SSD Samsung 990 Pro: a tutta velocità su PC e PlayStation 5

Samsung è da sempre un punto di riferimento per qualità, affidabilità e prestazioni delle sue memorie a stato solido, piazzandosi da oltre vent'anni ai vertici del mercato. I suoi prodotti della Serie 900, soprattutto, rappresentano per certi versi il benchmark di ogni generazione di unità di archiviazione e il Samsung 990 Pro ne è solo l'ennesima conferma. Scopriamo insieme le sue caratteristiche distintive.



Pronti per tutte le sfide

A saltare subito all'occhio, se si parla del 990 Pro di Samsung, è certamente la sua compatibilità con PlayStation 5. Quando Sony ha deciso di aprire le porte alle espansioni di memoria sulla sua console di nona generazione, ha anche diffuso i suoi stringenti requisiti tecnici.

Questo per evitare di creare un collo di bottiglia in quelli che sono gli standard prestazionali e di caricamento della casa nipponica. Il motivo per cui il Samsung 990 Pro riesce a soddisfare tali requisiti è da ricercare in primis nel pieno supporto allo standard PCI Express Gen4 ad alte prestazioni.

Grazie a questa caratteristica, l'unità a stato solido di Samsung riesce a garantire specifiche eccezionali in termini di velocità, sia di lettura che di scrittura sequenziale.

Dando un'occhiata ai numeri, il modello 990 Pro è capace di offrire velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e di scrittura fino a 6.900 MB/s, spingendo quasi al limite lo standard PCIe Gen4 e la sua banda in entrambi i casi . Basti pensare che, nella sola scrittura sequenziale siamo il 30% più in alto rispetto al 980 Pro, altro modello di punta della casa sudcoreana.



Molto interessanti anche i valori espressi in termini di lettura e scrittura casuali, che si attestano rispettivamente su valori fino a 1.400K e 1.550K IOPS, fino al 55% più veloce sempre rispetto al 980 Pro.

Diversamente rispetto a quanto osservato nella recensione del Samsung 990 Pro da 2TB, il modello in foto da 4TB può invece spingersi fino alla bellezza di 1.600K IOPS, i numeri migliori sulla piazza.

Questo genere di performance, al contrario di quanto si possa immaginare, non è affatto un mero esercizio di stile. Ormai da diversi anni, infatti, soprattutto il mercato videoludico ha dimostrato di poter beneficiare enormemente da questo genere di numeri, offrendo non solo prestazioni migliorate nei tempi di caricamento al primo avvio e nel caricamento di nuovi scenari, ma anche nuove possibilità di gameplay, come ha sapientemente dimostrato la straordinaria prova di Ratchet & Clank: Rift Apart su PC. Quello di Insomniac è forse il caso più lampante di come le nuove tecnologie possano contribuire a rompere le barriere e ad aprire le porte, stavolta è il caso di dirlo, a nuove dimensioni di gioco.



Per la gestione dei dati e per garantire tali prestazioni sul 990 Pro, l'azienda fa affidamento su un controller autoprodotto a 8 nanometri, il primo su tale processo produttivo, con memorie V-NAND MLC a 3-bit, sempre prodotte da Samsung.

Oltre a guardare alle performance, nello sviluppo del suo flagship Samsung ha pensato anche all'efficienza, confezionando un'unità di gran lunga più attenta ai consumi rispetto alla media.

Guardando sempre al solito 980 Pro, è interessante notare come il 990 Pro sia in grado di trasferire quasi il doppio dei dati a parità di consumo. Secondo i dati raccolti da Samsung, dove il primo raggiunge gli 877 MB per Watt, il top di gamma è capace invece di arrivare a ben 1.319.

Altrettanto importante la gestione termica, per evitare spiacevoli sorprese. Per questa ragione, Samsung ha adottato un approccio multimodale, in cui a un controller completamente rivestito in nichel ha deciso di affiancare un algoritmo di controllo termico e la tecnologia Dynamic Thermal Guard. Se tutto ciò non dovesse bastare, c'è sempre il caro vecchio dissipatore di calore, per tenere i dati al sicuro anche in maniera più... "fisica".

Insomma, un drive che consuma meno ma anche più veloce e più affidabile.

Con una capienza a scelta fra tre tagli di memoria, ovvero 1TB, 2TB e 4TB, il 990 Pro viene proposto sul mercato italiano con prezzi a partire da 149,99 euro sul portale ufficiale.