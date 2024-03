SSD, prezzi in aumento dal 2023 al 2024: quando acquistare?

Gli ultimi anni sono stati di profonda trasformazione per il settore delle memorie di archiviazione, in cui i vecchi sistemi sono stati in larga parte rimpiazzati dalle unità a stato solido su interfaccia M.2 PCI Express. Sempre più longevi e affidabili, questi drive sono tra l'altro anche molto più performanti. Per via degli innumerevoli vantaggi apportati al mercato PC, gli SSD NVMe M.2 sono ormai una scelta quasi obbligata.

Oltre alla promessa di prestazioni al top con una maggiore diffusione degli SSD PCIe Gen5 ultraveloci nel 2024, la comparsa di nuovi e agguerriti player di seconda fascia ha reso anche i prezzi più accessibili, ma la situazione è molto più complessa e mutevole di così: le prime avvisaglie sull'inversione di questa tendenza si sono avute già nell'ultimo periodo del 2023, ma come andrà il prossimo futuro?



Prezzi in aumento

La risposta breve è che i prezzi sarebbero destinati a salire seguendo il trend degli ultimi trimestri e a guidare in questa direzione sarebbero proprio i produttori.

Nel periodo post-pandemico c'è stata una lieve contrazione dovuta anche a un progressivo rallentamento nella domanda, ma già nel Q4 2023 sia WD che Phison annunciarono un aumento dei prezzi sulle memorie NAND, proprio in risposta a una ripresa nell'interesse da parte del pubblico.

Il produttore americano, nello specifico, prevedeva aumenti cumulativi fino al 55% entro i prossimi anni.

I big del settore hanno remato un po' tutti nella stessa direzione, riducendo le spedizioni e dunque l'offerta per provare a porre un freno al crollo della domanda, riuscendo a far riprendere anche le quotazioni delle memorie e dei chip NAND.

Dopo aver posto le basi rallentando l'offerta, nel quarto segmento dello scorso anno è successo: un significativo aumento nei prezzi all'ingrosso, il +9%, nella finestra da ottobre a dicembre 2023 per le unità SSD TLC, il primo trimestre di aumenti dopo nove consecutivi in calo.



Secondo i dati diffusi da TrendForce, le entrate nel medesimo periodo sono aumentate per tutta l'industria delle memorie NAND, con una crescita del 24,5% rispetto al trimestre precedente.

A guidare il settore è Samsung, che ha visto migliorare non solo lo share complessivo, dal 31,4 al 36,6%, ma anche i ricavi (44,8%). Secondo posto per il gruppo SK, che comprende sia SK Hynix che Solidigm e che consolida la propria posizione con un +1,4% di share e una crescita del 33,1% nei ricavi.

Le previsioni per il nuovo anno parlavano di un aumento in doppia cifra su base mensile, andando a delineare un quadro che potrebbe portare i consumatori a operare una scelta d'acquisto anzitempo, per scongiurare il rischio di dover comprare a cifre ben superiori.

Che i prezzi siano generalmente in crescita è evidente e questo si riflette anche sul mercato italiano. Indipendentemente dal tipo di unità, dalla capienza e dal marchio, il fondo si è toccato intorno alla fine dell'estate del 2023 con un'inversione di tendenza piuttosto visibile e repentina.



Da novembre 2023 a gennaio 2024, i prezzi sono aumentati in misura variabile con picchi intorno alla fine dell'anno. Attualmente, questo aumento si misura nell'ordine dei 10-20 euro sia per le unità da 512GB che per le opzioni più capienti, con una percentuale che varia, chiaramente, sulla base del prezzo di partenza rendendo più convenienti i tagli più generosi.

Difficile dare una risposta a chi si chiede se sia il caso di acquistare subito o attendere, poiché la situazione internazionale non consente di fare previsioni troppo proiettate in avanti.

Storicamente, però, il primo trimestre dell'anno non è mai stato il più brillante in termini di vendite per l'elettronica e per l'informatica più nello specifico: anche questo è verificabile andando a guardare i prezzi, che da gennaio in poi sono rimasti sostanzialmente invariati per gran parte delle unità in vendita al dettaglio.

Un elemento, quest'ultimo, che potrebbe contribuire a rendere più semplice la decisione per gli indecisi. Quanto al futuro, staremo a vedere.