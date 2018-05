Spazio: il nono pianeta del sistema solare non è più un miraggio

Lo scorso anno le ricerche degli studiosi Mike Brown e Konstantin Batygin hanno portato nuove prove sulla possibile esistenza di un nono pianeta all'interno del sistema solare. L'idea era stata avanzata per la prima volta il 9 gennaio 2016, quando i due astronomi avevano presentato le loro teorie, raccontando di un possibile pianeta che orbita a una grandissima distanza dal sole, circa 20 volte quella che esiste tra Nettuno e il Sole. Oggi sono arrivate nuove prove sull'esistenza di questo misterioso corpo celeste.



Lo strano caso dei TNO

L'idea dell'esistenza di questo pianeta era nata per giustificare l'avvistamento e l'orbita di alcuni oggetti transnettuniani, o TNO, trans-neptunian objects, corpi ghiacciati che orbitano attorno al sole a una distanza più grande di Nettuno. Gli scienziati avevano individuato due oggetti con orbite posizionate in modo da puntare entrambe verso un'unica direzione, stabilita da un altro oggetto massivo in grado di attirarli con una notevole forza gravitazionale. Questo oggetto, secondo gli studiosi, era proprio il nono pianeta. Batygin aveva spiegato nelle sue ricerche che la loro orbita doveva essere randomica e non così precisa come apparso negli avvistamenti. L'ingombrante presenza dell'enorme corpo celeste giustificherebbe questo comportamento e, secondo i calcoli effettuati, la sua orbita sarebbe direttamente correlata alla presenza di questi oggetti. Quello con cui si avrebbe a che fare è un agglomerato 4 volte più grande della Terra, con una massa 10 volte maggiore e una distanza dal sole incredibile, a tal punto da impiegare dai 10.000 ai 20.000 anni per compiere una singola orbita.



Nuove prove

Gli studi di Brown e Batygin sono stati recentemente portati avanti da un gruppo di astronomi internazionali della Caltech. Le loro recenti scoperte ci parlano di un nuovo oggetto che potrebbe essere influenzato dal fantomatico nono pianeta: si tratta del 2015 BP519 (Caju), una massa osservata per la prima volta tre anni fa. L'orbita di Caju sarebbe quasi perpendicolare al piano dove risiedono abitualmente tutti i pianeti: l'immagine interattiva che troviamo qui ci aiuta ad avere un'idea più chiara sulla sua traiettoria. Il team di studiosi ha prodotto alcuni modelli matematici capaci di spiegare come la possibile presenza del "pianeta misterioso" possa aver influenzato la strana angolazione riscontrata nel piano di movimento di Caju.



Si tratta però di semplici modelli, teorie che aprono scenari inediti ma che mancano ancora di una prova tangibile capace di dissipare ogni dubbio. La lontananza del pianeta e la sua posizione incerta, uniti alle limitazioni dei nostri odierni strumenti, rendono per ora impossibile ogni certezza, ma chissà che in futuro, con l'avanzare degli studi, non si possa avere la conferma che tanto cerchiamo, quella che porrà fine all'ennesimo grande mistero del nostro infinito Universo.