TV per il 2023, con qualche assenza inattesa - ma giustificata - e tante novità per tutti gli appassionati.

Nel darci il benvenuto al quartier generale di Sony nel Regno Unito, l'azienda ci ha svelato l'approccio che è stato utilizzato per dare vita alla nuova lineup, puntando su quattro aspetti fondamentali, che sono l'ormai onnipresente Intelligenza Artificiale, ancora più capace ed efficiente, una resa sonora superiore e immersiva, l'intrattenimento a 360 gradi compreso il gaming e l'attenzione all'ambiente, con quest'ultimo aspetto che è stato tutelato tramite una strategia multimodale, via "software" con la nuova Eco Dashboard e nella scelta dei materiali puntando con convinzione all'obiettivo Zero Emissioni.

Senza ulteriori indugi, ecco la nuova gamma Sony Bravia XR per il 2023.



L'offerta Sony per il 2023

La lineup TV per il nuovo anno pensata da Sony prevede tante conferme, qualche nuovo innesto e un paio di rinunce. Partiamo dai grandi assenti: per il 2023 mancheranno una nuova offerta 8K e, per il momento, anche un'opzione da 42" per il segmento OLED.

A spiegarci il motivo di questa scelta è stato Gavin McCarron di Sony TV Europe, il quale ci ha chiarito nel corso di una piacevole chiacchierata a porte chiuse che l'attuale proposta di Sony per l'altissima risoluzione non necessitava di un concreto refresh, soprattutto alla luce del timing della sua commercializzazione nella seconda metà del 2022: chi punta a questo tipo di soluzioni, quindi, dovrà guardare almeno per i prossimi mesi sulla proposta già in commercio.

Sono quattro, invece, le proposte di Sony per il nuovo anno. Si parte dai Full Array tradizionali della serie X90L, proposti da 55 a 98 pollici (con tappe intermedie a 65", 75" e 85"), per poi guardare ai maestosi Mini LED X95L, presenti invece con diagonali da 65, 75 e 85 pollici. I flavour per la gamma OLED sono fortunatamente due anche stavolta e, all'A80L (55", 65", 77", 83"), viene affiancato un promettente A95L QD-OLED, che allarga la sua presenza con tre diagonali, da 55, 65 e ben 77 pollici.

A questi prodotti verranno poi affiancati gli X85L Full Array (55", 65", 75"), gli X80L LED (43", 50", 55", 65", 75", 85") e gli X75WL LED (43", 50", 55", 65", 75").



Lo spettacolo passa dall'IA

La processazione dell'immagine tramite reti neurali è ormai un elemento fondamentale nell'intrattenimento da diverse generazioni. Con il nuovo XR Processor di Sony, però, si punta a un controllo maggiore dell'esperienza andando oltre il semplice upscaling dei contenuti video.

Tutti e quattro i modelli di punta dell'offerta BRAVIA XR potranno avvalersi delle nuove potenzialità offerte dal processore next gen, tra cui proprio XR Image Clarity che, analizzando la qualità e la fonte del segnale, sarà in grado di comprendere la risoluzione d'origine, il bitrate e altri parametri avanzati per operare le migliorie più adeguate e impattanti in termini di upscaling e riduzione del rumore. Tutto questo andrà a totale beneficio dell'esperienza con una resa più nitida anche da fonti qualitativamente non eccezionali, ulteriormente migliorata grazie alle nuove tecnologie di BRAVIA Core, come la Calibrated Mode che sarà in grado di regolare le impostazioni dello schermo e dell'immagine sulla base del tipo di contenuto, dell'ambiente circostante e della luminosità ambientale: nel corso della nostra visita, i ragazzi di Sony hanno posto particolare enfasi su questo aspetto, proponendoci una lunga serie di prove sui nuovi pannelli ed effettivamente in alcuni casi i risultati sono stati sorprendenti.

A seconda della tecnologia di retroilluminazione, poi, ogni modello potrà avvalersi di una metodologia avanzata di controllo delle zone di buio e di luce. Tutta la gamma beneficerà grandemente di un generale miglioramento nell'illuminazione e nella sua gestione, OLED inclusi, ma ne parleremo più nel dettaglio per ogni modello.



Un nuovo livello di intrattenimento

Se il focus principale di una TV è l'Home Entertainment, negli ultimi anni abbiamo assistito a un rapido sviluppo di tecnologie in grado di migliorare l'esperienza puntando su più fronti. Sony è stata sempre in prima linea in tal senso, forte anche della sua presenza nel mercato dell'intrattenimento videoludico con PlayStation 5. Le nuove BRAVIA XR non a caso sono "perfette" per PS5, abilitando feature esclusive come l'Auto HDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode.

La novità di quest'anno, tuttavia, è l'implementazione di una feature a lungo attesa, ovvero un Game Menu dedicato alle impostazioni rapide essenziali per adeguare l'immagine al volo alle proprie esigenze personali, dal controllo del VRR al Black Equalizer, passando per la possibilità di attivare e personalizzare il mirino per gli shooter in prima persona.

Molto interessante l'opzione per ridimensionare l'immagine, ideale soprattutto per chi ama giocare sulla propria TV senza affaticare troppo lo sguardo se la diagonale è troppo ampia. Utile anche la modalità Multi View per riprodurre due flussi video in contemporanea, per esempio per giocare mentre si guarda un video su YouTube, ma manca ancora una feature dedicata alle risoluzioni ultrawide.



Nella scena

Nel corso della nostra visita, c'è stato modo e tempo di "ascoltare" la nuova gamma in lungo e in largo.

La tecnologia Acoustic Surface Audio+ continua a migliorare offrendo un sonoro frontale che arriva direttamente dal pannello, ulteriormente migliorata nei Mini LED di nuova generazione con sistema Multi-Audio+.

Tutta la gamma, poi, è stata studiata per rendere al meglio con le soundbar Sony, sia tramite l'ottimizzazione della riproduzione sonora tra TV e speaker esterni, che tramite la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, in grado di "calibrare" la stanza per generare speaker fantasma sulle pareti: una feature spaziale, in tutti i sensi, che abbiamo provato di persona su diversi contenuti video tra cui l'eccezionale scena della sparatoria in macchina su No Time to Die, venticinquesimo della saga di 007, in cui l'audio a 360 gradi viene messo a dura prova dando un'eccezionale sensazione di tridimensionalità del suono. Il processo di ottimizzazione della stanza è molto semplice e veloce e dopo una manciata di minuti sentirete realmente provenire suoni da pareti dove non vi sono speaker.

Si tratta di una feature molto sensibile sia all'ampiezza dell'ambiente che alla posizione dell'ascoltatore. Anche solo spostandosi dal posto spettatore centrale verso uno più esterno l'effetto tende a sfumare leggermente; tuttavia, se la stanza non è troppo grande, la resa sarà magari diversa a seconda del posto ma altrettanto strepitosa.



I pixel organici secondo Sony

Sinonimo di affidabilità e qualità, a partire dal 2022 il nome BRAVIA XR è stato associato a livello consumer in maniera quasi indissolubile con i pannelli QD-OLED, che offrono il meglio dei pixel organici in tandem con la tecnologia Quantum Dot per restituire una buona luminosità senza sacrificare la resa cromatica.

Per il 2023 le cose si fanno ancora più interessanti e non solo perché potremo puntare su una diagonale ancora più ampia, pari a 77 pollici, ma perché Sony promette un miglioramento del 200% nei picchi di luminosità.

Abbiamo potuto osservare la differenza in diversi contenuti demo e, sebbene negli scenari più chiari e luminosi la differenza tenda ad attenuarsi, è nei forti contrasti che le cose si fanno più evidenti, con un miglioramento nell'intensità dei dettagli in luce sensibile anche a occhio nudo e una resa al 10% palesemente superiore.

Un altro aspetto interessante dell'offerta è quello puramente tattile: grazie a un nuovo strato di dissipazione posteriore, il cui scopo è quello di distribuire in maniera più efficiente e uniforme il calore prodotto dal pannello (gli OLED sono notoriamente caldi), anche al massimo della luminosità e con lo schermo acceso da tempo, la superficie posteriore è sempre rimasta sorprendentemente fredda o al massimo tiepida.

Il fratello minore A80L riceve sostanzialmente le stesse novità sul fronte tecnologico, confermando la bontà dei pannelli OLED della sua attuale offerta ma con il 110% di luminosità rispetto al 2022 e una gestione avanzata della stessa tramite XR OLED Contrast Pro e XR Triluminous Pro. Anche qui svettano Acoustic Surface Audio+ e il nuovo Cognitive Processor.

Rispetto ai nuovi QD-OLED si tratta sicuramente di una proposta più conservativa ma non meno solida per resa e qualità generale.

Sia i pannelli OLED che i QD-OLED del 2023 saranno 4K HDR con refresh rate fino a 120Hz e pieno supporto a VRR e ALLM.

Curioso anche il codice estetico adottato per la nuova linea, meno appariscente e minimal rispetto allo scorso anno, con due sottili ed eleganti piedini disposti alle estremità dei pannelli, perfettamente perpendicolari allo schermo sul fronte e leggermente inclinati verso l'interno nella porzione posteriore per il QD-OLED A95L e il flagship Mini LED X95L, mentre l'OLED A80L propone dei piedini satinati completamente perpendicolari disposti alle estremità, ma a circa 10 cm dal bordo.



A tutto LED

La punta di diamante dell'offerta TV, al netto degli OLED, sono sicuramente i nuovi Mini LED della serie X95L, proposti con ampia diagonale da 65", 75" o 85", tutti con supporto a 4K/120, HDR, VRR e ALLM.

Il tridente d'attacco di questa proposta di Sony è composto dalle potenzialità del processore neurale di nuova generazione, dal controllo avanzato della retroilluminazione e dal sistema sonoro avanzato.

Partendo proprio dall'audio, i nuovi X95L offrono il sistema Acoustic Multi-Audio+ che, alla proiezione frontale della fonte sonora direttamente dal pannello, affianca dei tweeter laterali integrati nella cornice.

I nuovi Mini LED offrono oltretutto una precisione superiore nella gestione della retroilluminazione, avvalendosi del sistema XR Blacklight Master Drive per controllare un maggior numero di zone. Il risultato è una maggiore enfasi e precisione nei contrasti, riuscendo a garantire al contempo un minore blooming.

Situazione simile sul miglior Full Array dell'offerta, ovvero l'X90L: anche qui le zone di controllo della retroilluminazione aumentano dispetto allo scorso anno, favorendo una corposa ed evidente riduzione del blooming. L'aspetto più interessante, però, è che i nuovi pannelli riescano a migliorare in maniera evidente questi aspetti rispetto agli X90K pur offrendo una luminosità superiore fino al 130%. Un effetto piuttosto tangibile e che abbiamo verificato, con una X90L che riusciva a garantire la stessa precisione di pannelli "competitor" impostati a retroilluminazione molto attenuata (di solito è proprio questo il compromesso che bisogna accettare per limitare i fastidiosi aloni e altri artefatti dovuti a una inferiore accuratezza nel controllo della luce).

A livello di numeri, la risoluzione dei pannelli è 4K con refresh rate fino a 120Hz. Presenti anche HDR, VRR e ALLM.



Un futuro roseo

Il 2023 sarà un anno fondamentale per Sony e le premesse sono a dir poco esaltanti: i primi due mesi hanno visto il rilascio ufficiale di PSVR2 e l'annuncio del progetto Afeela, la joint venture con cui Sony porterà la sua tecnologia sulle strade con un'automobile EV prodotta insieme a Honda. Sembra quasi incredibile che nello stesso trimestre siano arrivate tante novità lato TV.

Forse non sarà un anno di rivoluzioni, ma la proposta del 2023 per l'Home Entertainment risulta solida sotto tutti i fronti, puntellando gli aspetti più deboli e avanzando dov'era possibile: un passaggio fisiologico, necessario per garantire fondamenta di un certo rilievo per il prossimo futuro, guardando con attenzione all'espansione dell'offerta 8K, assente più che giustificato vista l'attuale proposta in contenuti nel Vecchio Continente, per tornare più carichi che mai nella prossima, esaltante generazione.