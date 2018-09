Termostato intelligente V3+: da tado° nuova app e tante funzioni

tado° è un'azienda tedesca specializzata in avanzate soluzioni per la domotica. Prodotti di cui ci siamo già occupati in passato con la prova del loro Termostato smart, delle Teste termostatiche e dell'utile Climatizzatore Intelligente, dedicato al controllo dei sistemi di aria condizionata domestici.

tado° porta ora ad IFA 2018 il Termostato intelligente V3+, una versione completamente nuova di questo device che consente di controllare il riscaldamento domestico. Scopriamo, quindi, tutte le novità di questo prodotto.

Termostato intelligente V3+ : maggiore benessere in casa e nuova app

La novità principale del Termostato intelligente V3+ è la nuova app dedicata con la Skill Benessere ambientale; una funzione che consente di incrementare la qualità dell'aria all'interno di un'abitazione. L'utente sarà in grado di ricevere indicazioni su come avere un ambiente più confortevole attraverso consigli mirati, utili per prevenire fattori di rischio per la salute, come ad esempio la muffa.

Scendendo nel dettaglio, l'app di tado° è in grado di suggerire quando e per quanto tempo aprire le finestre o come ridurre il livello di umidità. Consigli basati sul livello di freschezza all'interno della casa e sulla qualità dell'aria nella propria zona, la presenza di persone e le previsioni meteo locali. Inoltre, in caso di livelli di inquinamento eccessivi o di elevate concentrazioni di polline, tado° suggerisce anche quando aprire le finestre.

La Skill Benessere ambientale fa parte di un'app completamente nuova che include anche le funzioni di geolocalizzazione, integrazione dati meteo, rilevamento finestre aperte, programmazione intelligente e grafici dettagliati. App completamente personalizzabile dall'utente che può attivare le skill che preferisce.

La Skill aggiuntiva Auto-Assist, inoltre, automatizza ulteriormente la gestione climatica tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile a €2.99 o annuale a €24.99. Non dimentichiamo, infine, che l'applicazione di tado° può anche essere utilizzata per prenotare un servizio di riparazione o per la manutenzione annuale della caldaia.

Novità hardware e prezzi

Novità anche per l'hardware, che è stato migliorato con il V3+, dotato di un chip più veloce e di una maggiore memoria rispetto al suo predecessore. Chi possiede l'hardware V3 non deve però preoccuparsi, in quanto la versione precedente è totalmente in grado di supportare il software aggiornato.

Novità anche per le teste termostatiche, che debuttano nella versione V3+. Infine i prezzi: il Termostato Intelligente V3+ Kit di Base è in vendita a €199,99, mentre la Testa Termostatica Intelligente V3+ Kit di Base è proposta a €129,99. Spesa che può essere ammortizzata in circa un anno grazie ad una diminuzione dei consumi energetici del 31% , secondo le dichiarazioni di tado° .