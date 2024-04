Synology BeeDrive, un drive portatile per salvare ricordi, lavoro e... tempo!

Synology è un brand che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni e che si è sempre distinto per le sue numerose soluzioni di archiviazione connesse e sicure, dai NAS per tutti, semplici, capienti e pratici da configurare, alle opzioni più innovative in termini di design e tecnologia.

Con BeeDrive entriamo a pieno titolo in questa seconda categoria, un drive esterno che si propone come una soluzione unica per chi ha bisogno di sicurezza per i propri file ma anche una reperibilità totale e sincronizzata tra dispositivi diversi.



BeeDrive... e cioè?

L'innovativa soluzione di Synology è pensata per semplificare enormemente la vita connessa e movimentata di chi, per scuola o per lavoro, ha bisogno di utilizzare più dispositivi diversi senza avere il tempo materiale per organizzare i file e spostarli da una parte all'altra.

Con BeeDrive, l'azienda ha pensato proprio a questo tipo di scenario, che consente di sincronizzare i file e tenerli sempre ordinati, oltre che protetti, in un unico posto.

Ma com'è fatto? Si tratta di un guscio dalle forme morbide che cela al suo interno un SSD, che consente il salvataggio rapido dei propri file con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s e la sicurezza delle unità a stato solido rispetto ai dischi tradizionali, con protezione dalle cadute accidentali fino a 2 metri.

A proposito di sicurezza, il personale che necessita di una protezione in più può continuare a utilizzare sistemi di crittografia come BitLocker anche con BeeDrive, a patto di sbloccarlo ogni volta che si intende utilizzarlo su PC.

Le opzioni di memoria a disposizione sono tre, ovvero da 1TB, 2 TB e 4 TB, con prezzi a partire da 153,66 euro. Il trasferimento dati ad alte prestazioni è assicurato da una porta USB-C 3.2 Gen2 con banda fino a 10 Gbps.

Il funzionamento è semplice e intuitivo. Compatibile sia con Windows che con macOS, una volta collegato BeeDrive al desktop con il cavo USB-C in dotazione è possibile utilizzare il File Explorer di sistema per navigare tra i file e utilizzarlo come una comune memoria esterna. L'app BeeDrive per desktop, disponibile sia per Windows che per mac (qui il link alla pagina di download ma attenzione a scegliere la versione specifica per mac con processore Intel o Apple Silicon), vi aprirà a un mondo di possibilità.

L'interfaccia offre la possibilità di scegliere le cartelle da salvare sul dispositivo e in maniera del tutto automatica provvederà a copiare eventuali nuovi file ogni volta che collegherete il drive allo stesso PC, modificando le directory a seconda di come sono state modificate sulla macchina.

Niente paura, però: BeeDrive conserva fino a 5 versioni precedenti, in modo da garantire il recupero dei file in qualsiasi momento.

La sincronizzazione di BeeDrive può avvenire anche su più PC diversi, semplificando la vita di chi si deve dividere tra casa e lavoro con dispositivi elettronici differenti senza necessità di intervento manuale per singolo file.

Molto interessanti anche le funzioni connesse, che possono essere raggiunte installando l'apposita app per dispositivi mobili BeeDrive, che trovate sul Play Store per Android, sull'AppStore per iOS e in download diretto dell'APK da installare su dispositivi che non supportano queste due piattaforme.

Collegato e operativo su un PC connesso alla rete, BeeDrive può essere raggiunto dall'app per smartphone per sincronizzare in maniera totalmente wireless foto e video catturati dal vostro dispositivo mobile, sia sotto copertura Wifi che su rete mobile, in modo da poterli avere immediatamente a disposizione anche su Windows o Mac. Molto utile anche per il lavoro, per proiettare file importanti, grafici o prospetti, su uno schermo più grande in uno schiocco di dita.



Per chi è pensato

Dopo una rapida carrellata sulle sue funzionalità, la domanda sorge spontanea: a chi serve BeeDrive? Essenzialmente a chiunque abbia la necessità di passare da più dispositivi informatici per la propria attività professionale e per le passioni di tutti i giorni. Ottimo come backup per i più disordinati o smemorati, che non tendono a salvare periodicamente i propri file o che lo fanno alla rinfusa, ma è anche un ottimo strumento per raggruppare tutti i file essenziali in maniera rapida e automatica per chi fa la spola da un PC all'altro, ad esempio da casa a lavoro.

Sempre parlando di vita professionale, una soluzione di questo tipo può essere vitale per chi fa un lavoro sul campo, che tende a passare molto tempo fuori di casa per catturare foto o video o per fare sopralluoghi, in modo tale da poter ottimizzare i tempi e avere più tempo a disposizione senza rinunciare al trasferimento del materiale prodotto.

Tuttavia, può rappresentare un'ottima opzione anche per chi è alla ricerca di una soluzione intermedia tra il NAS di casa e il backup su cloud, con la comodità di un drive tascabile e le potenzialità offerte da un dispositivo connesso. Insomma BeeDrive si presta a un'ampia tipologia di utenti, che possono così dormire sonni tranquilli senza paura di perdere i propri file portandoli sempre con sé. Maggiori informazioni su BeeDrive sono disponibili sul sito web ufficiale del prodotto.