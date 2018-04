Sony Xperia XZ2 Premium ufficiale: schermo 4K e HDR e nuova dual cam per Sony

Sony ha annunciato due smartphone della gamma Xperia a febbraio, durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta di XZ2 e XZ2 Compact, entrambi già disponibili in Italia. Ora, però, la società giapponese ha annunciato un nuovo dispositivo: Xperia XZ2 Premium. Questo è lo smartphone più potente e costoso della nuova gamma e, a differenza dei "fratelli minori", è dotato di una doppia fotocamera sul retro. Oltre a questo, però, sono presenti anche un display 4K e 6GB di RAM. Insomma, le novità non mancano e la scheda tecnica sembra essere interessante.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Xperia XZ2 Premium monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845, affiancato da 6GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 400GB tramite microSD). A differenza dei concorrenti, il nuovo Xperia offre un display TRILUMINOS da 5,88 pollici con risoluzione 4K (3840x2160 pixel) e tanto di output HDR, che potrebbe risultare utile soprattutto per l'esperienza VR. Tutta da verificare l'effettiva necessità di un pannello di questo tipo su uno smartphone, ma siamo curiosi di testarlo con mano. Di certo la qualità visiva dovrebbe essere molto alta, soprattutto con HDR attivo. Il comparto fotografico è formato invece da una dual cam posteriore composta da un sensore da 19MP Exmor RS da 1/2,3", con pixel da 1,22 micron e apertura f/1.8, e da uno da 12MP in bianco e nero con apertura f/1.6, oltre a una fotocamera anteriore da 13MP. La dual cam offre una stabilizzazione digitale su 5 assi e consente valori ISO molto elevati, 51200 per le immagini e 12800 per i video.

A livello di autonomia, la batteria è da 3540 mAh con Quick Charge 3.0 e dovrebbe garantire di arrivare a sera. Non mancano anche le certificazioni IP65/68 e il sensore di impronte digitali posto sul retro. Ovviamente presenti tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Bluetooth 5.0 passando per la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Le dimensioni dello smartphone sono di 158 x 80 x 11.9 mm, per un peso di ben 236 grammi, davvero elevato rispetto agli attuali top di gamma, superando anche i 202 grammi di iPhone 8 Plus.

Le colorazioni disponibili sono Chrome Black e Chrome Silver. Il design della variante Premium è essenzialmente identico a quello del modello "originale". Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità di Sony Xperia XZ2 Premium, la società giapponese non ha ancora rivelato il tutto in via ufficiale, ma i rumor parlano di un costo inferiore ai 900 euro e di un arrivo sul mercato nel corso della prossima estate.