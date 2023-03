SPID e Identità Europea: a che punto siamo e cos'è l'EU Digital Wallet

La proposta del Governo di eliminare lo SPID a favore di una promozione maggiore della Carta d'identità Elettronica, ormai presente nelle tasche di quasi tutti gli italiani, ha suscitato non poche polemiche e discussioni.

Lo SPID, che abbiamo conosciuto durante la pandemia, è ormai entrato nel quotidiano della collettività grazie anche ad iniziative come il Cashback di Stato e l'applicazione IO della Pubblica Amministrazione.

Secondo gli ultimi numeri, oltre un italiano su due ha SPID e CIE, dati che dipingono una penisola come un Paese sempre più digitale con un'ampia gamma di servizi supportati.



Di pari passo con questa partita nostrana, che però non ha fatto segnare molti aggiornamenti dopo le prime esternazioni degli esponenti del Governo, ne sta andando avanti anche una a livello continentale su cui la Commissione sta già lavorando da tempo: la possibilità di lanciare un'identità digitale europea da mettere a disposizione di cittadini e imprese UE.



L'European Digital Identity come priorità

Nel discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula Von Der Leyen, la Presidente della Commissione Europea ha delineato quelli che saranno gli elementi fondamentali di questo nuovo strumento, che rientra tra le priorità delineate nel piano in scadenza nel 2024.



Secondo la Von Der Leyen, l'European Digital Identity (da ora in poi eID) dovrà rappresentare uno strumento sicuro che andrà a comporre un portafoglio digitale di servizi per dare pieno accesso alle informazioni sui nostri dati personali, tutto questo perché "ogni volta che un'applicazione o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale o di accedere facilmente tramite una piattaforma, non abbiamo idea di cosa accada ai nostri dati.

La Commissione Europea proporrà un piano di creazione di una eID di cui ogni cittadino può fidarsi e che può utilizzare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa: dal pagamento delle tasse al noleggio delle biciclette".

L'eID, di fatto, vuole rappresentare un'estensione della Carta d'Identità Nazionale, che è riconosciuta in tutti i paesi dell'Unione Europea.



Tra i principali obiettivi strategici c'è la creazione di un portafoglio d'identità digitale europeo, sotto forma di app per smartphone e altri dispositivi, che dovrà consentire l'identificazione sia online che offline, la memorizzazione e scambio di informazioni fornite dai Governi (come i dati anagrafici), l'archiviazione e lo scambio di informazioni fornite da fonti private ritenute attendibili e il loro utilizzo in tutti gli Stati per ottenere certificati di residenza, lavoro o studio.



Una UE sempre più digitale

Alcuni studi effettuati dalla Commissione hanno evidenziato come un sistema di questo tipo sia ormai diventato imprescindibile per gli evidenti limiti degli "SPID".

I dati dell'UE, infatti, mostrano come solo il 60% della popolazione europea sia in grado di utilizzare le identità elettroniche nazionali altrove e solo il 14% dei principali identity provider consenta l'autenticazione transfrontaliera: ciò vuol dire che, ad esempio, lo SPID italiano può essere usato solo per l'autenticazione in Italia e non in uno dei 14 stati membri, una limitazione non di poco conto in un mondo sempre più interconnesso.

Con l'eID, l'UE vuole permettere ad aziende e consumatori di confermare in via elettronica la loro identità per accedere ai servizi pubblici e non di tutti gli stati membri: ad esempio sarà possibile aprire un conto bancario in un altro Paese, mentre le aziende potranno integrare il sistema per ampliare la base di clienti.



Gli utenti, a loro volta, avranno la possibilità di usare l'eID per certificati medici, per presentare dichiarazioni dei redditi, noleggiare un'auto utilizzando la patente di guida digitale, effettuare il check-in nelle strutture alberghiere, conservare le ricette mediche e i piani terapeutici per utilizzarli ovunque in Europa o fare domande per l'università.

Sulla scia di quanto fatto dall'Unione Europea con il regolamento sul GDPR per il trattamento dei dati personali, anche l'eID metterà nelle mani degli utenti una dashboard per controllare a 360 gradi l'uso dell'identità: nel momento in cui si effettuerà il login con l'Identità Digitale Europea, infatti, sarà possibile ottenere il pieno controllo su quali informazioni e dati condividere con terze parti, tenendo traccia di tali condivisioni per capire per cosa vengono utilizzati.



Si lavora già sull'EU Wallet

Negli ultimi giorni sono stati fatti dei notevoli passi in avanti verso una prima proposta di lancio anche per il cosiddetto EU Wallet, con la Commissione Europea che ha pubblicato il toolbox che dovrà servire per la sua realizzazione.

In concomitanza, poi, è stato anche stilato un cronoprogramma di progetti pilota che dovrebbero prendere il via nella prima metà del 2023.

Da quanto emerso, l'Unione Europea vorrebbe puntare a utilizzare questo EU Wallet per archiviare anche la patente di guida (anch'essa europea, visto che è stata armonizzata da tempo), le patenti professionali, la piattaforme eHealth per la salute digitale e le credenziali educative.

Ovviamente è lecito attendersi estensioni e modifiche in sede di approvazione della normativa che dovrà regolamentare l'utilizzo dell'eID. Ciò che resta da capire, a questo punto, è se l'eID prenderà davvero il posto degli SPID nazionali o meno.