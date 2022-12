Splinternet: il Metaverso e la balcanizzazione del World Wide Web

Tutti abbiamo una precisa immagine di Internet in testa: spesso è quella di una rete globale di interconnessioni che, nel giro di qualche frazione di secondo, può metterci in comunicazione con chiunque si trovi sulla faccia del pianeta. Non è un caso che locuzioni come "World Wide Web" e "rete" siano ormai sinonimo di "Internet".

Eppure, i dati ci danno una visione molto diversa di quel grande sistema di legami e connessioni che definiamo proprio Internet: non solo il 33% del mondo non ha ancora accesso al web, ma al contempo il processo di "balcanizzazione" della rete, noto anche come "Splinternet" ha distrutto ogni aspirazione verso un sistema che sia davvero globale, unico, aperto a tutti e privo di controllo.

L'elemento più preoccupante? Splinternet è andato peggiorando continuamente negli ultimi anni.



Staccarsi dal World Wide Web

Cerchiamo innanzitutto di capire cosa si intende per Splinternet. La balcanizzazione di Internet è la divisione di quest'ultimo in tante sotto-reti scollegate l'una rispetto all'altra, ciascuna con il proprio bacino di utenza, che può essere nazionale, continentale o internazionale.

Le basi di questa frattura del web in tante reti diverse sono molteplici: al momento, laddove vi sono delle divisioni i motivi sono politici e culturali, ma nulla vieta che alla base di queste ultime possano esserci ragioni sociali, religiose o persino meramente tecnologiche.

Il termine Splinternet nasce nel 2010, quando un pezzo dell'Economist parla di "potenti forze che stanno cercando di balcanizzare il web", riferendosi in quel caso a Pechino.

La Cina, infatti, possiede sin dalla fine degli anni Novanta quello che oggi viene chiamato il "Grande Firewall": una sorta di Muraglia Cinese 2.0 che serve a tenere lontane dagli occhi del pubblico nazionale tutte le pagine web considerate "controverse".

Con il tempo, il numero delle pagine bloccate è aumentato a tal punto da creare in Cina una versione "nazionale" di Internet, composta quasi unicamente da siti web in lingua cinese, applicazioni di origine cinese e servizi online (come piattaforme di streaming e social network) ancorati entro i confini del Paese.



La Cina, però, non è l'unica nazione a controllare strettamente il "suo" web: anche la Russia ha una serie di regole per la gestione di Internet, raccolte nella Sovereign Internet Law del 2019, che di fatto dà alla politica il potere di decidere cosa viene mostrato e cosa no sul web del Paese.

La guerra in Ucraina e le differenze tra le notizie sull'andamento del fronte circolanti dentro e fuori la Russia sono proprio un esempio di questa manipolazione dell'accesso a Internet da parte della politica, di cui spesso i cittadini nemmeno si rendono conto.

Anche in Italia, negli Stati Uniti e in vari Paesi del mondo esistono forme di balcanizzazione che però vengono comunemente accettate perché considerate eticamente corrette: per esempio, i siti web di pirateria vengono bloccati dalle autorità giudiziarie, così come avviene con portali dai contenuti controversi dal punto di vista legale. Le maglie di questa censura possono, dunque, essere più o meno strette: se quelle a cui noi occidentali siamo abituati sono particolarmente larghe e, soprattutto, non dipendono da criteri politici, il che le rende più facilmente sopportabili; quelle di altri Paesi, come le già citate Cina e Russia, sono più restrittive, e tendono a cambiare più in profondità la fisionomia dell'Internet nazionale.



Vi sono anche casi di nazioni che censurano contenuti con finalità religiose, come avviene per esempio in Iran, in Afghanistan, in diversi Stati della penisola araba e in Turchia.

Accanto alla creazione di firewall e al blocco di specifici siti e applicativi web, però, ci sono altre vie tramite cui un Governo può "staccarsi" dal resto di Internet. La prima, ovviamente, è quella di "spegnere" fisicamente Internet su scala nazionale. Questa strategia è stata adottata in misura incrementale in Russia negli ultimi anni come strumento per sedare il dissenso pubblico ed evitare la circolazione di notizie scomode, ma viene usata molto spesso in India e in Paesi dove sono in corso conflitti civili, come il Myanmar e l'Etiopia.



In totale, nel 2021 sono stati 34 i Paesi del mondo che hanno portato avanti degli shutdown totali, ancorché momentanei, del proprio web nazionale, alcuni dei quali hanno anche aderito alla Dichiarazione per il Futuro del Web.

Un'altra via per staccarsi dal world wide web è quella di recidere fisicamente i cavi di collegamento al resto della rete: in questo caso, fortunatamente, i Paesi che possono permettersi di farlo sono pochissimi.

Anzi, praticamente può farlo solo la Cina: Pechino, infatti, è collegata al resto dell'Internet globale tramite un solo cavo sottomarino, il che renderebbe piuttosto semplice per le autorità cinesi distruggerlo in caso di crisi mondiale, ammesso ovviamente di avere una struttura interna adatta a far fronte al blocco dei servizi esteri.

La Russia, invece, non potrebbe raggiungere tale risultato, perché le sue interconnessioni fisiche con il resto del mondo sono ben più numerose.



L'Internet delle Big Tech e delle applicazioni

Da questa panoramica potrebbe essere emersa una visione parziale della balcanizzazione del web, per la quale Internet è il campo di un conflitto tra nazioni, dove il confine tra protezionismo e liberalizzazione delle reti interne è essenzialmente una questione politica.

La realtà è che, da almeno dieci anni a questa parte, le cose non stanno più così.

Certo, la Cina resta fuori dal world wide web soprattutto per ragioni politiche, ma vi sono anche motivi culturali: con una rete monopolizzata da contenuti in inglese e che ammiccano a una cultura occidentale od occidentalizzata, anglofona e filo-americana, per dei Paesi conservatori dal punto di vista culturale e linguistico l'idea di rimanere lontani dalla rete sembra particolarmente invitante.

Non solo: aprirsi al web significa anche aprirsi alle compagnie, alle piattaforme e alle applicazioni che lo dominano. Significa aprirsi a Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, che negli ultimi anni sono state tutte al centro di più e più scandali di ogni tipo. Il timore è che la libera azione di queste compagnie possa finire per danneggiare intere economie nazionali, impedendo qualsiasi forma di concorrenza su base statale e uniformando i sistemi economici su un solo modello, che è di nuovo quello occidentale e americano, impoverendo i Paesi che vengono "colonizzati" in questo modo.



A questo si aggiunga che, dal momento che le grandi compagnie del web sono quasi tutte nate negli Stati Uniti, molti legislatori esteri temono che possano essere politicamente vicine a Washington, aiutando gli USA a propugnare la propria agenda politica all'estero, anche laddove questa non è vista di buon occhio.



Il ruolo delle Big Tech in questo iter di frammentazione del web è però ancora più profondo, e raggiunge il cuore stesso di Splinternet. Accanto alla divisione del web su basi nazionali, se ne è affermata una legata agli ecosistemi e alle applicazioni prescelte da ciascun utente: pensiamo per esempio alla "Everything App" svelata da Elon Musk, all'ecosistema integrato di Facebook, Instagram e Whatsapp, ma anche a quello di WeChat in Cina.

Si tratta di sistemi che permettono, utilizzando pochissime applicazioni (addirittura una sola, nel caso di WeChat) di effettuare qualsiasi tipo di operazione possibile per il consumatore medio: dai messaggi alle chiamate, dai trasferimenti di denaro agli acquisti sul web, dalla prenotazione di visite mediche alla spesa online.

Ovviamente, usare uno di questi ecosistemi non preclude la possibilità di avere un account sugli altri, ma pone una soglia di sbarramento molto alta per chi desidera passare da un servizio alla concorrenza. In questo modo si ottiene una frammentazione del web non tanto su basi nazionali, ma aziendali: per esempio, chi compra sul marketplace di Facebook non vede i prodotti in vendita su Amazon, su Ebay o sugli shop di TikTok, e viceversa. Tanto più questi sistemi diventeranno pervasivi, magari con la creazione di hardware dedicati per ciascuno, tanto più Splinternet diventerà tangibile, benché non come gli esperti pensavano.



Splinternet nel Metaverso

Qui entra in gioco il Metaverso. Come spiega l'interessantissimo longread dell'ISPI "Il Futuro di Internet", che vi consigliamo assolutamente di leggere se volete approfondire le questioni toccate in questo articolo, proprio nel Metaverso lo Splinternet nazionale e quello aziendale potrebbero sommarsi tra loro, con risultati potenzialmente nefasti. Da una parte, per esempio, nessuno Stato vuole essere l'ultimo arrivato nella corsa al Metaverso, che ormai è unanimemente (e forse troppo precocemente) considerato la più grande novità tecnologica del prossimo decennio, con la capacità di influenzare e modificare la vita di milioni di persone su tutto il pianeta.



Da ciò ne consegue che mai la Cina sarà disposta a sottostare a un gioco le cui regole saranno dettate da Washington, e viceversa. Dall'altra parte, non c'è una singola Big Tech che voglia rischiare di rimanere indietro nella creazione di un suo Metaverso, o quantomeno di un ecosistema che ne contempli uno. Per fare qualche esempio, Meta ha già una linea di visori attiva da qualche anno, mentre in Cina sia Tencent che Baidu stanno investendo nei propri Metaversi grazie anche a delle sovvenzioni economiche non troppo velate da parte del PCC.

Apple lancerà Apple AR nel 2023; nello stesso periodo arriverà PSVR 2 di Sony. Microsoft, Google e Samsung sarebbero a loro volta al lavoro su dei dispositivi dedicati, ciascuno con le proprie tecnologie e degli ecosistemi dedicati.



Se queste sono le basi, il Metaverse Standards Forum non avrà neanche il tempo di partire che già dovrà arrendersi alla realtà: nessuna azienda vuole uno standard a cui conformarsi perché tutte sperano di riuscire a sovrastare le altre, o quantomeno di ritagliarsi una nicchia di utenti sufficientemente affezionati da poter popolare stabilmente un mondo virtuale separato dagli altri generando guadagni nelle casse di chi lo gestisce.

E se davvero il Metaverso dovesse essere una rivoluzione globale come quella che alcuni si aspettano, per via della quale tra dieci anni tutti trascorreremo buona parte della nostra vita in un mondo virtuale, la conformazione attuale di Internet e la piega che sta prendendo il "nuovo" web ci fanno pensare che la Terra 2.0 sarà segnata da confini ancora più rigidi di quelli già esistenti, che separeranno in via quasi definitiva persone provenienti non solo da contesti sociali e geografici diversi, ma anche gli utenti di un Metaverso dai membri di un altro, ingigantendo i poteri politici e sociali delle Big Tech a discapito tanto delle capacità di libera scelta dell'utenza quanto di quella regolatrice dei Governi e delle istituzioni internazionali.



Immagini e mappe via:

University of Toronto Citizen Lab; The Economist; Carnegie Endowment for International Peace; Jon Radoff su Medium; CNN Business; Visual Capitalist; CB Insight; Al Jazeera.