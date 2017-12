Sony Xperia XZ2: Snapdragon 845 e schermo borderless, sarà l'anno di Sony?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il mercato smartphone nel 2017 è stato trainato dall'arrivo dei telefoni borderless, un'innovazione più importante di quanto si possa pensare. Se a livello di user experience questi non hanno rivoluzionato praticamente nulla, la stessa cosa non si può dire per il look dei device senza bordi dello schermo, che spicca dalla massa. Un vantaggio enorme soprattutto per gli acquisti nei punti vendita, nonché un'innovazione comprensibile da tutti gli utenti, che non necessita di competenze tecniche per essere osservata. Sony, nella sua lineup 2017, non ha incluso nemmeno uno smartphone borderless, con il risultato che neanche quest'anno la gamma Xperia è riuscita a prendersi il giusto spazio. Nel 2018 però le cose potrebbero cambiare, e di molto, visto che finalmente anche la casa giapponese aggiornerà la propria offerta con dispositivi senza bordi dello schermo, riducendoli al minimo indispensabile.



Scuola Sharp

Il mercato della telefonia sta ormai abbattendo molte delle barriere imposte negli scorsi anni. Dalla Cina stanno arrivando in Europa e in Italia sempre più brand, come Xiaomi, ma anche il Giappone non scherza in quanto a brand nazionali che non hanno mai varcato i confini. Tra questi troviamo Sharp, pioniera degli smartphone senza cornici, che in terra natia aveva portato questa tecnologia prima di tutti. Osservando l'immagine leak del prossimo Sony Xperia XZ2 sembra proprio che Sony abbia intenzione di abbandonare il design OmniBalance in favore di uno stile più simile a quello utilizzato da Sharp. Il risultato è uno smartphone che elimina quasi completamente le cornici dello schermo, lasciandole solo nel bordo superiore, dove si notano capsula auricolare e il sensore fotografico. Il colpo d'occhio è interessante, di fatto si tratta di linee nuove per il mercato occidentale, se si escludono smartphone di importazione cinese; un vero punto di rottura con il passato, che potrebbe diventare una svolta per la gamma Xperia. Vista la probabile presenza del dispositivo al Mobile World Congress di febbraio, il lettore di impronte sotto lo schermo non ci sarà, troppo presto per vedere questa caratteristica applicata nella pratica. Possibile invece la sua collocazione nel tasto laterale di accensione o sul retro, non ci sono però indicazioni in merito.

Tornando al display, la scheda tecnica trapelata parla chiaro: Sony ha scelto un aspect ratio 16:9 e non 18:9, una caratteristiche spesso richiesta dagli utenti, visto che il nuovo formato, per quanto spettacolare, non consente una riproduzione dei video a pieno schermo senza tagli dell'immagine. Ottima la scelta di una diagonale da 5.48" mentre la risoluzione è Full HD, con copertura dello standard RGB del 148%. Il SoC sarà un fiammante Snapdragon 845, processore che deve ancora arrivare sul mercato, mentre vengono segnalati 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Al posteriore dovrebbero essere presenti due cam da 12 megapixel, mentre all'anteriore una da 15 megapixel.

Chiudono le specifiche la batteria da 3130 mAh e la certificazione IP68. Curiosa la scelta di una batteria che potrebbe essere considerata "piccola" per un top di gamma, ma ricordiamo che con lo Snapdragon 845 Qualcomm si è concentrata più sull'ottimizzazione che sulle prestazioni pure, potremmo comunque vederne delle belle sul fronte autonomia.

Le informazioni trapelate finora vanno prese con le molle, questa va detto, perché ancora troppo frammentarie e da verificare nelle prossime settimane. Quello che si è visto finora però dimostra come Sony stia preparando un 2018 nel segno del rinnovamento, nella speranza che la gamma Xperia possa tornare a competere con i grandi del settore anche nelle vendite.