Teclast T8: un tablet da 8 pollici potente ed economico

Continuiamo ad occuparci di Teclast, azienda cinese che vi abbiamo fatto conoscere negli ultimi mesi con la recensione del notebook 2 in 1 TBook 10 S e del tablet T10 dall'interessante rapporto qualità-prezzo. Questa compagnia continua lo sviluppo della sua gamma lanciando ora sul mercato il T8; un tablet da 8.4 pollici che in versione ridotta ripropone molte delle caratteristiche già viste sul T10 a partire dal SoC Mediatek 8176. Un tablet che si distingue inoltre per la scocca in metallo e per l'ampia dotazione di memoria. Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del nuovo Teclast T8 partendo dal suo design.

Teclast T8: design raffinato con scocca in metallo

Il Teclast T8 si presenta con forme curate ed eleganti a partire dal frontale bianco che ospita iled un posteriore dai bordi stondati, in metallo e con colorazione oro. Il profilo laterale è, invece, arricchito da un doppia linea cromata che corre lungo tutto il tablet. A differenza di molti altri device low cost di provenienza cinese, il T8 adotta una portaalloggiata nella parte superiore insieme al jack delle cuffie. A sinistra troviamo il microfono mentre sul lato destro sono stati inseriti il pulsante di reset, il bilanciere del volume e il tasto di alimentazione. Infine in basso trovano posto due speaker e lo slot per la Micro SD. Concludiamo l'analisi dell'aspetto esterno con le dimensioni pari a 219.5 x 127.9 x 7.8 mm con un peso di 346 grammi.

Caratteristiche tecniche: 4 GB di Ram e schermo da 8.4 pollici

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche con un hardware ripreso in gran parte da quello del fratello maggiore T10, a partire dal SoC Mediatek MTK8176 con sei core; 2 ARM Cortex-A72 e quattro core-A53 con una frequenza fino a 2.1GHz, affiancati da una GPU IMG PowerVR GX6250. Interessante anche la dotazione di memoria del T8 con ben 4 GB di Ram e 64 GB di memoria espandibile via MicroSD fino a 256 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico questo tablet monta un sensore anteriore da 13 MP e al posteriore una camera da 8 MP con autofocus e apertura F2.0. Passando alla connettività citiamo il WiFi b/g/n/ac, dual band, ed il Bluetooth 4.0 . Concludiamo con lo schermo LTPS da 8,4 pollici con risoluzione di 2560X1600, la batteria da 5400 mAh con sistema di carica rapida ed il sistema operativo Android in versione 7.0. Non dimentichiamo il prezzo, il Teclast T8 sarà presto disponibile su vari store cinesi come Gearbest a circa 200 euro.



Ricordiamo infine che i tablet di Teclast, compreso il T8, potranno presto essere equipaggiati con un gamepad dotato di due stick analogici, una croce direzionale e quattro pulsanti principali. Gamepad, con connessione Bluetooth ed in grado di funzionare su tutti i tablet Android, che arriverà prossimamente sul mercato ad un prezzo di 30 dollari.