Teclast F6 Pro e F7: ecco i primi notebook dell'azienda cinese

Negli ultimi mesi abbiamo iniziato a conoscere Teclast, azienda cinese specializzata in prodotti low cost di vario genere. Device dall'interessante rapporto qualità/prezzo come il T8 ed il T10; tablet economici, che abbiamo recensito qualche tempo fa, che si distinguono per il display a elevata risoluzione, per le buone prestazioni generali e l'ampia dotazione di memoria. Teclast realizza anche notebook 2 in 1 con tastiera staccabile, come il Tbook 10 S, un device dotato di doppio sistema operativo Windows 10 e Android.

L'azienda cinese ha ora deciso di allargare la sua gamma lanciando due veri notebook denominati F6 Pro e F7, laptop che si caratterizzano sempre per l'interessante rapporto qualità/prezzo. Scopriamo, quindi, nel dettaglio le specifiche di questi due ultrabook.

Teclast F6 Pro: notebook convertibile con SSD e 8 GB di RAM

Il Teclast F6 Pro è un notebook convertibile con lo schermo in grado di ruotare di 360 gradi.

Come tutti i device di questo tipo, oltre alla modalità tablet è anche prevista la posizione " tent" e "stand" con la tastiera rivolta verso il basso grazie a una cerniera garantita per almeno 25.000 rotazioni. Curato il design generale con una scocca in alluminio e dimensioni pari a 31.50 x 20.80 x 1.60 cm e peso di 1.38 kg.

Passando alle caratteristiche tecniche, cuore del Teclast F6 Pro è il processore Intel Core di settima generazione M3 7Y30 a 2.60 GHz con scheda grafica integrata Intel HD 615. Processore affiancato da 8 GB di RAM e SSD da 128 GB, storage espandibile tramite slot M2. Lo schermo è un IPS da 13.3 pollici Full HD, mentre la batteria è da 5000 mAh. Non mancano inoltre una camera frontale da 2 MP, un sensore per le impronte inserito sul lato sinistro dell'ampio touchpad e un pennino acquistabile separatamente.

Ampia la dotazione di porte disponibili con due USB 3.0 in formato standard, una USB Type-C, l'HDMI in formato Micro, lo slot per Micro SD e il jack per le cuffie. Citiamo anche il WiFi ac dual band e il Bluetooth 4.2. Concludiamo ricordando il sistema operativo Windows 10 Home e il prezzo: il Teclast F6 Pro è attualmente acquistabile a un prezzo promozionale pari a circa 380 euro.

Teclast F7: sottile e leggero con schermo da 14" Full HD

Il Teclast F7 si differenzia da suo fratello F6 sia per quanto riguarda lo schermo sia per le altre specifiche tecniche. Questo ultrabook è, infatti, equipaggiato con un display IPS leggermente più grande, da 14 pollici, sempre con risoluzione Full HD; cambia anche il processore, un Intel Celeron N3450 con frequenza fino a 2.2GHz e scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500.

Passando alla memoria troviamo 6 GB di RAM e 64 GB di storage eMMC espandibile tramite slot M2. La batteria ha un capacità da 4900 mAh e non manca anche una camera frontale da 2 MP. Non dimentichiamo le connessioni con il WiFi ac dual band, il Bluetooth 4.0 e le porte con due USB 3.0 , una Micro HDMI e il jack per le cuffie. Infine le dimensioni pari a 31.50 x 20.85 x 1.50 cm con un peso di 1.23 kg, con sistema operativo Windows 10 Home installato. Il Teclast F7 è acquistabile su vari store cinesi a un prezzo di circa 300 euro.