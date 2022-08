Tesla Optimus: il robot di Elon Musk sarà una rivoluzione globale?

Elon Musk ha svelato Tesla Bot, il primo robot umanoide realizzato da Tesla, ormai un anno fa, nel mese di agosto del 2021. Nell'ultimo anno, le novità sull'automa sono state davvero poche: il miliardario sudafricano è più volte tornato a parlare del robot, ma non si è mai sbilanciato troppo su di esso o sull'effettivo stato dei lavori che lo riguardano.

Ciò che sappiamo è che, negli scorsi mesi, Tesla Bot è stato rinominato Tesla Optimus e che il robot riceverà una ri-presentazione nel mese di settembre. In seguito, il prodotto potrebbe anche essere oggetto di alcuni test su scala più ampia, magari all'interno delle fabbriche di Tesla e SpaceX, oppure presso i partner delle aziende di Elon Musk. In attesa del "ritorno di fiamma" di Optimus, dunque, facciamo il punto su cosa sappiamo su Tesla Optimus e su cosa invece è ancora un mistero.

Sostituire gli esseri umani

Partiamo dalle dichiarazioni di Elon Musk: a inizio agosto, durante un incontro con gli azionisti della sua casa automobilistica, il tycoon ha spiegato che Tesla Optimus rivoluzionerà l'economia globale.

Dichiarazione forte, questo è indubbio, che però potrebbe effettivamente corrispondere al vero: Tesla Optimus potrebbe sostituire l'uomo in molte operazioni, specie quelle manuali e ripetitive, portando con sé una rivoluzione nel settore industriale (delle cui ripercussioni sociali, per motivi di spazio, ci occuperemo in un'altra sede). Il robot sarà gestito da un'IA di Tesla ed avrà la capacità di sollevare pesi fino a 68 chilogrammi, trasportare oggetti di massa inferiore a 21 chili e muoversi a velocità pari o inferiori a 8 chilometri orari. Il peso del bot sarà di circa 58 kg, mentre Musk ha spiegato che esso è stato progettato per poter essere "facilmente sopraffatto da una persona" in caso di avaria dell'IA: una precisazione alquanto preoccupante, per la verità, che ci fa pensare più a un film di Terminator che ad una nuova Rivoluzione industriale.



A parte la possibilità, evidentemente non troppo remota, che Tesla Optimus guidi una rivolta delle macchine contro l'uomo, il più grande problema dell'automa è il suo prezzo: Tesla Optimus costerà circa 12.000 Dollari l'anno.

Insomma, un prezzo non proprio per tutti, che di fatto rende impossibile pensare ad un impiego del robot nelle case o come "assistente personale", a meno di avere cifre enormi da spendere ogni anno. Per quanto riguarda le aziende, invece, il discorso potrebbe essere diverso: stando ai dati Adecco, lo stipendio medio di un operaio italiano si aggira intorno ai 1.400-1.500 Euro netti, a cui vanno sommati i costi e le tasse versate dai datori di lavoro allo Stato. In casi come quello italiano, Tesla Optimus potrebbe risultare persino vantaggioso, nonostante gli elevati costi annui, rispetto all'impiego di un operaio, ovviamente limitatamente a mansioni ripetitive e particolarmente semplici.

Se ci spostiamo in altri Paesi, come Cina e India, invece, la situazione cambia: in Cina il salario medio annuo è di 97.000 Yuan (circa 13.500 Euro, dati Statista), ma il dato è falsato al rialzo dagli elevati salari medi di città come Shanghai e Pechino, poiché nelle zone periferiche del Paese si arriva invece ad uno stipendio di 70.000 Yuan annui (circa 10.000 Euro). In India, secondo Salary Explorer, lo stipendio mensile varia da un minimo di 8.080 Rupie (circa 100 Euro) ad uno medio di 32.000 Rupie (400 Euro circa): in questi contesti, dove ormai si concentrano molti processi produttivi, Tesla Optimus sarebbe una spesa insostenibile per i datori di lavoro.

Un'Intelligenza Artificiale per amica

Più di recente, parlando con un'agenzia stampa legata al Governo cinese, Elon Musk ha spiegato che Tesla Optimus avrà anche degli impieghi sociali, poiché potrebbe essere usato per prendersi cura degli anziani e aiutarli ad essere autosufficienti, combattendo, almeno in parte, i problemi legati alla solitudine e all'età. Tralasciando nuovamente l'impatto sociale e psicologico della sostituzione di un automa alle cure di figli e nipoti per una persona anziana, che sicuramente sarà oggetto di studi scientifici, le dichiarazioni di Musk preoccupano per due motivi.



Il primo, di nuovo, è quello prettamente economico. I dati dell'Osservatorio sulle Pensioni del 2021, gestito dall'INPS, ci dicono che una pensione media in Italia è pari a 1.285 Euro, con una forbice molto ampia tra la pensione minima e quella massima, nonché tra le diverse regioni del Paese. Se davvero Tesla Bot dovesse presentare un costo annuo di 12.000 Euro, è chiaro che nessun cittadino italiano medio potrebbe mai permettersi di acquistare il robot: le cose potrebbero persino essere peggiori all'estero, dal momento che in molti Paesi non esistono pensioni gestite dallo Stato e i piani pensionistici sono privati.



Dall'altra parte, è certo che Tesla Bot potrebbe trovare impiego nelle case di riposo, nei centri per anziani e persino nelle strutture ospedaliere dedicate alla terza età, dove potrebbe sostituire gli operatori in alcuni dei lavori più semplici.

Benché vedere un Optimus che spazza per terra, pulisce i bagni o cucina il pranzo non sia così strano (ammesso che risulti vantaggioso in termini economici), ben più complesso è capire se il robot sarà in grado di prendere il posto di operatori sanitari e infermieri, o addirittura dei medici di queste strutture.

Finora Tesla ha taciuto sulla complessità dei compiti che possono essere affidati a Optimus: certo, sappiamo qual è l'IA che lo gestisce e sappiamo che è stato pensato per mansioni semplici, ma in questo caso manca una chiara barriera tra compiti "semplici" e compiti "complessi". Il problema si fa ancora più grande perché è proprio dalla bontà dell'IA del robot che dipenderà la sua effettiva capacità di modificare l'economia globale: quanto più Tesla sarà in grado di creare un'Intelligenza Artificiale avanzata, tanto più sarà pesante l'impronta di Tesla Optimus sul sistema economico mondiale. Intanto, però gli occhi sono puntati sul Tesla Day 2022: l'appuntamento è fissato al 30 settembre 2022, quando finalmente rivedremo in azione Tesla Optimus.