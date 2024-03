Telemarketing selvaggio: perché si parla di scudo anti furbetti?

Gli italiani sono bombardati quotidianamente da chiamate pubblicitarie indesiderate, anche ma non solo in virtù del flop del Registro delle Opposizioni nel bloccare quelle provenienti da aziende disoneste che ignorano le normative. Adesso, però, il Governo sta valutando una nuova proposta, nota come Scudo Anti Furbetti, per affrontare questo problema: il nuovo decreto legislativo è finalizzato a sanzionare gli operatori illegali e prevenire al contempo la conclusione di accordi poco trasparenti tra call center autorizzati e non. Riuscirà a mitigare una situazione sempre più insostenibile per i consumatori?

Che cos'è lo scudo anti furbetti e cosa c'entra lo spoofing

L'offensiva contro i call center non autorizzati continua da anni ed è supportata dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e dal GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Tuttavia, il Registro delle Opposizioni, rinnovato nel 2022, non sembra aver sortito gli effetti desiderati. Una recente sanzione inflitta ad Enel Energia per non aver protetto le banche dati, pari a oltre 79 milioni di euro, testimonia le difficoltà nell'applicare le normative relative al marketing telefonico. Nonostante ciò, le Autorità competenti stanno cercando di intraprendere azioni concrete.



Si prevede che entro fine marzo 2024 entrerà in vigore un decreto legislativo finalizzato a irrigidire le multe imposte alle aziende che ricorrono a numerazioni false per pratiche di telemarketing aggressivo. Ciò include lo spoofing, ovvero la manipolazione artificiale del numero di telefono per mascherare quello reale. Il nuovo decreto permetterebbe di comminare multe fino a un milione di euro a chi utilizza tale stratagemma.



In aggiunta, l'AGCOM ha introdotto un codice etico destinato ai call center autorizzati, mentre il Garante per la Privacy lavora per ostacolare eventuali intese tra call center legittimi e illegittimi, al fine di preservare i dati degli utenti.

L'obiettivo ultimo consiste nel contrastare le pratiche commerciali aggressive, introducendo meccanismi di tracciamento delle fonti delle chiamate. Inoltre, offrirà maggior controllo ai cittadini nella segnalazione e nella denuncia delle violazioni.

Resta da capire se tali misure riusciranno a placare lo scetticismo di molti italiani, dopo l'insoddisfacente esperienza offerta dal Registro delle Opposizioni.

La lotta al telemarketing aggressivo in Italia prosegue e il risultato, per il momento, è ancora incerto.