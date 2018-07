Teclast M89, un conveniente tablet da 8 pollici

Negli ultimi mesi ci siamo più volte occupati di Teclast, brand cinese che realizza vari modelli di tablet e notebook low cost di tipo tradizionale o 2 in 1, anche con doppio sistema operativo Windows 10 e Android.

L'azienda cinese ha deciso di recente di allargare la sua gamma di tablet e, dopo il T8 provato qualche tempo fa, arriva ora il più economico M89 con un display leggermente più piccolo, da 7,9 pollici, e un prezzo di 149 dollari. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo Teclast M89 che recensiremo nelle prossime settimane.



Teclast M89: scocca in metallo e display da 8 pollici

Il Teclast M89 adotta un design senza particolari innovazioni stilistiche, con una scocca in metallo di color oro, angoli arrotondati e un frontale nero che ospita un display IPS da 7,9 pollici dalla buona risoluzione, 2048 X 1530 pixel (326 ppi).

In alto (con il prodotto in verticale) troviamo, invece, una Micro HDMI e due speaker in posizione centrale. A differenza di molti altri device low cost di provenienza cinese, l'M89 adotta una porta USB Type-C, alloggiata sempre in alto insieme al jack delle cuffie da 3,5mm.

Sul lato destro sono stati inseriti il pulsante di alimentazione e il bilanciere del volume, mentre a sinistra troviamo lo slot per la Micro SD.

Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno con le dimensioni, pari a 19,90 x 13,60 x 0,74 cm con un peso di 400 grammi.



Caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del nuovo tablet di Teclast. Cuore dell'M89 è un SoC di origine Mediatek, l'MTK8176 con 6 core: 2 ARM Cortex-A72 e 4 core-A53 con una frequenza fino a 2.1GHz, affiancati da una GPU PowerVR GX6250.

Sufficiente la dotazione di memoria, con 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile tramite lo slot per la Micro SD.

Non dimentichiamo il comparto fotografico, con un sensore anteriore da 5 MP e uno posteriore da 8 megapixel realizzato da Sony; assente il lettore d'impronte.

Passando alla connettività, citiamo il WiFi b/g/n/ac Dual Band e il Bluetooth 4.0. Concludiamo con la batteria, da 4840 mAh, e il sistema operativo Android, purtroppo ancora nella vecchia versione 7.0. A livello di prezzo, il Teclast M89 è acquistabile nei vari store cinesi a circa 150 dollari.