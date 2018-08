Sony Xperia XZ3 ufficiale: display QHD+ OLED HDR e Android 9.0 Pie

Il 31 agosto si apriranno ufficialmente le porte dell'edizione 2018 dell'IFA, una delle fiere più importanti in ambito tech, che si protrarrà fino al 5 settembre. Tuttavia, come di consueto, le aziende hanno deciso di anticipare l'evento tramite alcune conferenze dedicate ai loro nuovi prodotti in arrivo. Ovviamente, Sony non è stata da meno, annunciando il suo nuovo smartphone Xperia XZ3, ampiamente previsto dai rumor e i leak che hanno caratterizzato le ultime settimane. Ebbene, come spesso avviene ultimamente, la presentazione si è limitata a confermare le voci di corridoio che si sono susseguite in rete, aggiungendo però importanti particolari riguardanti prezzo e disponibilità del prodotto.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, Sony Xperia XZ3 monta un display Bravia OLED HDR da 6 pollici con risoluzione QHD+ (2880 x 1440 pixel), aspect ratio 18:9 e Corning Gorilla Glass 5, una CPU Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz e 4GB di RAM. Insomma, siamo dinanzi a una configurazione da top di gamma, che sicuramente garantirà ottime prestazioni sia in ambito quotidiano che sul lato del gaming.



L'aspetto più interessante, però, è di certo l'ampio schermo OLED HDR con integrazione X-Reality, che dovrebbe garantire angoli di visione e qualità generale superiori agli altri prodotti appartenenti a questa fascia di prezzo. Non è presente il notch, ma le cornici sono ridotte all'osso e i bordi laterali sono curvi. Troviamo poi 64GB di memoria interna UFS 2.1, sufficiente per la maggior parte degli utilizzi di uno smartphone.

Ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, invece, la mancanza di una dual cam, con Sony Xperia XZ3 che monta un singolo sensore posteriore da 19MP, il quale però dispone di tecnologie come Advanced Motion Eye e Superior auto, ed è comunque in grado di registrare video in 4K HDR e Super Slow Motion Full HD a 960 fps. La fotocamera frontale è da 13MP e dispone delle classiche funzionalità di intelligenza artificiale, come l'ottimizzazione legata all'effetto bokeh.

La batteria è da 3300 mAh e disporrà della ricarica rapida delle funzionalità Battery Care e Smart Stamina. Un altro elemento interessante è sicuramente la presenza nativa di Android 9.0 Pie, l'ultima major release del robottino verde.



Il sistema operativo è anche personalizzato con funzionalità sviluppate dalla stessa Sony, come Side Sense, che richiama un menu con le app più utili attraverso un doppio tap sulla parte laterale dello schermo. Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dall'odierno mercato degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11, passando per il Bluetooth e la porta USB Type-C. Particolarmente avanzato il comparto audio, dove fanno capolino due speaker S-Force Front Surround Sound che supportano la tecnologia Dynamic Vibration System. Stando a quanto dichiarato dalla società giapponese, il nuovo sistema dispone di un'intensità sonora maggiorata del 20% rispetto alla precedente iterazione. Le colorazioni disponibili sono White Silver, Black, Bordeaux e Forest Green. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Sony Xperia XZ3 sarà lanciato a inizio ottobre a un costo di 900 dollari, anche se non è ancora stata confermata la cifra necessaria all'acquisto sul territorio italiano. Per ulteriori informazioni in merito, vi consigliamo di consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale dell'azienda.