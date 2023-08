La storia di Commodore in poche parole in vista del ritorno italiano

Il 2023 sta per regalare una sorpresa agli appassionati di tecnologia con un po' più di anni sulle spalle, che può però attirare l'attenzione anche dei molti che non hanno vissuto direttamente quel periodo. Nel caso non lo sapeste, ciò a cui facciamo riferimento è il ritorno del brand Commodore in veste italiana, che tra l'altro prevede il lancio di notebook da gaming anche di fascia alta. Per prepararci agli ulteriori annunci che ci si aspettano da Commodore Industries, abbiamo deciso di fare un tuffo nel passato, rinfrescandoci la memoria in merito alla storia della Commodore International, la leggendaria azienda di Jack Tramiel.



La Commodore International di Jack Tramiel

Tanto per cominciare, in origine la parola International non era presente nel nome della compagnia, visto che ad affiancare Commodore c'era una definizione decisamente meno attraente: Portable Typewriter Company.

D'altronde, nel 1954, anno della fondazione, il business dell'azienda era quello della riparazione di macchine da scrivere.

Bisogna però fare un passo indietro: qualche anno prima della fondazione dell'azienda, Tramiel, di origine polacca e sopravvissuto all'Olocausto, lavorava come dipendente in una società di riparazioni chiamata Ace Typewriter Repair Company. Non immaginatevi che l'attività in cui passava il tempo avesse chissà quali pretese, considerando anche che per arrotondare la paga doveva lavorare come tassista in orario notturno.

Guidare un taxi, però, non rientrava esattamente nei sogni di Tramiel, che già nel 1948, anno in cui si era arruolato nell'esercito americano, aveva seguito un corso IBM che gli consentì di imparare l'arte della riparazione, tra cui quella relativa alle macchine da scrivere. Non dovettero passare molti anni affinché Tramiel scoprisse di poter andare oltre all'essere un semplice dipendente, visto che nel 1953 decise di comprare, insieme a un amico conosciuto ai tempi dell'esercito, un negozio di riparazioni denominato Singer typewriters e situato nel Bronx (distretto di New York).



Da lì la svolta: l'intuizione di Tramiel di non limitarsi a riparare macchine da scrivere bensì di provare anche a venderne di nuove, iniziando a importare prodotti dall'Europa, fu alla base della fondazione della Commodore Portable Typewriter Company.

Per portare a termine questo piano, la società dovette trasferirsi in Canada: tra le macchine da scrivere importate dall'Europa da parte di Tramiel c'erano le italiane Everest, della Società Anonima Serio (che poi sarebbe stata conosciuta proprio come Serio Everest), che a sua volta sarebbe stata poi acquisita nel 1960 dalla Olivetti, ma questa è un'altra storia. Tuttavia, il trasferimento in Canada fu necessario per garantire l'esclusiva delle Everest per il mercato nordamericano.

Quanto al nome, la musa ispiratrice sembrerebbe essere stata una Opel Commodore vista da Tramiel nel traffico, nome perfettamente sensato anche in virtù della sua carriera militare. D'altronde, nomi come Admiral erano già in circolazione, quindi rimaneva solo questo grado.



Successivamente, intorno agli anni '70 la società si lanciò anche nel business delle calcolatrici elettroniche: alla fine dell'era delle calcolatrici meccaniche, nel 1975, il mercato venne sconvolto dalla Texas Instruments, che entrò nel nuovo mercato delle calcolatrici elettroniche dando di fatto grandi grattacapi ad assemblatori come Commodore, che non potevano competere con i prezzi di un'azienda di quelle dimensioni e in grado di prodursi l'elettronica in completa autonomia. Tramiel decise dunque di tagliare il nastro di una filiale in una zona ben nota al mondo tecnologico, ovvero la Silicon Valley.

L'obiettivo era quello di trovare qualcuno che producesse i chip per le calcolatrici elettroniche, così da provare a dare del filo da torcere alla Texas Instruments. Il tutto portò nell'acquisizione da parte di Commodore, nel 1976, di un'azienda chiamata MOS Technology, che sarebbe passata alla storia per il chip MOS 6502 e che, nel 1976, avrebbe alimentato il leggendario Apple I di Steve Jobs e Steve Wozniak, ma fu nel 1977 che arrivò il Commodore PET.

Iniziò così l'era degli home computer e il resto è storia, dal Commodore 64 del 1982 all'Amiga 1000 del 1985.

Di mezzo ci sono un mare di vicende, tra cui una lotta all'ultimo prezzo con Texas Instruments, l'abbandono di Tramiel e la successiva acquisizione da parte dell'imprenditore di una certa Atari, ma abbiamo promesso di spiegare tutto in poche parole e dunque sorvoleremo in questa sede. Tuttavia, nel 1994 arrivò il fallimento, a cui si sarebbero poi susseguiti diversi di tentativi di rilanciare il nome del brand a partire dalla proprietà intellettuale: un tentativo da parte di una holding italiana era già avvenuto nel 2015 e infatti qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi, ad esempio, dello smartphone Commodore PET, a firma Commodore Business Machines.



La nuova avventura italiana di Commodore Industries

Arrivati ai giorni nostri, nel 2023 sta attirando l'attenzione una consociata di Commodore International Ltd, ovvero l'italiana Commodore Industries. Nel mese di luglio, infatti, su LinkedIn è comparso un post in cui il General Manager Luigi Simonetti mostra per la prima volta un notebook chiamato Commodore Omnia-book, in grado di offrire configurazioni top di gamma con chip grafici fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.



Una rapida occhiata al portale ufficiale di Commodore Industries ci ha consentito di comprendere che esistono anche altri modelli, ovvero il Proxima-book (con GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070) e l'Orion-book (che arriva fino alla RTX 4090).

Non mancano poi anche altre tipologie di prodotti, immancabilmente col logo Commodore sulla scocca, quindi di fatto l'azienda sembra essere tornata a lavorare nel suo settore di competenza. Non ci resta che attendere, per scoprire come si evolverà il leggendario brand nella sua nuova veste, tutta italiana.