La storia dei chatbot: l'evoluzione dal lontano 1966 a ChatGPT

Oggi parlare di chatbot è normale, grazie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che c'è stato negli ultimi anni (basti pensare che ormai si parla di Intelligenza Artificiale Generale in arrivo entro 5 anni da parte di NVIDIA).

Una conversazione in linguaggio naturale tra uomo e macchina era già possibile, però, da ben prima del 2023. Il termine "chatbot", anche noto come "chatterbot", non è nuovo nel mondo della tecnologia e dal 1966, quando fu creato ELIZA, sono stati realizzati numerosi software capaci di ingannare l'utente sulla reale identità dell'interlocutore durante una conversazione: ecco a voi la storia dei chatbot.



Da ELIZA a ChatGPT, oltre mezzo secolo di innovazioni

Sono passati più di 50 anni da quando Joseph Weizenbaum, professore del MIT, pubblicò un articolo sull'esperimento ELIZA, un primo software per lo studio della comunicazione tra esseri umani e macchine. Oggi lo definiremmo "chatbot" o "chat bot".

Nonostante non fosse particolarmente indicato, le persone impiegavano ELIZA per discutere questioni personali e riflessioni.



ELIZA era meticolosamente progettato per dare l'impressione di un colloquio autentico; Weizenbaum osservò: "Nell'intelligenza artificiale, le macchine sono create per apparire straordinarie, spesso abbastanza convincenti da ingannare anche l'osservatore più attento. Ma quando il funzionamento viene esposto, la magia sparisce, lasciando solo rigide istruzioni".



Nel 1966, ELIZA rappresentava un esperimento di debugging: il chatbot offriva opzioni predeterminate, ribadendo talvolta le parole dell'utente nella finestra d'input; tuttavia, apriva la strada a una rivoluzione le cui potenzialità non sono ancora state pienamente comprese. Se ve lo state chiedendo, sì, le persone erano convinte di parlare con un altro essere umano.

Nel 1972 venne sviluppato un secondo importante chatterbot (anche se il termine sarebbe stato coniato successivamente, nel 1994, da Michael Mauldin, il creatore di Verbot). Stiamo parlando di PARRY, sviluppato presso la Stanford University dallo psichiatra Kenneth Colby. PARRY differiva da ELIZA, il quale emulava un terapeuta rogersiano. Colby, invece, puntava a riprodurre il comportamento di una persona affetta da schizofrenia paranoide, configurando PARRY come un chatbot più sofisticato.



Nel corso di uno studio condotto su un campione di 33 psichiatri, i ricercatori scoprirono che solo nel 48% dei casi gli specialisti erano stati in grado di distinguere correttamente le trascrizioni reali delle sessioni terapeutiche da quelle simulate da PARRY. Questo esperimento precursore ha anticipato di mezzo secolo il test di riconoscimento delle immagini IA del NYT del 2024, dimostrando come all'epoca si mettesse già alla prova la capacità dell'uomo nell'identificare i contenuti generati da un bot.

Successivamente ci furono software come Dr. Sbaitso (un chatbot per MS-DOS) del 1991, che emulava con modalità oggi considerate semplicistiche uno psicologo, o A.L.I.C.E., creato da Richard S. Wallace nel 1995 con l'obiettivo di costruire un computer che superasse il celebre test di Turing, ovvero il criterio definito da Alan Turing nel 1950 che determina se una macchina è in grado di fingere di essere umana in una conversazione in tempo reale.



Negli anni 2000, SmarterChild - un popolare chatbot legato a servizi come Windows Live Messenger e AOL - diede visibilità al settore e ispirò altri progetti, incluso GooglyMinotaur del 2001, chatbot voluto dalla Capitol Records per fornire informazioni ai fan del gruppo rock britannico Radiohead.



La tendenza attuale vede la progressiva umanizzazione della tecnologia: si pensi agli assistenti digitali come Alexa, con cui siamo ormai a nostro agio nelle conversazioni quotidiane. Una nuova frontiera nella direzione intrapresa sono senza dubbio gli agenti intelligenti, ad esempio quelli implementati in dispositivi come Rabbit R1, da poco lanciato sul mercato dalla startup Rabbit Inc. L'introduzione delle risposte audio di ChatGPT costituisce un altro importante traguardo raggiunto in tale processo.



Come accennato in apertura, attualmente il fine ultimo consiste nel raggiungimento di una AGI funzionante, vale a dire un tipo di intelligenza artificiale dotato della capacità di padroneggiare qualsivoglia compito intellettuale affrontabile da un individuo umano. In questo scenario, approfondire la storia e ricordare i punti chiave formulati da Weizenbaum può aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti di una disciplina in continua evoluzione come quella dell'IA.