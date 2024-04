Steam Deck, PS Portal o Legion Go: quale handheld è il migliore?

Nel pieno di quella che possiamo definire come la prima generazione dei nuovi handheld da gioco, che non possono più essere definiti a tutti gli effetti come console portatili per via delle loro potenzialità oppure di alcuni limiti intrinseci che li allontanano decisamente da parenti come PSP e GameBoy, possiamo iniziare a tirare le somme sulle proposte più gettonate e chiacchierate degli ultimi tempi.

Possiamo suddividere l'offerta in tre categorie principali. La più larga ed eterogenea dei device con Windows, quella dei dispositivi per Cloud e Remote Play e Steam Deck, che gioca un campionato a parte.

Abbiamo provato tre di questi device, Legion Go, PS Portal e Steam Deck, per diverso tempo. Ma quale formato ci ha convinto di più nel medio e lungo periodo?



La più completa: Legion Go

Eleggendo l'handheld di Lenovo come il più completo non vogliamo escludere gli altri device animati da Windows ma includerli, sebbene proprio Legion Go rispetto a qualunque altra proposta vanti diverse feature esclusive, di cui parleremo ma che non hanno influenzato il giudizio di massima sulla categoria.

La forza - e grande debolezza, allo stesso tempo - di macchine come Legion Go e ROG Ally, in effetti, è proprio il sistema operativo. Windows 11 rappresenta la chiave di volta per un'esperienza davvero completa, ma al tempo stesso è anche l'anello più debole in termini di continuità e affidabilità nell'immediato.

Un handheld animato da Windows può dare enormi soddisfazioni a chi è più abituato a "smanettare" con il PC e cerca questo tipo di approccio. Con questo OS, di fatto, si può avere libero accesso a tutto l'universo gaming attualmente presente su PC, a partire dai client e relativi giochi, in maniera del tutto nativa. Parliamo di Steam, naturalmente, ma anche di Epic Games, Ubisoft Connect, GOG, Rockstar, Red, e Battle.net. Tutti disponibili, tutti a portata di clic, senza particolari operazioni da compiere o software di terze parti da installare per renderli disponibili.



Per non parlare del Microsoft Store: chi ha il Game Pass potrà scegliere di installare i propri giochi preferiti, anche in questo caso in maniera nativa, oppure di riprodurli in cloud tramite l'app ufficiale preinstallata sul PC.

A proposito di Cloud, neanche a dirlo, anche in questo caso si potrà ragionare in termini di app native, GeForce Now, PS Remote Play e PS Plus Premium inclusi, anche qui senza essere vincolati all'utilizzo delle analoghe versioni browser o, peggio, app sviluppate da terzi.

D'altro canto, Windows significa anche una piattaforma più frammentata (paradossalmente, in un certo senso, dal momento che di fatto l'hardware è sempre quello, ovvero i Ryzen Z1 e Z1 Extreme di AMD) e un'esperienza che può variare enormemente da utente a utente, tra bug, crash sporadici e processi che smettono di funzionare casualmente. La stessa interfaccia desktop può rappresentare un'arma a doppio taglio, offrendo tutte le sue potenzialità ma anche i limiti di un approccio molto più macchinoso, soprattutto fuori casa o quando ci si vuole rilassare giocando nell'immediatezza.



Passando a Legion Go, nello specifico, la macchina messa a punto da Lenovo offre dei vantaggi considerevoli rispetto ai competitor, a partire dal display, più ampio e definito, ma non solo.

Abbiamo molto apprezzato i pad removibili e il piedistallo incorporato (come quello di Nintendo Switch e dei tablet Surface, per intenderci). Molto interessante la funzione FPS, che trasforma il pad destro in un vero e proprio mouse ottico da tavolo.

Tuttavia, le app di Lenovo non sono tra le più ottimizzate sulla piazza, gli stessi pad sporadicamente smettono di essere letti in-game e le prestazioni sono buone ma non sempre esaltanti. Nonostante ciò, abbiamo apprezzato nella sua semplicità l'interfaccia di gestione delle risorse tramite pannello laterale, che consente di switchare tra risparmio energetico e prestazioni estreme in uno schiocco di dita.

Dulcis in fundo, la batteria. Ricarica rapida a parte, due ore o poco più di gameplay potrebbero scoraggiare molti appassionati "della domenica", ma chi cerca un tablet con fortissima propensione verso il gaming e un utilizzo più trasversale, troverà pane per i suoi denti.

Per approfondire il discorso, vi lasciamo alla nostra recensione di Legion Go.



Il più console-like: Steam Deck

Quando è arrivato ha scombussolato un po' tutto il mercato. L'handheld di Valve rappresenta per certi versi il gold standard per in termini di console experience in mobilità. Grazie alla migliore versione possibile di SteamOS, infatti, Deck riesce a offrire il meglio della semplicità e dell'immediatezza di un'interfaccia votata alla navigazione tramite pad, dando al tempo stesso la possibilità di passare a un più trasversale ambiente desktop, nel caso in cui si voglia lavorare o effettuare qualche operazione più elaborata.

Desktop e modalità BigPicture vengono trattati cosmeticamente come due ambienti distinti e separati e non come un'interfaccia in esecuzione su un ambiente di lavoro, cosa che la contraddistingue enormemente rispetto alle console dotate di Windows e che la rende più stabile e affidabile soprattutto se si tende a giocare a spizzichi e bocconi.



Steam Deck, rispetto a Windows, significa anche ottimizzazione: un ambiente che generalmente consuma di meno in standby e in gioco (complice un hardware più datato e meno potente), ma anche giochi dotati di profili specifici per questa macchina, che permettono di trarre il massimo in termini di framerate e consumi, arrivando a sorprendenti prove sul campo come quella di Elden Ring, God of War o, meglio ancora, Cyberpunk.

Qui le cose però si fanno più limitate in termini di compatibilità, perché Steam Deck consente l'accesso diretto, immediato e nativo solo al catalogo Steam, ma è possibile installare giochi da altri client, come Epic e GOG, attraverso software di terze parti da configurare tramite desktop. Questi giochi, tuttavia, non godranno delle ottimizzazioni specifiche pensate per Deck.

Blocco quasi totale per il catalogo Microsoft, con i giochi che non possono essere installati sulla macchina, ma solo riprodotti in cloud. Quel che è peggio, non tramite app ma solo mediante browser. Per fortuna, esiste una semplice guida per configurare Xbox Cloud Gaming su Steam Deck tramite browser Edge, che funziona comunque molto bene.

Stesso discorso per GeForce Now, che gira rigorosamente tramite browser, mentre per il Remote Play da PlayStation si dovrà passare da software di terze parti.

In ogni caso, il cloud gaming su Steam Deck è molto gradevole, per quanto macchinoso da configurare.

Chiudiamo con l'autonomia, che inizialmente faceva storcere il naso ma che, con l'arrivo dell'agguerrita concorrenza di Windows, non è più sembrata tanto male: in effetti, a parità di gioco (ma parliamo di esperienza nativa, dunque giochi Steam ottimizzati) spesso il suo hardware più datato - Van Gogh VS Z1 Extreme - riesce a giocarsela sia in termini di FPS che di autonomia con gli handheld della concorrenza, producendo un framerate generalmente più stabile e un'autonomia spesso superiore di almeno il 30% (circa un'ora di gioco in più).

Per un quadro più completo, potete fare affidamento sulla nostra recensione di Steam Deck.



Croce e delizia: PS Portal

La categoria degli handheld dedicati al cloud offre opzioni decisamente più aperte e trasversali rispetto a PS Portal, ma abbiamo comunque scelto lei per via dell'enorme dibattito scaturito sin dal giorno della sua presentazione.

Quella di Sony (qui la nostra recensione di PS Portal) non è neanche definibile come un handheld per il cloud gaming, dal momento che supporta esclusivamente il remote play dalla propria console PS5.

Da qui il nome, fortemente evocativo: un portale d'accesso alla macchina principale.

Partiamo dal nome perché, nonostante le critiche, Sony è sempre stata aperta e franca sull'utilità di questo device. Non è una console, ma solo un tramite, per una gaming experience superiore anche in mobilità.

Se proprio dobbiamo dirla tutta, poi, PS Portal ci riesce benissimo. E tra tutti, forse è il prodotto che più di tutti ci ha convinto nell'utilizzo di tutti i giorni, proprio in virtù dei suoi limiti, stampati a caratteri cubitali da ogni parte.



Per questa ragione, secondo la nostra opinione, non si può parlare di Portal partendo dal lato tecnico, bensì esperienziale, poiché quasi ogni aspetto di questa periferica è curato alla perfezione per offrire un'esperienza da divano (o da gabinetto, a seconda delle preferenze) semplicemente inattaccabile.

Il "quasi" è d'obbligo, perché Portal purtroppo porta con sé alcuni difetti di gioventù che con un lancio meno frettoloso e raffazzonato si sarebbero potuti evitare, come la fastidiosa posizione della porta USB-C o quella degli analogici, che costringe a mangiarsi parti di schermo coprendolo con i pollici.

Tuttavia, proprio il display è una gioia per gli occhi e consente di godere di un'esperienza da divano (o, di nuovo, da WC) a cinque stelle, a patto di avere una buona connessione casalinga e una copertura adeguata in tutte le stanze o, perlomeno, in quelle in cui intendete utilizzarla. Non è necessario che la vostra PS5 sia collegata tramite Ethernet, ma è consigliabile.

Alcuni dei limiti artificiali di PS Portal stonano in quella che è stata un'esperienza davvero piacevole, e parliamo dell'incompatibilità dei dispositivi Bluetooth e di quella di non poter giocare in cloud, ma quest'ultimo aspetto, perlomeno, era chiaro sin dal primo giorno.

Ottima l'autonomia, così come l'ergonomia. Il DualSense completa un'offerta ottima a un prezzo abbordabile.

Forse non per tutti, la maggior parte degli appassionati di gioco remoto preferirà macchine più aperte come Logitech G Cloud o Steam Deck che comunque hanno un prezzo piuttosto contenuto, ma la proposta di Sony per rapporto qualità/prezzo/esperienza è probabilmente la migliore nel suo genere, con tutti i limiti del caso.