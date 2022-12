Tastiere e mouse, i migliori del 2022: Everyeye Awards

Avere a disposizione una tastiera e un mouse che siano al contempo comodi e responsivi può fare la differenza e i giocatori più esigenti sanno bene che tra vittoria e sconfitta la questione passa spesso per un singolo click.

Negli ultimi anni il segmento delle periferiche dedicate al gaming ha visto il consolidamento di tecnologie già rodate, come quella degli switch meccanici, ma anche l'arrivo di nuovi sensori ottici, di laser sempre più precisi, di dongle wireless in grado di minimizzare la latenza e di altri ibridi che combinano le più svariate qualità: al di là delle scelte di design (che spesso in questo campo sono sinonimo di comfort), le specifiche tecniche di mouse e tastiera devono essere selezionate sulla base delle particolari esigenze di ogni singolo giocatore.



Da non sottovalutare è poi la gestione delle periferiche stesse, che spesso avviene tramite i relativi software dai quali è possibile personalizzare ogni dettaglio, dalla mappatura dei tasti alla registrazione delle macro, passando per il settaggio della sensibilità e del comparto RGB.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di selezionare alcuni kit, coppie di mouse e tastiera della stessa casa produttrice, che si integrano in una sola comoda applicazione e che spesso offrono una certa continuità anche dal punto di vista estetico. Ovviamente nessuno vieta di "mixare" le varie proposte in base ai propri gusti personali.

Dopo aver elencato i migliori monitor da gaming del 2022 e i migliori headset del 2022 siamo pronti a parlarvi dei migliori kit mouse e tastiera dell'anno che sta per finire: buona lettura!



Logitech G915 e Logitech G703

Quando si parla di tastiere wireless è impossibile non citare Logitech G915 e la tecnologia proprietaria Lightspeed, un protocollo che consente di azzerare la latenza e di portarla al pari delle migliori tastiere cablate. Il dongle da 2.4 GHz e il supporto al bluetooth consentono una rapida connessione al PC e ai dispositivi mobile, mentre gli switch GL a profilo ribassato permettono un input dei comandi fulmineo e preciso.

Design minimale, costruzione solida e una ricca dotazione di tasti multimediali completano il quadro per una delle migliori tastiere wireless disponibili sul mercato.



Il compagno ideale di questa tastiera è il Logitech G703, mouse wireless anch'esso dotato di tecnologia Lightspeed ed equipaggiato con sensore HERO 25K con risoluzione fino a 25.600 DPI e frequenza di aggiornamento wireless/USB di 1000 Hz.

Il microprocessore ARM a 32-bit coordina tutte le componenti senza fatica mentre il design pulito e senza fronzoli offre il comfort giusto per ogni tipo di azione.

Il software Logitech G HUB permette di controllare ogni singolo parametro delle periferiche e di memorizzare i profili personalizzati.

Come sempre la qualità si paga: Logitech G915 è disponibile a 289 Euro mentre Logitech G703 parte da 119 Euro.



Corsair K70 RGB PRO e Corsair HARPOON RGB

Nel campo delle tastiere meccaniche, la Corsair K70 RGB PRO ha saputo conquistare i vertici del segmento grazie alle sue caratteristiche tecniche di livello: corpo in alluminio, keycap in policarbonato, switch Cherry MX Red, tecnologia di elaborazione AXON con hyper-polling a 8000 Hz e scansione dei tasti a 4000 Hz.

Design pulito, buona dotazione di tasti multimediali e un comodo poggiapolsi caratterizzano una delle migliori proposte wired che è possibile trovare in commercio.

Il mouse wireless Corsair HARPOON PRO, invece, mette in campo la tecnologia proprietaria Sleepstream con latenza inferiore a 1 ms, frequenza di aggiornamento fino a 1000 Hz e possibilità di collegamento alternativo tramite bluetooth e via cavo. La batteria promette una durata di 30 ore con illuminazione RGB attiva e fino a 45 ore con illuminazione spenta, il tutto in 99 grammi di peso.

Corsair mette a disposizione il software iCUE con il quale personalizzare tutti i parametri disponibili e scegliere la migliore configurazione RGB.

Corsair K70 RGB PRO costa 149 Euro mentre Corsair HARPOON PRO può essere vostro a 59,99 Euro.



Razer Huntsman V2 e Razer Deathadder V3

Tra le proposte più innovative merita un'attenzione particolare la nuova Razer Huntsman V2: l'azienda americana, oltre alle classiche e più che valide tastiere meccaniche, ha deciso di puntare sugli switch ottici che promettono latenze inferiori ai 0.2 ms e un polling rate che arriva a 8000 Hz.



La tastiera è disponibile in due varianti, una con switch ibridi a scatto e una con switch lineari che annoverano tra i punti di forza una rumorosità quasi annullata.

I tasti multimediali posizionati in alto a destra e un comodo poggiapolsi in memory foam vanno a completare la dotazione.



L'ormai celebre mouse Razer Deathadder arrivato alla terza versione si rinnova portando in dote un dongle con tecnologia Razer HyperPolling, che abbatte la latenza e offre un polling rate in wireless fino a 4000 Hz, mentre il sensore ottico Razer 30K si occupa di fornire tutta la precisione necessaria durante l'azione.

Il design richiama le linee del passato ma la rinnovata scelta dei materiali e l'assenza del comparto RGB consentono al mouse di accaparrarsi la cintura dei pesi piuma con soli 63 grammi di peso, configurandolo come ottima scelta anche per i giocatori professionisti.

La gestione è demandata al software Razer Synapse 3.0 che offre tantissime integrazioni con vari servizi come Alexa, Philips Hue, Nano Leaf e tanto altro.

Razer Huntsman V2 costa 209,99 Euro mentre Razer Deathadder V3 può essere vostro a 159,99 Euro.



ASUS ROG Strix Flare II e ROG Keris Wireless

Se siete alla ricerca di una tastiera che oltre alle performance strizzi un occhio al design, la nuova ROG Strix Flare II può fare al caso vostro: oltre agli switch meccanici disponibili nelle varianti ROG NX e Cherry MX e ad un polling rate fino a 8000 Hz con soli 0,125 ms di latenza, la tastiera da gaming di ASUS mette in campo la tecnologia LED AniMe Matrix che permette un'estrema personalizzazione estetica.

Solida e con un'ottima dotazione di tasti multimediali, la ROG Strix Flare II è bella da vedere e reattiva in tutte le condizioni.

Per accompagnare tanto stile vale la pena menzionare il nuovo ROG Keris Wireless, un mouse da gaming che fa della leggerezza e della versatilità i suoi punti di forza: 16.000 DPI di risoluzione, connettività wireless 2.4 GHz, Bluetooth e via cavo, ROG Micro Switch intercambiabili, illuminazione RGB e 79 grammi di peso.

Grazie al software Armoury Crate le due periferiche possono vivere in simbiosi, oltre a integrarsi perfettamente con il resto dell'ecosistema ASUS ROG.

ROG Strix Flare II parte da 219,99 Euro e il compagno ROG Keris Wireless è disponibile a 99,99 Euro.



SteelSeries Apex PRO TKL e Rival 5

Ultima solo in ordine cronologico la nuova SteelSeries Apex PRO TKL è già proiettata nel futuro con la versione 2023: il gioiellino danese è tra i più reattivi mai prodotti fino a questo momento e, grazie agli switch OmniPoint 2.0 regolabili, i giocatori possono registrare la distanza di pressione da 3.8 a 0.1 mm.

Il design TKL la rende compatta ed estremamente facile da trasportare, mentre un comodo display OLED permette la rapida configurazione di tutti i parametri. Manca il layout italiano ma se siete giocatori competitivi la Apex PRO TKL 2023 fa al caso vostro.



Il mouse da affiancare a questa tastiera è un grande classico: il Rival 5 porta in dote una connessione USB, 9 tasti programmabili, switch Golden Micro IP54 e un peso totale di 84 grammi.

Un mouse semplice, efficace e ad un prezzo competitivo.

Il software SteelSeries Engine permette di personalizzare tutti i parametri delle due periferiche senza limiti di sorta.

SteelSeries Apex PRO TKL è disponibile a 219,99 Euro, mentre Rival 5 si presenta a soli 39,99 Euro.